https://ukraina.ru/20240223/1053474834.html

Сергей Полетаев: Россия возьмет Угледар и Часов Яр, когда перекроет кислород новому "Франкенштейну" ВСУ

Сергей Полетаев: Россия возьмет Угледар и Часов Яр, когда перекроет кислород новому "Франкенштейну" ВСУ - 23.02.2024 Украина.ру

Сергей Полетаев: Россия возьмет Угледар и Часов Яр, когда перекроет кислород новому "Франкенштейну" ВСУ

Пока наши продвижения носят тактический характер. Прорвать фронт пока не получается. Даже в Авдеевке фронт не рухнул. Мы его продавливаем, противник пятится, но не бежит. Перелом наступит, если мы прорвем фронт на широком участке, ВСУ побегут так же, как в Авдеевке, а мы продвинемся на десятки километров.

2024-02-23T04:44

2024-02-23T04:44

2024-02-23T05:02

интервью

всу

россия

пво

авиабомбы

угледар

авдеевка

часов яр

сво

украина

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Глядя на Авдеевку, мы видим, что это – не фантастика, считает сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей ПолетаевОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руЗа последнее время на линии боевого соприкосновения произошло несколько тактических изменений.Украинская армия закрепились в селах за Авдеевкой и неплохо держат там оборону. Также противник перебросил ряд сил и средств с правого берега Днепра в район Работино, сорвав тем самым попытку российских войск внезапным ударом срезать этот выступ. В свою очередь армия России усилила нажим на Угледар в районе населенных пунктов Победа и Новомихайловка, а также продолжает движение в направлении Часов Яра, Северска и Красного Лимана.- Сергей, учитывая эти изменения, как мы в рамках концепции активной обороны будем прощупывать слабые места в украинской обороне, чтобы где-то сосредоточить силы и нанести точечный, но болезненный удар?- Вы правильно сказали, что сейчас центр тяжести боевых действий сместился на юг: Работинский выступ, Угледар и Авдеевское направление. Боевые действия в районе Часова Яра, Купянска и Красного Лимана поутихли. Это не значит, что мы оттуда вывели войска. Это значит, что туда поступает или меньше снабжения, или мы копим силы для удара, или мы встретили там серьезное сопротивление ВСУ.Кстати, в районе Часов Яра у нас был прорыв прямо перед падением Авдеевки. Противнику пришлось затыкать эту дырку.В целом наша стратегия работает уже всю зиму. Мы где-то нажимаем, истощаем штатно находящиеся на этом рубеже силы противника и вынуждаем Украину перебрасывать туда скудные резервы или войска с других направлений. А там, откуда Киев перебрасывает резервы, у него начинает рваться фронт.Такова моя общая оценка боевых действий на текущий момент. Теперь можем детально обсудить отдельные направления.- Начнем тогда с Угледара. Там мы уже нащупали слабые места в позициях ВСУ? Или пока это все в штатном режиме.- Щупаем.Мы заняли деревеньку Победа с единственной улицей Победы. Это маленький, но достаточно важный населенный пункт. Он располагается на дороге, которая ведет к непрерывной веренице сел протяженностью в 15 километров. Новомихайловка, Константиновка и Катериновка – это естественная стена на пути к Угледару.Угледар – это такое место на фронте, которое даже поважнее Авдеевки. Этот украинский выступ блокирует магистральную железную дорогу Донецк-Мариуполь, от которой ответвляется чуть менее магистральная, но идущая параллельно фронту дорога на Токмак и Мелитополь. Это очень важная коммуникация, которая пока под прямым огневым контролем противника. Если мы оттуда отодвинем ВСУ, это будет наше стратегическое достижение.