https://ukraina.ru/20240227/1053546537.html

Макрон не исключил отправку западных войск на Украину

Макрон не исключил отправку западных войск на Украину - 27.02.2024 Украина.ру

Макрон не исключил отправку западных войск на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об увеличении поставок оружия в Киев и не исключил отправку западных войск на Украину, пишут журналисты Le Monde

2024-02-27T11:23

2024-02-27T11:23

2024-02-27T11:23

новости

франция

украина

киев

эммануэль макрон

война

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/02/1040436505_0:0:3292:1851_1920x0_80_0_0_7a4a34accd22636c16ee68e8a2caa197.jpg

Франция организовала саммит, в котором приняли участие 27 государств. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании "коалиции для нанесения ударов в глубину", а также пообещал обеспечить Киев ракетами и бомбами средней и большой дальности.При этом французский лидер не исключил отправку западных войск на Украину в будущем.Лидер партии "Непокорённая Франция" Жан-Люк Меланшон отреагировал на слова президента."Война с Россией была бы безумием", - заявил Меланшон.Первый секретарь Социалистической партии Франции Оливье Фор также осудил "тревожное легкомыслие президента".

https://ukraina.ru/20240226/1053536607.html

франция

украина

киев

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, франция, украина, киев, эммануэль макрон, война, россия