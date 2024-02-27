https://ukraina.ru/20240227/1053549018.html

Наполеоновские планы Макрона, сорванный теракт с химоружием. Главное на Украине на 13:00 27 февраля

Наполеоновские планы Макрона, сорванный теракт с химоружием. Главное на Украине на 13:00 27 февраля - 27.02.2024 Украина.ру

Наполеоновские планы Макрона, сорванный теракт с химоружием. Главное на Украине на 13:00 27 февраля

Украина.ру, 27.02.2024

2024-02-27T13:00

2024-02-27T13:00

2024-02-27T14:33

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Запад отказывается отправлять войска на Украину, несмотря на наполеоновские планы Макрона. ФСБ предотвратила теракт спецслужб Украины с химическим оружием. В Киеве заявили о критической ситуации на КПП на польской границе.Западные страны после высказываний премьер-министра Словакии Роберта Фицо и президента Франции Эммануэля Макрона открестились от идеи отправлять своих бойцов на Украину.Заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик в эфире телеканала Polsat указал, что в стране "нет такого проекта и идеи".Позже польский премьер Дональд Туск заверил, что Польша не планирует высылать свои подразделения на территорию Украины.По словам премьера Польши, вместо отправки войск на Украину гораздо лучше продолжать поддержку этой страны. Туск отметил, что, если бы эта поддержка была достаточной, не возникало бы разговора о других формах помощи.Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что страны НАТО расходятся во мнениях относительно возможности отправить своих военных на Украину, но никакого решения пока не принято.Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон указал, что для этой страны также не актуальна отправка войск на Украину.Премьер Швеции отметил, что у разных государств разные традиции участия в делах других стран."Традиция Франции – это не шведская традиция. Я с уважением отношусь к желанию Франции помочь Украине. Сейчас мы помогаем Украине по-другому, предоставляя передовые средства", – добавил он.Накануне в Париже прошла конференция по поддержке Киева.Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что атмосфера была военной, не высказано ни одного слова о мире, а среди западных стран есть те, кто готов отправить своих солдат на Украину."Я могу прокомментировать атмосферу, которая была на этой встрече. Она была военной: любой ценой поддерживать войну, любой ценой сделать все, чтобы эта война продолжалась. Я был очень удивлен, что не было ни одного слова о каком-нибудь плане о мире или о какой-нибудь инициативе о мире. Да, я могу подтвердить, что есть страны, которые готовы отправить своих собственных солдат на Украину, есть страны, которые говорят: "никогда", к ним относится и Словакия, а есть страны, которые говорят, что это предложения следует обдумать", – сказал Фицо.В свою очередь президент Франции указал, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" – поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.Премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.Лидер французской националистической партии "Патриоты" Флориан Филиппо в ответ назвал президента Франции безумцем и призвал заблокировать его намерения в парламенте."Отправка французских солдат на Украину: Макрон безумец… Это очевидно, будет война с Россией, Третья мировая война! Заблокируем его! Задействуем статью 35 Конституции об объявлении войны!" – написал Филиппо на своей странице в социальной сети Х.Лидер партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон также осудил заявление французского президента и назвал перспективу развязывания войны против России безумием."Отправка войск на Украину сделает нас участниками конфликта. Война против России была бы безумием. Эта вербальная воинственная эскалация одной ядерной державы против другой крупной ядерной державы – это уже безответственный акт", – написал Меланшон в социальной сети Х.В своем сообщении Меланшон также заявил, что пришло время начать мирные переговоры по Украине.Глава фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен указала, что Макрон пытается играть в военачальника."Не знаю, каждый ли отдает себе отчет в серьезности подобного заявления. Эммануэль Макрон играет в военачальника, однако так беззаботно он говорит о жизни наших детей. Речь идет о мире или войне в нашей стране", – написала Ле Пен на своей странице в соцсети Х.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заметил, что Макрон "не оставляет планов Наполеона".В свою очередь глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заверил, что отправка Францией своих войск на Украину будет иметь плачевные последствия и станет огромной исторической ошибкой французского президента."Громкие заявления Макрона схожи с риторикой военного преступника, которому нужен конфликт и жертвы. К сожалению, история его ничему не научила. Это будет его огромной исторической ошибкой, если Макрон решит отправить свои войска на Украину. Для них это стопроцентное поражение, а для Франции – социально-политическое и экономическое потрясение и развал", – сказал Гемпель.Он подчеркнул, что у России есть чем ответить и приструнить любого агрессора, который посягнет на ее безопасность и суверенитет.Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов считает, что возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией.Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что Макрон своими заявлениями в отношении России, сделал серьезный шаг к развязыванию новой мировой войны."Макрону следовало бы задуматься над своей воинственной риторикой и остановиться. Это безрассудное и безответственное заявление приближает НАТО непосредственно к войне с Россией. Это еще один очень серьезный шаг фактически к развязыванию новой мировой войны. Это намерение продлить эскалацию конфликта, дальше в него вмешиваться, координировать", – сказал Цеков.По его словам, именно западные страны своей политикой, проводимой на протяжении более десятка лет, развязали конфликт на Украине."Они, к сожалению, не хотят остановить этот конфликт, что для них же и чревато. Своими действиями Макрон рискует перенести конфликт на территорию Франции. Будем надеяться, что народы европейских стран остановят этих безумных политиков", - подчеркнул сенатор.