https://ukraina.ru/20241119/1059023648.html

Вперед Трампа в пекло: Дуда раскритиковал Шольца за звонок Путину

Вперед Трампа в пекло: Дуда раскритиковал Шольца за звонок Путину - 19.11.2024 Украина.ру

Вперед Трампа в пекло: Дуда раскритиковал Шольца за звонок Путину

Президент Польши Анджей Дуда упрекнул канцлера ФРГ Олафа Шольца за его звонок российскому лидеру Владимиру Путину, назвав этот разговор ошибкой. Об этом Дуда написал в своих соцсетях

2024-11-19T10:10

2024-11-19T10:10

2024-11-19T10:10

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Он также выразил сомнение, что разговор канцлера Германии с российским лидером был согласован с союзниками.В минувшую пятницу, 15 ноября, Шольц позвонил президенту РФ Владимиру Путину впервые за почти два года. Он попросил российского лидера завершить СВО, но пообещал накачивать Украину оружием.Чуть позже премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не планирует брать пример с Шольца и вести переговоры с президентом России."С кем говорит канцлер Шольц - это его дело. У меня нет планов разговаривать с Путиным", - сказал Стармер, подчеркнув, что помощь Украине должна быть увеличена.Ранее, выступая на заседании Валдайского форума, Путин заявил, что готов возобновить контакты с западными лидерами, отметив, что они были прекращены по инициативе западных политиков."Ну, не хотят - не надо", - сказал президент РФ.Другие темы: Неразбериха с ударами вглубь РФ и опасения, провалы ВСУ. Главное на Украине на утро 19 ноября.

https://ukraina.ru/20241115/1058951448.html

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новости, россия, украина, германия, владимир путин, олаф шольц, анджей дуда, вооруженные силы украины