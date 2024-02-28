https://ukraina.ru/20240228/1053575094.html

"Это серьезная угроза": Ищенко раскрыл, как Польша и Прибалтика могут "подковой" пойти на Белоруссию

"Это серьезная угроза": Ищенко раскрыл, как Польша и Прибалтика могут "подковой" пойти на Белоруссию - 28.02.2024 Украина.ру

"Это серьезная угроза": Ищенко раскрыл, как Польша и Прибалтика могут "подковой" пойти на Белоруссию

В случае возможного нападения на Белоруссию с одной стороны туда будет готова зайти польская двухсоттысячная армия, с другой стороны в Прибалтике сосредоточено определенное количество войск. С этими армиями это еще 40-50 тысяч человек. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-02-28T04:55

2024-02-28T04:55

2024-02-28T04:55

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На белорусском направлении Киев давно исповедует чисто оборонительную политику. Но Украина, безусловно, поддержит возможное нападение Польши и Прибалтики на Белоруссию, если такое состоится, рассказал политолог.Такой вариант нельзя сбрасывать со счетов. И там уже все равно – 100 тысяч или 50 тысяч военных будет у Украины сосредоточено на границе. Потому что белорусская армия вся вместе насчитывала 60-65 тысяч, плюс какое-то количество российских войск, плюс еще 10-15 тысяч, итого около 80 тысяч, подсчитал эксперт.Это серьезная угроза, потому что границы охватывают Белоруссию подковой, то есть наступать эти войска будут еще и со стороны глубоких флангов. При этом украинские группировки на границе представляют опасность только в плане мелких провокаций – например, засылки диверсантов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко о поставках ракет из Германии и США дальностью 500 км: Это террористическая месть читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240227/1053572557.html

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новости, белоруссия, украина, польша, прибалтика, нападение, война, нато, россия, граница