Политолог Дмитрий Родионов полагает, что Макрон на самом деле никогда официально не направит Киеву французских солдат, как это не сделают и другие западные партнеры Киева из-за опасности такого шага."Макрон пытается играть на чувствах своих сторонников, пытается им показать, что мы (Франция. – Ред.) Украину не бросим, если понадобится, даже отправим свои войска. Хотя, естественно, он никакие войска ни на какую Украину никогда в жизни не отправит, потому что это будет полный крах его политической карьеры", – сказал он.У руководства Чехии нет необходимости делать такие популистские заявления, добавил собеседник, "поэтому они говорят как есть: "Да, мы войска не отправим".Эксперт полагает, что теоретически послать силы на помощь Киеву могли бы прибалтийские государства и Польша, но только при условии, что они будут выполнять роль группы поддержки, а воевать там преимущественно будут более крупные западные страны."Никто в здравом уме не будет отправлять войска на Украину, потому что это фактически повод для начала Третьей мировой войны", – подчеркнул Родионов.Он добавил при этом, что на Украине продолжится неофициальное присутствие западных советников и кадровых военных стран НАТО в качестве наемников.Сорванный теракт с химоружиемСиловики пресекли в Запорожской области теракт с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО "BZ". Изъятые препараты применяются для создания химического оружия массового поражения и разрабатывались в США. Задержаны трое граждан Украины", – говорится в материале ЦОС ФСБ РФ.Во время задержания в частном домовладении изъяли два пакета, внутри которых находилось несколько флаконов с надписью на украинском языке "Биоспорин".Во время другого задержания был найден пластиковый пакет с, предположительно, взрывчатым веществом. На вопрос оперативников ФСБ, для чего хранилось в доме взрывчатое вещество, задержанный ответил: "Попросили схоронить у себя".По факту случившегося возбудили уголовные дела по статьям: "разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения" и "террористический акт".Бывший эксперт ООН по запрещению химического и бактериологического оружия Игорь Никулин указал, что боевое отравляющее вещество по классификации НАТО "BZ" было на вооружении армии США и Великобритании."Оно применялось, в частности, американцами во Вьетнаме. Есть версия, что им был отравлен известный американский музыкант Пол Робсон", – сказал Никулин.По его словам, США и Великобритания заявляли о полном уничтожении запасов этого вещества.Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что США заявили о полном уничтожении запасов отравляющего вещества BZ в 1990 году, но при этом сохранили его образцы и возможность синтеза его прекурсоров. Он напомнил, что США и их союзники неоднократно применяли боеприпасы с химическими рецептурами в Афганистане, Ираке и Сирии.В конце января в схроне на территории Мелитополя в Запорожской области был обнаружен аналог боевого отравляющего вещества BZ. По словам Кириллова, химикат находился во флаконах с надписью "Биоспорин" на украинском языке.Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев указал, что подготовка теракта с применением химического оружия BZ в Запорожской области еще раз подтверждает непосредственную вовлеченность США в конфликт."Подготовка теракта с применением химического оружия BZ еще раз подтверждает непосредственную вовлеченность США в конфликт. BZ - это американская разработка, которая применялась в боевых условиях во время войны во Вьетнаме и в других конфликтах", - сказал Пискарев.По его словам, сегодняшний эпизод лишь дополняет картину с американскими лабораториями на Украине, где продолжается разработка биологического оружия, и напоминает, что для США нет нравственных преград в использовании оружия массового поражения."Что же касается исполнителей, то киевский режим всеми своими действиями показывает, что ни земли Запорожья, ни люди, которые там живут, своими для них не являются, и для компенсации неудач на фронте они готовы пойти на любые преступления - и атомную станцию обстреливать, и уничтожать жителей химическим и биологическим оружием, которые давно запрещены к применению. Вот почему важно достичь всех целей специальной военной операции", – подчеркнул парламентарий.Критическая ситуация на КПППредставитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала "Рада" заявил, что около 2,1 тысячи грузовиков скопилось на шести заблокированных польскими фермерами пунктах пропуска на украинско-польской границе, на двух КПП ситуация критическая."Польские фермеры продолжают блокировать движение для грузовиков на шести пунктах пропуска. Всего в очередях стоят около 2,1 тысячи грузовиков. Критически низкие показатели фиксируем на двух направлениях – "Шегини", тут за сутки в обоих направлениях проехали 50 грузовиков и "Ягодин" – в сторону Украины проехали почти 100 при пропускной возможности 1200-1400 авто в сутки в обоих направлениях, а на выезд с Украины вообще нулевые показатели", – сказал Демченко.Он добавил, что украинские перевозчики также продолжают свои акции протеста в ответ на блокировку КПП польскими фермерами. Они находятся на четырех направлениях – на пунктах пропуска "Ягодин", "Шегини", "Краковец", "Равва-Русская". Они, как утверждаются, будут продолжать акции до тех пор, пока Польша не прекратит свои действия.Информацию о том, что польские перевозчики хотят присоединиться к фермерам-соотечественникам, Демченко не подтвердил.При этом накануне радиостанция RMF FM информировала, что польские водители грузовиков 1 марта намерены возобновить приостановленные в январе протесты на границе с Украиной. Они заблокируют погранпереходы в Хребенне, Дорохуске и Корчовей. Не исключено, что будут перекрыты также подъезды к КПП в Медыке.Перевозчики недовольны тем, что украинские конкуренты выдавливают их с рынка. С ноября прошлого года они добиваются того, чтобы украинским перевозчикам вернули необходимость получения разрешений.Польские фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщали, что фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска "Дорохуск".Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ukraina.ru/20240227/1053543926.html

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