Сам Угледар очень маленький. Это рабочий поселок городского типа возле шахт. По размеру он схож с кварталом девятиэтажек в Авдеевке. Но взять его с юга, где к нему вплотную подходит наш фронт, у нас не получилось, потому что по отношению к югу он стоит на возвышенности. Поэтому мы пытаемся зайти с севера через эту вереницу сел вдоль реки Сухие Ялы.Так что продолжим от Марьинки через Победу двигаться по дороге на Угледар к этим деревням.Вообще сейчас ситуация на фронте складывается таким образом, что наступать по городской и сельской застройке проще, чем по открытой местности, потому все видно и работают дроны. И ВС РФ, и ВСУ громили друг другу колонны. Так что произвести атаку глубиной в несколько километров механизированным соединением сегодня почти нереально.Вот мы и продолжим медленно прогрызать оборону ВСУ через застройку, постепенно истощая противника.Если наше продвижение будет успешным, Угледар попадет в точно такой же "мешок", что и Авдеевка. Мы возьмем под огневой контроль единственную дорогу в город, и ВСУ не смогут завозить в город тяжелую артиллерию и ПВО.Напомню, что перед самым падением Авдеевки у гарнизона почти не осталось зенитно-ракетных систем, поэтому мы в полную силу смогли использовать мощь нашей авиации и сбрасывать на ВСУ по несколько сотен бомб в день. Бомба весом в 0,5 тонны решает вопрос с любой обороной самым радикальным способом.- Расскажите, пожалуйста, поподробнее, как именно ВСУ сейчас выстраивают оборону за Авдеевкой. Потому что меня немного достал пропагандистский штамп, что Авдеевка – это мощнейший укрепрайон, а за ним – голая степь.- Ничего подобного. За ней не голая степь. Еще Залужный говорил, что ВСУ строят линию обороны в 10 километрах западнее от Авдеевки между Карловкой и Орловкой. Там течет река Волчья. Ее западный берег высокий. На этом рубеже обороны очень удобно закопаться.Из Авдеевки ВСУ убежали. Но благодаря сокращению линии фронта и благодаря тому, что в районе Орловки у них стояла 47-я бригада, падение Авдеевки не привело к коллапсу на этом участке. Поэтому бои там сейчас затихли.С нашей стороны на этом направлении действовали 8-10 бригад. Возможно, мы перебросили часть этих сил куда-то в другие места. Учитывая периметр Авдеевского котла в 10-15 километров, для всех находилось место и дело. А сейчас линия фронта сократилась, поэтому кого-то могли вывести.По последней информации мы закрепились на восточной окраине Ласточкино (это населенный пункт, стоящий прямо на главной дороге снабжения Авдеевского гарнизона). Либо линия фронта стабилизируется по этой деревеньке в паре километров от Авдеевки, либо мы продвинемся поближе к району Орловки и Бердычей.Если уж рисовать стрелочки на карте, то наша задача максимум – дойти до Карловского водохранилища. Она будет сочетаться с нашими успехами на Марьинском направлении. Если мы сможем дойти до Курахово, то весь этот выступ ВСУ от Карловки до Курахово может угодить в точно такой же авдеевский мешок. Мы начнем его точно так же утюжить.Надеюсь, что опыт Авдеевки будет обобщаться и масштабироваться. В этом случае у нас появится действенная стратегия продвижения фронта не темпом "один город за полгода", а гораздо быстрее.- Почему мы пока даже не пытаемся щупать позиции ВСУ в районе Торецка (Дзержинска), учитывая, что нам надо снимать угрозу обстрелов Горловки, и учитывая, что, как вы сами сказали, противник пытался там хулиганить пару месяцев назад.- Торецк (Дзержинск) даже больше Авдеевки. Если сложить площадь самого города со всеми рабочими поселками, то он по размеру сравним с Северодонецком/Лисичанском. Штурмовать его в лоб бесполезно. Не надо долбиться в стену. Надо охватывать его со всех сторон и брать под огневой контроль коммуникации, истощать гарнизон и рассекать город на части.