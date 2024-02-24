https://ukraina.ru/20240224/1053492287.html

Ростислав Ищенко о поставках ракет из Германии и США дальностью 500 км: Это террористическая месть

Ростислав Ищенко о поставках ракет из Германии и США дальностью 500 км: Это террористическая месть - 24.02.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко о поставках ракет из Германии и США дальностью 500 км: Это террористическая месть

Пока что на уровне властей, и в США, и в Европе есть желание, как можно дольше удержать Украину на плаву любой ценой, даже ценой эскалации напряженности с Россией, даже ценой угрозы перерастания войны в европейскую, считает Ростислав Ищенко.

2024-02-24T06:40

2024-02-24T06:40

2024-02-24T06:40

интервью

ростислав ищенко

украина

белоруссия

нато

германия

сша

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О тогм, что стоит за желанием Запада снабдить Украину ракетами с дальностью 500 и более километров, а так же, что и как может угрожать Белоруссии, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, обозреватель "России сегодня" Ростислав Ищенко– Ростислав Владимирович, 24 февраля исполняется два года с момента начала СВО. Киевский режим потерял практически все населенные пункты, которые он громко объявлял фортецями. Зеленский договорился до того, что, дескать, если США не будут помогать Украине материально и оружием, то Соединенные Штаты Америки перестанут быть стратегическим партнером Украины.Тут и Европа тоже подтягивается. Прочитаю вам два заявления, которые были сделаны. Первое заявление от МИД Италии, о том, что соглашение по безопасности с Украиной не будет юридически обязывающим, и не предусматривает гарантии политической и военной поддержки.Урсула фон дер Ляйен сказала о том, что переговоры о вступлении Украины в ЕС приостановлены как минимум до лета. Тут еще стоит вспомнить события в Польше, протесты фермеров, которые уже не только против аграрной продукции. Европа Украину сливает? – Европа находится в тяжелом положении. Она хотела быстро выиграть и делить трофеи, а получается, что она, может быть, не так быстро, но проигрывает вместе с США.Поэтому в Европе есть разные мнения, разные позиция, разные движения – в том числе, нарастает движение масс по принципу "давайте плюнем на эту Украину и будем тратить деньги на себя".Пока что нельзя сказать, что в Европе сформировалась однозначная позиция по поводу отказа от поддержки Украины. Пока что большинство европейцев за поддержку. Да, они это уже оговаривают всякими условиями, говорят, что надо о своих гражданах заботиться. Но они боятся страшной России и считают, что надо поддерживать Украину, пока она держит линию фронта где-то далеко от Европы.Если говорить не о выступлениях фермеров, или заявлениях отдельных политиков, то Украину никогда не собирались принимать в ЕС, поэтому ничего нового Урсула не сказала.А вот ее коллега, соплеменник Шольц, который работает канцлером Германии, сказал, что Германия собирается поставлять ракеты "Таурус" Украине. Это первое такое заявление.До этого она не собиралась, и Шольц всем объяснял, почему не собиралась, он объяснял – это опасно. А теперь Шольц согласен поставить ракеты "Таурус" Украине.Произошло это ровно тогда же, когда американцы сказали, что они рассматривают возможность поставки Украине ракет ATACMC, уже не радиусом 200-300 км., которые уже есть у Украины, а радиусом 550 км, которых у Украины пока нет. От Чернигова до Москвы долетает. И "Таурус" долетает оттуда же туда же.На уровне властей и Европа, и США рассматривают возможность нагнетания напряженности, потому что это чисто террористический подход. Это не танки-пушки, которые стреляют по линии фронта – это ракеты, которые полетят по мирным городам, если будут переданы.Опыт использования всех предыдущих партий ракет уже есть, и всем абсолютно понятно, что это будут удары в основном по мирным городам. Может быть, пара-тройка ракет пролетит по военным объектам, но в основном это перенос ситуации с Белгородом вглубь России.