Макрон не исключил отправку западных войск на Украину - 27.02.2024 Украина.ру
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Макрон не исключил отправку западных войск на Украину
Макрон не исключил отправку западных войск на Украину - 27.02.2024 Украина.ру
Макрон не исключил отправку западных войск на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об увеличении поставок оружия в Киев и не исключил отправку западных войск на Украину, пишут журналисты Le Monde
2024-02-27T11:23
2024-02-27T11:23
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война
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Франция организовала саммит, в котором приняли участие 27 государств. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании "коалиции для нанесения ударов в глубину", а также пообещал обеспечить Киев ракетами и бомбами средней и большой дальности.При этом французский лидер не исключил отправку западных войск на Украину в будущем.Лидер партии "Непокорённая Франция" Жан-Люк Меланшон отреагировал на слова президента."Война с Россией была бы безумием", - заявил Меланшон.Первый секретарь Социалистической партии Франции Оливье Фор также осудил "тревожное легкомыслие президента".
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новости, франция, украина, киев, эммануэль макрон, война, россия
Новости, Франция, Украина, Киев, Эммануэль Макрон, война, Россия

Макрон не исключил отправку западных войск на Украину

11:23 27.02.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об увеличении поставок оружия в Киев и не исключил отправку западных войск на Украину, пишут журналисты Le Monde
Франция организовала саммит, в котором приняли участие 27 государств. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании "коалиции для нанесения ударов в глубину", а также пообещал обеспечить Киев ракетами и бомбами средней и большой дальности.
При этом французский лидер не исключил отправку западных войск на Украину в будущем.

"Сегодня нет единого мнения по поводу официальной, предполагаемой и одобренной отправки наземных войск. Но в динамике ничего нельзя исключать. Мы сделаем все возможное, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну", - заявил Макрон.

Лидер партии "Непокорённая Франция" Жан-Люк Меланшон отреагировал на слова президента.
"Война с Россией была бы безумием", - заявил Меланшон.
Первый секретарь Социалистической партии Франции Оливье Фор также осудил "тревожное легкомыслие президента".
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