В Торецке сеть железных дорог и шахт, типичных для Донбасса – это уже естественный укрепрайон, который ВСУ сейчас дополнительно укрепляют. Мы, конечно, можем нарисовать к нему стрелочки, но его надо обходить с флангов.Сейчас мы двигаемся на Часов Яр. Это процесс небыстрый. Но если мы с севера приблизимся к Константиновке, мы можем попытаться подойти к Торецку с юга со стороны Авдеевки. Такая операция планируется, но когда она произойдет – неизвестно.- Насчет Часов Яра сами украинские военные жалуются, что его почти не укрепляли. Якобы все их узлы обороны – это лишь парочка многоэтажек, которые русские запросто разбомбят. Насколько этим разговорам можно верить?- Я свечку не держал. Но пример того же Артемовска показал, что даже импровизированный укрепрайон может держаться месяцами.Когда я сказал, что городские бои сейчас стали проще чем бои в поле, я имел в виду, что они легче не стали. Просто появился еще более тяжелый вид боя. По щелчку пальцев ты в них не победишь.Опыт последних полутора лет показал, что если в населенном пункте достаточно гарнизона, который регулярно снабжается, то даже двукратного превосходства в силах не хватает, чтобы его взять сходу. Вам предстоит тяжелое и многодневное продвижение. Да, в какой-то момент защитники физически заканчиваются и происходит коллапс обороны. Но чтобы этот коллапс произошел, нужны недели и месяцы.Возьмем ту же Победу. Улицы на этом поселке длинной в 200 метров. Но мы к ней подступались еще в декабре. И взяли мы ее только после того, как там никого не осталось.Возможно, в Часов Яре нет района многоэтажек как в Авдеевке. Там в центре двух-трехэтажные сталинки, а дальше частный сектор и какой-то заводик. Взять его будет проще, чем Авдеевку. Но это не значит, что бои будут простыми. Деревню с деревянными домами при желании можно неплохо оборонять.Плюс, на подходе к Часов Яру есть канал Северский Донец – Донбасс. Это достаточно серьезная водная преграда, которую придется форсировать. И Часов Яр на горе. Подниматься в гору сейчас вдвойне тяжело, потому что оттуда ВСУ будут за нами наблюдать.- Означает ли опыт Авдеевки, что нам для штурма этих городов нужно накопить много ФАБов, чтобы физически уничтожить эти узлы обороны, а потом пустить туда штурмовую пехоту для зачистки?- Нет. Это очень вульгарное представление.Чтобы массово применять ФАБы, нужно полностью лишить противника ПВО и полностью контролировать небо. Когда у гарнизона есть снабжение, ВСУ могут использовать импровизированные произведения Франкенштейна – смесь западных и советских зенитно-ракетных систем. То есть сперва мы должны нарушить им снабжение до такой степени, чтобы это ПВО не могло работать на передовой.Мы это сделали в Авдеевке. Несмотря на то, что мы вплотную не подошли к дороге, она все равно была под огневым контролем. Крупные грузы ВСУ туда не могли доставлять. Те же ракеты для ПВО в "Буханке" не привезешь. А переносные ЗРК не работали, потому что мы сбрасывали не ФАБы, а бомбы с УПМК (к ним приделаны крылья) с высоты в 30 километров. То есть наш самолет в ближнем тылу с кабрирования их сбрасывал. Бомба планирует и падает.Это кустарная, но весьма технологичная штука. Мы ими снабжаем старинные чугунные бомбы. И это работает. Но даже для этого надо создать условия.Повторюсь, мы их не могли массово использовать именно из-за опасения массовых потерь авиации. Самолеты мы иногда теряем. У ВСУ достаточно серьезная ПВО, несмотря на их стенания про то, что Запад им ничего не дает. Грузы разгружаются в Польшу, едут на Украину, а ПВО, как сугубо оборонительное средство, в числе приоритетов.Поэтому мы не сможем выбомбить ВСУ из городов, чтобы туда просто зашла пехота и поставила флаг. Просто ничего не бывает. Все очень сложно. Взятие каждого населенного пункта – многоэтапная операция. Нам приходится заходить с флангов, брать под огневой контроль линии снабжения и перебить гарнизон.