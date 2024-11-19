Вперед Трампа в пекло: Дуда раскритиковал Шольца за звонок Путину - 19.11.2024 Украина.ру
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Вперед Трампа в пекло: Дуда раскритиковал Шольца за звонок Путину
Вперед Трампа в пекло: Дуда раскритиковал Шольца за звонок Путину - 19.11.2024 Украина.ру
Вперед Трампа в пекло: Дуда раскритиковал Шольца за звонок Путину
Президент Польши Анджей Дуда упрекнул канцлера ФРГ Олафа Шольца за его звонок российскому лидеру Владимиру Путину, назвав этот разговор ошибкой. Об этом Дуда написал в своих соцсетях
2024-11-19T10:10
2024-11-19T10:10
новости
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владимир путин
олаф шольц
анджей дуда
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Он также выразил сомнение, что разговор канцлера Германии с российским лидером был согласован с союзниками.В минувшую пятницу, 15 ноября, Шольц позвонил президенту РФ Владимиру Путину впервые за почти два года. Он попросил российского лидера завершить СВО, но пообещал накачивать Украину оружием.Чуть позже премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не планирует брать пример с Шольца и вести переговоры с президентом России."С кем говорит канцлер Шольц - это его дело. У меня нет планов разговаривать с Путиным", - сказал Стармер, подчеркнув, что помощь Украине должна быть увеличена.Ранее, выступая на заседании Валдайского форума, Путин заявил, что готов возобновить контакты с западными лидерами, отметив, что они были прекращены по инициативе западных политиков."Ну, не хотят - не надо", - сказал президент РФ.Другие темы: Неразбериха с ударами вглубь РФ и опасения, провалы ВСУ. Главное на Украине на утро 19 ноября.
https://ukraina.ru/20241115/1058951448.html
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новости, россия, украина, германия, владимир путин, олаф шольц, анджей дуда, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Украина, Германия, Владимир Путин, Олаф Шольц, Анджей Дуда, Вооруженные силы Украины

Вперед Трампа в пекло: Дуда раскритиковал Шольца за звонок Путину

10:10 19.11.2024
 
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Президент Польши Анджей Дуда упрекнул канцлера ФРГ Олафа Шольца за его звонок российскому лидеру Владимиру Путину, назвав этот разговор ошибкой. Об этом Дуда написал в своих соцсетях

"Я считаю, что звонок Шольца Путину был попыткой добиться прекращения огня в Украине до того, как Дональд Трамп станет президентом. Я считаю, что это (разговор с Путиным. - Ред.) ошибка", - считает Дуда.

Он также выразил сомнение, что разговор канцлера Германии с российским лидером был согласован с союзниками.
В минувшую пятницу, 15 ноября, Шольц позвонил президенту РФ Владимиру Путину впервые за почти два года. Он попросил российского лидера завершить СВО, но пообещал накачивать Украину оружием.
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Чуть позже премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не планирует брать пример с Шольца и вести переговоры с президентом России.
"С кем говорит канцлер Шольц - это его дело. У меня нет планов разговаривать с Путиным", - сказал Стармер, подчеркнув, что помощь Украине должна быть увеличена.
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Ранее, выступая на заседании Валдайского форума, Путин заявил, что готов возобновить контакты с западными лидерами, отметив, что они были прекращены по инициативе западных политиков.
"Ну, не хотят - не надо", - сказал президент РФ.
Другие темы: Неразбериха с ударами вглубь РФ и опасения, провалы ВСУ. Главное на Украине на утро 19 ноября.
 
НовостиРоссияУкраинаГерманияВладимир ПутинОлаф ШольцАнджей ДудаВооруженные силы Украины
 
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