Я не думаю, что американцы еще серьезно рассчитывают на психологическое воздействие, что они залпом из сотни ракет сломают настрой российского народа на победу. Очень сильно сомневаюсь.Это чисто террористическая месть, во-вторых – это попытка реально вывести военные действия на новый виток. Вы ударили – вам ответили. И если Россия будет запускать больше ракет по объектам на Украине, то, учитывая, что такие объекты в основном находятся в крупных городах, соответственно больше ракет будет падать, и будет больше жертв и разрушений в этих районах, которые можно показывать по телевизорам своими же европейцам, и говорить им: видите, это и у вас будет такое же.Помните, они еще в самом начале СВО, буквально неделя или две прошло, они запустили ролик, как российские ракеты летят по Парижу, для того, чтобы объяснить европейцам, от чего их защищает Украина.Вот, они опять подобного рода ролики запустят и будут показывать: смотрите, мы же вам говорили, во что сейчас превращаются цветущие украинские города – по ним летят российские ракеты. То, что до этого полетели ракеты по российским городам – никто не скажет.Пока что на уровне властей, и в США, и в Европе есть желание, как можно дольше удержать Украину на плаву любой ценой, даже ценой эскалации напряженности с Россией, даже ценой угрозы перерастания войны в европейскую.Они не хотят перерастания войны в европейскую, тем более, в мировую. Но они согласны рискнуть. Они считают, что угроза не такая сильная – рискнуть можно.Поэтому говорить об остановке поддержки – не приходится. Вынужденная приостановка есть, но они действительно рыщут по всей планете и ищут для Украины оружие. Они действительно давят в США на своих законодателей, для того, чтобы они открыли финансирование на Украине.Европа действительно проголосовала из-за 50 млрд. евро на четыре года, и Германия 12,5 выделила в этом году, и другие подачки идут, и все эти подачки исчисляются миллиардами. От нескольких сотен миллионов до миллиардов евро – это все складывается во вполне приличные суммы, поэтому пока что никто от поддержки Украины не отказывается, особенно от военно-технической.Да, ее не собираются принимать в ЕС, ее не собираются принимать в НАТО. Да, с ней подпишут любую бумажку, которая ничего не будет значить для того, чтобы оказать моральную поддержку, могут даже приехать и похлопать по плечу, могут в макушку поцеловать Зеленского, чтобы воевал дальше.Но если найдут где-нибудь сотню танков – пошлют на Украину. Найдут 200 тысяч снарядов – пошлют на Украину. Все, что найдут – на Украину пошлют. Реально они сейчас переходят опасную черту.Они переводят борьбу, уже где-то вывели на уровень предельный перед использованием ракет средней дальности. 500 и выше, дальше уже 1500-5000 – это уже ракеты средней дальности. Оперативно-тактическая глубина уже достигнута полностью – исчерпана оперативно-тактическая глубина.Если про эти, которые триста километров, даже пятьсот с натяжкой, можно еще говорить, что они будут направлены по военным складам в глубине фронта, то все, что выше, уже даже 500-550 – это уже понятно, что это в основном не по складам, это по городам. Уже даже как-то обманывать, юлить у них не получается.Они показывают, что они готовы к дальнейшей эскалации. Все действия американцев, европейцев, по развертыванию войск, по проведению учений на российской границе – это демонстрация того, что они готовы воевать, и все заявления, что надо готовиться к войне с Россией, потому что война с Россией неизбежна. Заявление о том, что вы не думаете, что вы разгромите Украину, и на этом все закончится. Вопрос, готовы они, не готовы, и т.д.То, что они пытаются нас в этом убедить – возможно это блеф, но иногда люди, которые блефуют, потом вынуждены реализовывать свои угрозы, потому что другого выхода у них не остается.Они переходят опасную черту сознательно, именно потому, что у них нет другого выбора – у правящих элит нет другого выбора, или они так считают, что их у него нет.