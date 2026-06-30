Ракетная опасность, БПЛА, БЭК и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 30.06.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, БПЛА, БЭК и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, БПЛА, БЭК и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 30.06.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, БПЛА, БЭК и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Сводку на 5:30 мск 30 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2026-06-30T05:29
2026-06-30T05:29
украина.ру
россия
росавиация
краснодарский край
крым
тверь
смоленск
калужская область
московская область
брянская область
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 29 июня и в ночь на 30 июня объявлялась в Краснодарском крае, в Тульской, Тверской, Смоленской, Калужской, Московской, Брянской, Запорожской, Курской, Пензенской, Ульяновской, Оренбургской, Самарской, Волгоградской, Астраханской, Воронежской, Саратовской, Тамбовской областях, в Ставропольском крае, по Северному Кавказу, в Татарстане, Чувашии, в ДНР и ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Московской, Тульской, Калужской, Запорожской, Орловской, Брянской, Саратовской, Тамбовской, Липецкой, Рязанской, Волгоградской, Ростовской, Тверской, Белгородской, Смоленской, Ярославской, Херсонской, Костромской, Воронежской, Курской областях, в ДНР и ЛНР, в Ставропольском крае, по Северному Кавказу, в Адыгее."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Ивановской, Владимирской, Новгородской, Ульяновской, Пензенской областях, в Мордовии.Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.В Новороссийске объявлена опасность атак без-экипажных катеров (БЭК).Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 29 июня и в ночь на 30 июня вводила временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Пензы, Сочи (18:26 мск), Самары, Ульяновска (18:29 мск), Краснодара (19:21 и 23:40 мск), Тамбова (0:05 мск), Волгограда (0:41 мск), Саратова (18:26 и 2:18 мск), Геленджика (2:50 мск), Ярославля (3:29 мск), Нижнего Новгорода (3:43 мск), Домодедово, Жуковский (23:34 и 3:45 мск).В настоящее время ограничения на полёты в аэропортах Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска, Сочи, Краснодара, Геленджика сняты.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, росавиация, краснодарский край, крым, тверь, смоленск, калужская область, московская область, брянская область, запорожская область, курская область, пенза, ульяновская область, оренбургская область, самара, волгоградская область, воронежская область, саратовская область, ставропольский край, северный кавказ, татарстан, днр, лнр, орловская область, липецк, рязанская область, ростовская область, белгородская область, ярославль, херсонская область, новороссийск, аэропорты, аэропорт, сочи, краснодар, геленджик, нижегородская область, нижний новгород, домодедово, пво, угроза, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, всу, вооруженные силы украины, украина, сво, спецоперация
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Ракетная опасность, БПЛА, БЭК и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

05:29 30.06.2026
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Сводку на 5:30 мск 30 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 29 июня и в ночь на 30 июня объявлялась в Краснодарском крае, в Тульской, Тверской, Смоленской, Калужской, Московской, Брянской, Запорожской, Курской, Пензенской, Ульяновской, Оренбургской, Самарской, Волгоградской, Астраханской, Воронежской, Саратовской, Тамбовской областях, в Ставропольском крае, по Северному Кавказу, в Татарстане, Чувашии, в ДНР и ЛНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Московской, Тульской, Калужской, Запорожской, Орловской, Брянской, Саратовской, Тамбовской, Липецкой, Рязанской, Волгоградской, Ростовской, Тверской, Белгородской, Смоленской, Ярославской, Херсонской, Костромской, Воронежской, Курской областях, в ДНР и ЛНР, в Ставропольском крае, по Северному Кавказу, в Адыгее.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Ивановской, Владимирской, Новгородской, Ульяновской, Пензенской областях, в Мордовии.
Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.
В Новороссийске объявлена опасность атак без-экипажных катеров (БЭК).
Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 29 июня и в ночь на 30 июня вводила временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Пензы, Сочи (18:26 мск), Самары, Ульяновска (18:29 мск), Краснодара (19:21 и 23:40 мск), Тамбова (0:05 мск), Волгограда (0:41 мск), Саратова (18:26 и 2:18 мск), Геленджика (2:50 мск), Ярославля (3:29 мск), Нижнего Новгорода (3:43 мск), Домодедово, Жуковский (23:34 и 3:45 мск).
В настоящее время ограничения на полёты в аэропортах Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска, Сочи, Краснодара, Геленджика сняты.
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