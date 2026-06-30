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Ищенко раскрыл хитрый план Зеленского: "Украина почти победила, но нам воткнули нож в спину"

Ищенко раскрыл хитрый план Зеленского: "Украина почти победила, но нам воткнули нож в спину" - 30.06.2026 Украина.ру

Ищенко раскрыл хитрый план Зеленского: "Украина почти победила, но нам воткнули нож в спину"

Украинская армия теряет способность удерживать Левобережье, а резервы ВСУ на исходе. Зеленский может спровоцировать Белоруссию, чтобы оправдать отступление за Днепр и попытаться втянуть в конфликт Польшу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-06-30T04:45

2026-06-30T04:45

2026-06-30T04:45

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По словам эксперта, украинская армия уже не в силах держаться на Левобережье, но это не значит, что завтра ВСУ уйдут за Днепр. Однако у главкома ВСУ Александра Сырского просто нет резервов, чтобы затыкать дыры и наносить контрудары.Ищенко также отметил, что конфликт с Белоруссией позволит киевскому режиму выставить себя жертвой. "Конфликт с Белоруссией позволит Зеленскому говорить: "Украина почти победила, но [президент Белоруссии Александр] Лукашенко [якобы] воткнул нам нож в спину. Поэтому пришлось отступать за Днепр", — добавил политолог.Во-вторых, по мнению Ищенко, Зеленский будет обращаться к части своих западных союзников, которые хотят расширения конфликта: "Нас атакуют со всех сторон". Более того, в самом начале войны та же Польша давала понять, что вмешается в конфликт напрямую, если в него вступит Белоруссия, напомнил он.Киевский режим может попытаться отыграть эту карту, для этого ему достаточно запустить по Белоруссии несколько сотен дронов, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Запад пытается расширить площадку украинской прокси-войны за счет Белоруссии и Польши" на сайте Украина.ру.В чем логика ультиматумов Зеленского и почему усиливается его хамство — в материале Анны Черкасовой "Олег Иванов: Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский угрожает Белоруссии, забыв о ракетах России" на сайте Украина.ру.

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