Они действительно будут оказывать помощь Украине до тех пор, пока Украина не падет, помощь эта будет сокращаться, но опять-таки, не потому, что они не хотят чего-то дать, а потому что у них нету, и они действительно рассматривают варианты дальнейшей борьбы против России после того, как Украина кончится.Поэтому не надо думать, что Запад отступит, все эти акции - фермеры не фермеры, а воевать они пока что собираются.– Министр обороны Белоруссии заявил о том, что Украина на границе с Белоруссией сосредоточила ударную группировку, численностью 112-114 тысяч человек. Это блеф или Украина действительно к чему-то готовится? Если да, то к чему?– Я видел данные, которые распространяли полуофициальные российские структуры. Там группировка Украины на границах с Белоруссией оценивалась до 30-40 тысяч человек, причем указывалось, что войска оттуда уже снимаются и перебрасываются на Донецкий фронт, причем это уже было достаточно давно.Дело в том, смотря какую глубину рассчитывает министр обороны Белоруссии, можно сказать, что и полмиллиона сосредоточено. Дело в том, что по словам экспертов в ВСУ только 200-250 тысяч находится на фронте, и порядка пятисот-шестисот тысяч находится в тылу, но общая глубина от Винницы до границы с Белоруссией примерно 450-500 км.Винница – от нее начинается южная граница Украины, не там, где она выходит к морю, а там она в Карпатах граничит с Румынией, с Молдавией и т.д.Получается, весь этот регион, вся Западная Украина – от южной до северной границы – глубина всего 500 км. Если посчитать все войска, расположенные на глубину в 500 км., то можно и больше насчитать, чем 115 тысяч.Я не думаю, что в Украине сосредоточена ударная группировка для нападения на Белоруссию, у них просто нет сил сейчас для удержания фронта, создавать себе второй фронт без поддержки Запада они не будут.Они на белорусском направлении давно исповедуют чисто оборонительную политику. Выстроили минные поля, оборонительные линии и т.д. Но Украина, безусловно, поддержит нападение Польши, Прибалтики на Белоруссию, если такое состоится.Сбрасывать такой вариант со счетов мы не можем. И там уже все равно – сто тысяч или пятьдесят тысяч будет у Украины сосредоточено, потому что белорусская армия вся вместе 60-65 тысяч насчитывала, плюс какое-то количество российских войск, плюс еще 10-15 тысяч, или даже меньше там сейчас сосредоточено. Ну, это тысяч 80.А там с одной стороны готова будет зайти польская двухсоттысячная армия, с другой стороны в Прибалтике сосредоточено определенное количество войск. С прибалтийскими армиями это будет уже 40-50 тысяч человек. Плюс 50 тысяч со стороны Украины – это уже растягивание по всему фронту небольших сил, которые в Белоруссии сосредоточены.Это серьезная угроза, потому что границы охватывают Белоруссию подковой, наступать будут еще и со стороны глубоких флангов эти войска.Украинские группировки сейчас на белорусской границе представляют опасность только в плане мелких провокаций – например, засылки диверсантов.В плане самостоятельного нападения Украины на Белоруссии – нет. А поддержать, если Запад нападет – да. Но если Запад будет переходить к инициативе большой войны, то тогда не будет важно, есть на границе с Белоруссией украинские войска или нет, потому что тогда на Западную Украину тоже будут входить натовские войска, для стабилизации там линии фронта каким-то образом, для поддержания остатков украинской армии. Поэтому в любом случае тогда на границе с Белоруссией группировка расстанется.Если оценивать ситуацию в целом стратегически, учитывая, что мы вместе с Белоруссией противостоим Западу, то угроза со стороны Украины есть, но большая угроза сейчас со стороны Польши, чем со стороны Украины.

https://ukraina.ru/20240223/1053490202.html

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Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, ростислав ищенко, украина, белоруссия, нато, германия, сша