Я не знаю, сколько по времени будет занимать взятие того же Часов Яра.- Отдельный вопрос по поводу Купянского и Запорожского направлений. Есть мнение, что в рамках активной обороны нам нет смысла двигаться к Орехову или выдавливать ВСУ за Оскол, а надо просто стоять и держать позиции. Так ли это?- Я уже говорил, что северный фланг – это пока второстепенное направление. Мы сейчас сосредоточены на юге. Может быть, там у нас что-то стало получаться, и мы направили туда основные ресурсы. А может быть, наоборот – стало получаться, потому что мы туда направили основные ресурсы. Потому что оружия и боеприпасов не хватает всегда. Всегда нужно расставлять приоритеты.На Северском направлении у нас есть определённые успехи. Мы заняли половину Белогоровки. Это последний крупный населенный пункт ЛНР, который еще под контролем ВСУ. Мы ее в свое время занимали после Лисичанска, но оттуда пришлось отступить. Сейчас мы там продвинулись после точно такой же работы, как и на других направлениях: долго-долго давили, работали артиллерией, а гарнизон противника сточился настолько, что мы за сутки продвинулись на километр в длину и 3 километра в ширину. Это прям достижение.Такие маленькие коллапсы иногда приводят к Авдеевкам. А Авдеевки могут привести к еще более крупным коллапсам, если эта тенденция сохранится.Но вернемся к Работино. Нам надо его отбить, потому что там наступали ВСУ на Токмак. Этот выступ составляет 8 километров в глубину и шириной в 10 километров. Надо противника оттуда выкинуть. Но не для того, чтобы ему нос утереть, а для того, чтобы восстановить оборонительную линию. Она в этом месте была построена не просто так. Это естественная линия обороны, которая диктуется местностью, укрепленная той самой "линией Суровикина". Надо срезать этот выступ, чтобы полностью восстановить наши оборонительные линии и снять часть сил на другое направление.Мы пока закрепились на окраине на Работино, но процесс застопорился, потому что Украина явно откуда-то перебросила туда силы. Следовательно, у нее будет меньше сил в каком-то другом месте. Посмотрим, сможем ли мы этим воспользоваться.- Ваш прогноз, что мы усилимся к лету, а потом сможем подумать о расширении фронта, остается прежним? Или появились новые детали?- Мой прогноз реализуется. Мы с вами беседуем раз в месяц и фиксируем, что боевые действия идут без сюрпризов. Если все пойдет так, как сейчас, к лету противник будет слабее, а мы сильнее.Понятно, что мы не можем просчитать, когда у противника начнется коллапс. Потому что вводные для этого уравнения постоянно меняются. Мы не знаем, каковы будут западные поставки и чем закончится история с деньгами в американском Конгрессе. Мы не знаем, насколько хорошо Украина сможет провести мобилизацию и где она построит оборонительные линии.Пока Киев их строит на наиболее угрожаемых направлениях. Сплошной линии обороны как у нас на юге они пока создать не в состоянии.Посмотрим, что будет весной. Пока наши продвижения носят тактический характер. Прорвать фронт пока не получается. Даже в Авдеевке фронт не рухнул. Мы его продавливаем, противник пятится, но не бежит.Перелом наступит, если мы прорвем фронт на широком участке, ВСУ побегут так же, как в Авдеевке, а мы продвинемся на десятки километров. Глядя на Авдеевку, мы видим, что это – не фантастика.

https://ukraina.ru/20231102/1050684830.html

https://ukraina.ru/20240222/1053460442.html

https://ukraina.ru/20240220/1053420135.html

https://ukraina.ru/20240217/1053366446.html

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Кирилл Курбатов

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