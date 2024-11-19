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МИД Эстонии призвал Европу готовиться к отправке сил на Украину - Financial Times
МИД Эстонии призвал Европу готовиться к отправке сил на Украину - Financial Times - 19.11.2024 Украина.ру
МИД Эстонии призвал Европу готовиться к отправке сил на Украину - Financial Times
Глава МИД Эстонии Маргус Цахна заявил, что Европе надо быть готовой отправить силы на Украину, чтобы "подкрепить" любое мирное соглашение, предложенное победившим на выборах в США Дональдом Трампом, пишет Financial Times
2024-11-19T09:35
2024-11-19T09:35
2024-11-19T09:38
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Как утверждает министр, лучшей гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО, однако, если США выступают против приглашения Киева в альянс, Европе придется вмешаться и развернуть войска после окончания боевых действий, якобы для того, чтобы "сдержать дальнейшую российскую агрессию".В России не раз заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации на Украине.Трамп обещал урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.Подробнее об ожиданиях от Трампа - в материале Министр обороны Британии ждёт от Трампа "той же преданности Украине и НАТО, что у Байдена" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, дональд трамп, европа, джо байден, сша, нато, мид
Новости, Украина, Дональд Трамп, Европа, Джо Байден, США, НАТО, МИД
МИД Эстонии призвал Европу готовиться к отправке сил на Украину - Financial Times
09:35 19.11.2024 (обновлено: 09:38 19.11.2024)
Глава МИД Эстонии Маргус Цахна заявил, что Европе надо быть готовой отправить силы на Украину, чтобы "подкрепить" любое мирное соглашение, предложенное победившим на выборах в США Дональдом Трампом, пишет Financial Times