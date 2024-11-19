https://ukraina.ru/20241119/1059021007.html

Главное за ночь 19 ноября

Главное за ночь 19 ноября - 19.11.2024 Украина.ру

Главное за ночь 19 ноября

ВС и ВКС РФ продолжили наносить удары по объектам противника на Украине. Были поражены цели в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской... Украина.ру, 19.11.2024

2024-11-19T08:10

2024-11-19T08:10

2024-11-19T08:16

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ВС и ВКС РФ продолжили наносить удары по объектам противника на Украине. Были поражены цели в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской. Многочисленные взрывы раздавались в Киеве и Черкассах.ПВО уничтожила 11 БПЛА над Ростовской областью, и один над Белгородской областью, - Минобороны РФ.ВС РФ расширили зону контроля окраине Купянска Харьковской области, - военный эксперт Марочко.Президент Абхазии подал в отставку, и.о. президента Абхазии станет вице-президент республики Гунба, главой правительства – экс-премьер Бганба. Протестующие покидают улицы Сухуми.Россия и Колумбия создадут группу, которая займется анализом ситуации с воевавшими на стороне ВСУ колумбийскими наемниками, заявил глава МИД Мурильо.У Тегерана и Москвы нет каких-либо проблем с заключением договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве, - иранский посол в России Джалали.Сергей Лавров и Ван И обсудили реализацию договоренностей России и Китая, достигнутых на высшем уровне, а также дальнейшие контакты, заявили в российском МИД.Подробнее об отношениях России и Китая - в материале "Китай и Россия – это два столпа нового мироустройства" - Мягков на сайте Украина.ру.

россия

китай

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, алексей марочко, китай, абхазия, сергей лавров, мид, вкс, вооруженные силы украины