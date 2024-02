https://ukraina.ru/20240227/1053544772.html

Хроника энергетической войны: У Дании нет оснований, зато у Китая есть интерес

Флагманский российский проект по производству сжиженного природного газа "Арктик СПГ - 2", находящийся под санкциями США, благодаря помощи Китая близок к отправке первых партий продукции на экспорт

Дания вслед за Швецией прекратила расследование подрыва "Северных потоков"Совместное расследование взрывов на "Северных потоках", которое проводили полиция Копенгагена и Служба безопасности и разведки Дании (PET), прекращено. Расследование закрыли из-за недостатка оснований для возбуждения уголовного дела. Об этом говорится в заявлении полиции, обнародованном 26 февраля."В Дании нет достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в связи со взрывами "Северного потока - 1" и "Северного потока - 2", поэтому полиция Копенгагена приняла решение о завершении уголовного расследования взрывов. Полиция Копенгагена в сотрудничестве с PET проводила расследование взрывов в сентябре 2022 года на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", которые произошли за пределами территориальных вод Дании", - сказано в заявлении.Расследование пришло к выводу, что имела место умышленная диверсия на газопроводах. Однако нет достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в Дании, поэтому полиция Копенгагена решила завершить уголовное расследование взрывов."При этом PET продолжает следить за развитием ситуации, и вместе с другими соответствующими органами власти инициирует меры, которые сочтет необходимыми для защиты критической инфраструктуры Дании", - отмечено в документе.Датская полиция также подчеркнула, что сотрудничала с иностранными партнёрами, и что проведённое расследование было "сложным и всесторонним". Уточняющих комментариев агентству Reuters полиция Копенгагена не дала.Ситуация с прекращением Данией расследования "близка к абсурдной", сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, "можно только выразить абсолютнейшее изумление", когда, с одной стороны, заявляют о преднамеренной диверсии, а с другой - "никакого продвижения дальше". Россия продолжит наблюдать за расследованием диверсий на "Северных потоках" и использовать свои возможности для получения данных о них, отметил Песков.Швеция прекратила расследование взрывов на "Северных потоках" ещё 7 февраля 2024 года, заявив, что у нее нет юрисдикции по этому делу. Шведские следователи передали обнаруженные доказательства немецким коллегам, которые ещё не опубликовали никаких выводов.Немецкое правительство по-прежнему "очень заинтересовано" в выяснении причин взрывов, заявила 26 февраля в Берлине представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман. Следствием занимается Генпрокуратура Германии. При этом, по мнению немецких аналитиков, правоохранительные органы Дании, Швеции и Германии стран держат свои расследования под строгим контролем - из-за возможных дипломатических последствий того, что может обнаружиться.Напомним, что 26 сентября 2022 года были подорваны обе нитки газопровода "Северный поток - 1", а также одна из ниток (Line A) газопровода "Северный поток - 2" на дне Балтийского моря.Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма. Германия, Дания и Швеция объявили о проведении своих национальных расследований, но отказались подключить к ним Россию. Москва попыталась организовать международное расследование под эгидой ООН, но Совет Безопасности ООН 27 марта 2023 года не поддержал российско-китайскую резолюцию о международном расследовании взрывов на Северных потоках.К тому времени американский публицист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своей статье от 8 февраля 2023-го со ссылкой на источники в американской разведке написал, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.Херш также высказал мнение, что власти Дании и Швеции знали о том, что США практиковали погружения в Балтийском море несколько месяцев перед взрывами на "Северных потоках". По этой причине, считает публицист, эти страны предпочли провалить свои расследования.Другая версия произошедшего была представлена газетой The New York Times со ссылкой на американских чиновников. По её данным, диверсию на газопроводах могла совершить некая "проукраинская группировка", которая доставила взрывчатку к трубопроводам на яхте "Андромеда" и действовала без ведома властей США.Китай помог России преодолеть санкции против проекта "Арктик СПГ - 2"Российский проект по производству сжиженного природного газа (СПГ), находящийся под санкциями США, близок к отправке первых партий продукции на экспорт. Строительство удалось завершить, потому что китайские специалисты заполнили техническую и логистическую пустоту, оставленную западными компаниями, сообщило 21 февраля британское издание The Financial Times (FT).