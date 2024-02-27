Макрон не исключил отправку западных войск на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об увеличении поставок оружия в Киев и не исключил отправку западных войск на Украину, пишут журналисты Le Monde
Франция организовала саммит, в котором приняли участие 27 государств. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании "коалиции для нанесения ударов в глубину", а также пообещал обеспечить Киев ракетами и бомбами средней и большой дальности.
При этом французский лидер не исключил отправку западных войск на Украину в будущем.
"Сегодня нет единого мнения по поводу официальной, предполагаемой и одобренной отправки наземных войск. Но в динамике ничего нельзя исключать. Мы сделаем все возможное, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну", - заявил Макрон.
Лидер партии "Непокорённая Франция" Жан-Люк Меланшон отреагировал на слова президента.
"Война с Россией была бы безумием", - заявил Меланшон.
Первый секретарь Социалистической партии Франции Оливье Фор также осудил "тревожное легкомыслие президента".