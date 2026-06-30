Ищенко раскрыл хитрый план Зеленского: "Украина почти победила, но нам воткнули нож в спину" - 30.06.2026 Украина.ру
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Ищенко раскрыл хитрый план Зеленского: "Украина почти победила, но нам воткнули нож в спину"
Ищенко раскрыл хитрый план Зеленского: "Украина почти победила, но нам воткнули нож в спину" - 30.06.2026 Украина.ру
Ищенко раскрыл хитрый план Зеленского: "Украина почти победила, но нам воткнули нож в спину"
Украинская армия теряет способность удерживать Левобережье, а резервы ВСУ на исходе. Зеленский может спровоцировать Белоруссию, чтобы оправдать отступление за Днепр и попытаться втянуть в конфликт Польшу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-06-30T04:45
2026-06-30T04:45
новости
днепр
польша
ростислав ищенко
владимир зеленский
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По словам эксперта, украинская армия уже не в силах держаться на Левобережье, но это не значит, что завтра ВСУ уйдут за Днепр. Однако у главкома ВСУ Александра Сырского просто нет резервов, чтобы затыкать дыры и наносить контрудары.Ищенко также отметил, что конфликт с Белоруссией позволит киевскому режиму выставить себя жертвой. "Конфликт с Белоруссией позволит Зеленскому говорить: "Украина почти победила, но [президент Белоруссии Александр] Лукашенко [якобы] воткнул нам нож в спину. Поэтому пришлось отступать за Днепр", — добавил политолог.Во-вторых, по мнению Ищенко, Зеленский будет обращаться к части своих западных союзников, которые хотят расширения конфликта: "Нас атакуют со всех сторон". Более того, в самом начале войны та же Польша давала понять, что вмешается в конфликт напрямую, если в него вступит Белоруссия, напомнил он.Киевский режим может попытаться отыграть эту карту, для этого ему достаточно запустить по Белоруссии несколько сотен дронов, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Запад пытается расширить площадку украинской прокси-войны за счет Белоруссии и Польши" на сайте Украина.ру.В чем логика ультиматумов Зеленского и почему усиливается его хамство — в материале Анны Черкасовой "Олег Иванов: Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский угрожает Белоруссии, забыв о ракетах России" на сайте Украина.ру.
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новости, днепр, польша, ростислав ищенко, владимир зеленский, александр сырский, всу, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, белоруссия, война, война на украине, днепр (река), главные новости, главное
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Ищенко раскрыл хитрый план Зеленского: "Украина почти победила, но нам воткнули нож в спину"

04:45 30.06.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВизит Зеленского в США для подписания соглашения о полезных ископаемых
Визит Зеленского в США для подписания соглашения о полезных ископаемых - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости . Стрингер
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Украинская армия теряет способность удерживать Левобережье, а резервы ВСУ на исходе. Зеленский может спровоцировать Белоруссию, чтобы оправдать отступление за Днепр и попытаться втянуть в конфликт Польшу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По словам эксперта, украинская армия уже не в силах держаться на Левобережье, но это не значит, что завтра ВСУ уйдут за Днепр. Однако у главкома ВСУ Александра Сырского просто нет резервов, чтобы затыкать дыры и наносить контрудары.
Ищенко также отметил, что конфликт с Белоруссией позволит киевскому режиму выставить себя жертвой. "Конфликт с Белоруссией позволит Зеленскому говорить: "Украина почти победила, но [президент Белоруссии Александр] Лукашенко [якобы] воткнул нам нож в спину. Поэтому пришлось отступать за Днепр", — добавил политолог.
Во-вторых, по мнению Ищенко, Зеленский будет обращаться к части своих западных союзников, которые хотят расширения конфликта: "Нас атакуют со всех сторон". Более того, в самом начале войны та же Польша давала понять, что вмешается в конфликт напрямую, если в него вступит Белоруссия, напомнил он.
Киевский режим может попытаться отыграть эту карту, для этого ему достаточно запустить по Белоруссии несколько сотен дронов, подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Запад пытается расширить площадку украинской прокси-войны за счет Белоруссии и Польши" на сайте Украина.ру.
В чем логика ультиматумов Зеленского и почему усиливается его хамство — в материале Анны Черкасовой "Олег Иванов: Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский угрожает Белоруссии, забыв о ракетах России" на сайте Украина.ру.
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