Эксперт раскрыл, когда ВС РФ уничтожат украинские "Франкенштейны", чтобы "выбомбить" ВСУ из Донбасса
Освобождение каждого населенного пункта на Донбассе – многоэтапная операция. Чтобы применять ФАБы для ударов по позициям ВСУ, сначала ВС РФ нужно полностью лишить противника ПВО и взять под контроль воздушное пространство. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Когда у городского гарнизона налажено снабжение, ВСУ могут там спокойно использовать импровизированные "произведения Франкенштейна" – смесь западных и советских зенитно-ракетных систем, рассказал обозреватель.
В первую очередь ВС РФ нужно перебить снабжение противника до такой степени, чтобы ПВО не могло работать на передовой. Чтобы применять ФАБы для ударов по позициям ВСУ, российским военным нужно полностью взять под контроль воздушное пространство, добавил эксперт.
"Мы это сделали в Авдеевке. Несмотря на то, что мы вплотную не подошли к дороге, она все равно была под огневым контролем. Крупные грузы ВСУ туда не могли доставлять. Те же ракеты для ПВО в "Буханке" не привезешь", - подчеркнул Полетаев.
Поэтому ВС РФ не смогут быстро "выбомбить" из городов ВСУ, чтобы туда зашла пехота и поставила российский флаг. Все очень сложно и взятие каждого населенного пункта – многоэтапная операция. Российским бойцам сначала придется заходить с флангов и брать под огневой контроль линии снабжения, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия возьмет Угледар и Часов Яр, когда перекроет кислород новому "Франкенштейну" ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
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