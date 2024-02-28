https://ukraina.ru/20240228/1053569452.html
Ростислав Ищенко объяснил, как поставки дальнобойных ракет "закручивают" новый виток конфликта на Украине
Ростислав Ищенко объяснил, как поставки дальнобойных ракет "закручивают" новый виток конфликта на Украине - 28.02.2024 Украина.ру
Ростислав Ищенко объяснил, как поставки дальнобойных ракет "закручивают" новый виток конфликта на Украине
В США и Европе есть желание как можно дольше удержать Украину на плаву любой ценой, даже ценой эскалации напряженности с Россией и ценой угрозы перерастания войны в европейскую. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-02-28T03:30
2024-02-28T03:30
2024-02-28T03:30
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Поставками дальнобойных ракет Украине Европа и США рассматривают возможность нагнетания напряженности, это сугубо террористический подход. Это не танки и артиллерия, которые стреляют по линии фронта – это ракеты, которые полетят по мирным городам, если их получит Киев, рассказал обозреватель.И если Россия будет запускать больше ракет по объектам на Украине, то, учитывая, что такие объекты в основном находятся в крупных городах, соответственно там будет больше разрушений. После чего это можно показывать по телевизорам европейцам, и говорить им: видите, и у вас будет такое же, добавил политолог.Они еще в самом начале СВО, буквально через одну или две недели запустили ролик, как российские ракеты летят по Парижу, для того, чтобы объяснить европейцам, от чего их защищает Украина, указал эксперт.Пока что на уровне властей, и в США, и в Европе есть желание как можно дольше удержать Украину на плаву любой ценой, даже ценой эскалации напряженности с Россией и угрозы перерастания войны в европейскую, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко о поставках ракет из Германии и США дальностью 500 км: Это террористическая месть читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240227/1053561462.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, ракеты, сша, европа, война, танки, вооружение, ракетный удар
Новости, Украина, Россия, ракеты, США, Европа, война, танки, вооружение, ракетный удар
Ростислав Ищенко объяснил, как поставки дальнобойных ракет "закручивают" новый виток конфликта на Украине
В США и Европе есть желание как можно дольше удержать Украину на плаву любой ценой, даже ценой эскалации напряженности с Россией и ценой угрозы перерастания войны в европейскую. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Поставками дальнобойных ракет Украине Европа и США рассматривают возможность нагнетания напряженности, это сугубо террористический подход. Это не танки и артиллерия, которые стреляют по линии фронта – это ракеты, которые полетят по мирным городам, если их получит Киев, рассказал обозреватель.
"Это чисто террористическая месть, во-вторых – это попытка реально вывести военные действия на новый виток. Вы ударили – вам ответили", - подчеркнул Ищенко.
И если Россия будет запускать больше ракет по объектам на Украине, то, учитывая, что такие объекты в основном находятся в крупных городах, соответственно там будет больше разрушений. После чего это можно показывать по телевизорам европейцам, и говорить им: видите, и у вас будет такое же, добавил политолог.
Они еще в самом начале СВО, буквально через одну или две недели запустили ролик, как российские ракеты летят по Парижу, для того, чтобы объяснить европейцам, от чего их защищает Украина, указал эксперт.
Пока что на уровне властей, и в США, и в Европе есть желание как можно дольше удержать Украину на плаву любой ценой, даже ценой эскалации напряженности с Россией и угрозы перерастания войны в европейскую, заключил собеседник издания.