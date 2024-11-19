Вперед Трампа в пекло: Дуда раскритиковал Шольца за звонок Путину
Президент Польши Анджей Дуда упрекнул канцлера ФРГ Олафа Шольца за его звонок российскому лидеру Владимиру Путину, назвав этот разговор ошибкой. Об этом Дуда написал в своих соцсетях
"Я считаю, что звонок Шольца Путину был попыткой добиться прекращения огня в Украине до того, как Дональд Трамп станет президентом. Я считаю, что это (разговор с Путиным. - Ред.) ошибка", - считает Дуда.
Он также выразил сомнение, что разговор канцлера Германии с российским лидером был согласован с союзниками.
В минувшую пятницу, 15 ноября, Шольц позвонил президенту РФ Владимиру Путину впервые за почти два года. Он попросил российского лидера завершить СВО, но пообещал накачивать Украину оружием.
15 ноября, 17:47Шольц позвонил Путину: попросил закончить СВО, но пообещал и дальше вооружать Украину - Кабмин ФРГКанцлер ФРГ Олаф Шольц позвонил президенту РФ Владимиру Путину впервые за почти два года. Он попросил Путина завершить СВО, но пообещал помогать Украине оружием. Этот факт подтвердил Кабмин ФРГ, в администрации российского президента разговор не подтверждали
Чуть позже премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не планирует брать пример с Шольца и вести переговоры с президентом России.
"С кем говорит канцлер Шольц - это его дело. У меня нет планов разговаривать с Путиным", - сказал Стармер, подчеркнув, что помощь Украине должна быть увеличена.
Вчера, 11:49Британский премьер ответил, планирует ли звонить Путину, как это сделал ШольцПремьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не планирует брать пример с канцлера ФРГ Олафа Шольца и вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сам политик заявил в интервью Sky News
Ранее, выступая на заседании Валдайского форума, Путин заявил, что готов возобновить контакты с западными лидерами, отметив, что они были прекращены по инициативе западных политиков.
"Ну, не хотят - не надо", - сказал президент РФ.