https://ukraina.ru/20260630/raketnaya-opasnost-bpla-bek-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1080802068.html

Ракетная опасность, БПЛА, БЭК и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, БПЛА, БЭК и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 30.06.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, БПЛА, БЭК и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Сводку на 5:30 мск 30 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру

2026-06-30T05:29

2026-06-30T05:29

2026-06-30T05:29

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 29 июня и в ночь на 30 июня объявлялась в Краснодарском крае, в Тульской, Тверской, Смоленской, Калужской, Московской, Брянской, Запорожской, Курской, Пензенской, Ульяновской, Оренбургской, Самарской, Волгоградской, Астраханской, Воронежской, Саратовской, Тамбовской областях, в Ставропольском крае, по Северному Кавказу, в Татарстане, Чувашии, в ДНР и ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Московской, Тульской, Калужской, Запорожской, Орловской, Брянской, Саратовской, Тамбовской, Липецкой, Рязанской, Волгоградской, Ростовской, Тверской, Белгородской, Смоленской, Ярославской, Херсонской, Костромской, Воронежской, Курской областях, в ДНР и ЛНР, в Ставропольском крае, по Северному Кавказу, в Адыгее."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Ивановской, Владимирской, Новгородской, Ульяновской, Пензенской областях, в Мордовии.Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.В Новороссийске объявлена опасность атак без-экипажных катеров (БЭК).Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 29 июня и в ночь на 30 июня вводила временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Пензы, Сочи (18:26 мск), Самары, Ульяновска (18:29 мск), Краснодара (19:21 и 23:40 мск), Тамбова (0:05 мск), Волгограда (0:41 мск), Саратова (18:26 и 2:18 мск), Геленджика (2:50 мск), Ярославля (3:29 мск), Нижнего Новгорода (3:43 мск), Домодедово, Жуковский (23:34 и 3:45 мск).В настоящее время ограничения на полёты в аэропортах Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска, Сочи, Краснодара, Геленджика сняты.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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