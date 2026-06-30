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Саммит в Анкаре может стать поворотным в отношениях НАТО и России
Саммит в Анкаре может стать поворотным в отношениях НАТО и России - 30.06.2026 Украина.ру
Саммит в Анкаре может стать поворотным в отношениях НАТО и России
Решение о начале полномасштабного военного конфликта НАТО с Россией может зависеть от итогов саммита альянса в Анкаре 7–8 июля. Об этом пишет газета Türkiye
2026-06-30T10:48
2026-06-30T10:48
2026-06-30T10:48
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Судьбоносное решение НАТО о возможном начале полномасштабного вооружённого конфликта с Россией может быть принято по итогам саммита альянса в Анкаре, который состоится 7–8 июля, пишет газета Türkiye.Издание отмечает, что европейские страны уже сегодня просчитывают вероятность войны с Москвой, в то время как Россия допускает подобный сценарий к 2030 году."Смогут ли США и НАТО остаться в стороне от подобных событий? В этом контексте крайне важны оценки и заявления, которые прозвучат на саммите НАТО в Анкаре 7–8 июля", — говорится в статье.Автор материала выразил надежду, что здравый смысл восторжествует, и из турецкой столицы будут поданы сигналы "во имя всеобщего мира". Встреча, по его мнению, может принести "весьма примечательные результаты".26 июня подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в очередной раз продемонстрировала незаинтересованность Запада в мирном урегулировании. Подробнее в материале "Европа перешла черту": Фон дер Ляйен проговорилась о планах по УкраинеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Риск вовлечения Европы в конфликт, успехи ВС РФ, теракт в Монако. Хроника событий на утро 30 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, россия, урсула фон дер ляйен, нато, еврокомиссия, украина.ру, анкара, сша
Новости, Россия, Урсула фон дер Ляйен, НАТО, Еврокомиссия, Украина.ру, Анкара, США
Саммит в Анкаре может стать поворотным в отношениях НАТО и России
Решение о начале полномасштабного военного конфликта НАТО с Россией может зависеть от итогов саммита альянса в Анкаре 7–8 июля. Об этом пишет газета Türkiye
Судьбоносное решение НАТО о возможном начале полномасштабного вооружённого конфликта с Россией может быть принято по итогам саммита альянса в Анкаре, который состоится 7–8 июля, пишет газета Türkiye.
Издание отмечает, что европейские страны уже сегодня просчитывают вероятность войны с Москвой, в то время как Россия допускает подобный сценарий к 2030 году.
"Смогут ли США и НАТО остаться в стороне от подобных событий? В этом контексте крайне важны оценки и заявления, которые прозвучат на саммите НАТО в Анкаре 7–8 июля", — говорится в статье.
Автор материала выразил надежду, что здравый смысл восторжествует, и из турецкой столицы будут поданы сигналы "во имя всеобщего мира". Встреча, по его мнению, может принести "весьма примечательные результаты".
26 июня подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в очередной раз продемонстрировала незаинтересованность Запада в мирном урегулировании. Подробнее в материале "Европа перешла черту": Фон дер Ляйен проговорилась о планах по Украине
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