Издание отмечает, что проект "Арктик СПГ - 2" имеет ключевое значение для энергетической стратегии России, а его потенциальный успех может послужить толчком для дальнейших инвестиций в подобные проекты. Запуск "Арктик СПГ - 2" внесет значительный вклад в достижение целевого показателя России по производству 80-140 миллионов тонн СПГ в год к 2035-му.Проект также иллюстрирует растущую роль Китая как основного поставщика оборудования для России и крупнейшего покупателя СПГ, произведенного в России. FT напоминает, что ранее российская компания НОВАТЭК, реализующая проект "Арктик СПГ - 2", подписала контракты на поставку СПГ с Zhejiang Energy Gas Group и Shenergy Group из Китая.В последние два года страны Запада ввели целый ряд санкций, направленных на сдерживание проекта "Арктик СПГ - 2". Так, в апреле 2022 года ЕС ввел пятый пакет санкций против России, который запрещает поставки технологий и товаров для СПГ, после чего из России ушел лицензиар проекта Linde и поставщик турбин Baker Hughses.В сентябре 2023 года США включили в санкционный список ряд компаний, предоставляющих строительные и инжиниринговые услуги для проекта "Арктик СПГ - 2", компанию "Арктическая перевалка", а также суда Saam FSU и Koryak FSU, включенные в логистическую схему транспортировки СПГ с СПГ-заводов "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ - 2". А 2 ноября 2023 года под санкции США подпал уже сам оператор проекта "Арктик СПГ - 2".Однако, как отмечает FT, Китай заполнил технический и логистический вакуум после выхода западных компаний из проекта. По информации НОВАТЭКа, за строительство большей части первой и второй линий "Арктик СПГ - 2" отвечают пять китайских компаний.По данным аналитической компании Kpler, с момента введения санкций ЕС было совершено 12 рейсов с китайских верфей в Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в посёлке Белокаменка Мурманской области, где осуществляется их монтаж на основания гравитационного типа (ОГТ). А данные сервисов отслеживания судов показывают, что по Северному морскому пути из порта Пэнлай в Китае в Мурманск следует очередной караван судов с модулями для "Арктик СПГ - 2".Специализированные грузовые суда Audax и Pugnax в сопровождении ледоколов "Арктика" и "50 лет Победы", несмотря на сложную ледовую обстановку, прошли восточную часть СМП и 19 февраля 2024 г. вышли в Карское море. Прибытие обоих судов-тяжеловозов в Мурманск ожидается в ближайшие дни.Проблему с поставкой турбин для "Арктик СПГ - 2" решила китайская компания Harbin Guanghan Gas Turbine, взявшая на себя поставку недостающих турбин для первой линии проекта. Правительство Харбин в декабре 2023 года сообщило, что Китайская государственная судостроительная корпорация (CSSC), материнская компания Harbin Guanghan, продала 20 турбин неназванной российской компании.Эксперты отмечают, что китайские турбины уступают немецким или французским, но они оказались приемлемой заменой для "Арктик СПГ - 2". "Что касается строительства... санкции, я думаю, не сработали", - заявил FT специалист по проектам освоения арктических нефтегазовых месторождений Бен Селигман. Россия "смогла завершить первую производственную линию с незначительными изменениями, и у них есть решение для второй", говорит эксперт.Специалист по операциям с СПГ Мехди Туил, участвовавший в строительстве "Ямал СПГ", считает, что ключевой помощью Китая стала поставка турбин, от продажи которых отказалась американская компания. А эксперт норвежского специализированного издания High North News Мальт Хамперт заявил в комментарии FT: "Западные компании были вынуждены выйти из проекта, но вмешались китайские компании. Это показывает влияние и то, сколько технологий замены может предоставить Китай".Проект "Арктик СПГ - 2" предполагает разработку Утреннего газоконденсатного месторождения на полуострове Гыдан, производство и экспорт сжиженного природного газа (СПГ) и газового конденсата. СПГ-завод "Арктик СПГ - 2" должен включать в себя три технологические линии общей мощностью 19,8 млн т/год СПГ (6,6 млн т/год каждая) и 1,6 млн т/год стабильного газового конденсата.Первая линия проекта "Арктик СПГ - 2" начала производство в декабре 2023 года. Готовится отгрузка первой партии СПГ с проекта, но её сроки сдвигаются. Основным сдерживающим фактором является отсутствие доступных танкеров-газовозов ледового класса Arc7.Строительство второй линии "Арктик СПГ - 2" на ЦСКМС продолжается. На момент завершения строительства первой линии в июле 2023 года вторая линия была готова на 81%, на ней было установлено 6 модулей из 14. По данным FT, вторая линия проекта может начать производство СПГ к концу 2024-го. В сухом доке, освободившемся после выхода первой линии, начались работы над третьей линией проекта, но ее перспективы сейчас туманны.Основным акционером "Арктик СПГ - 2" является НОВАТЭК (60%), также в нем участвуют TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC, японский Japan Arctic LNG (консорциум JOGMEC и Mitsui), владеющие по 10% каждый.После введения в ноябре 2023 года санкций США, все акционеры "Арктик СПГ - 2" объявили форс-мажоры, свернув свое участие в проекте, в том числе отказавшись от обязанностей по его финансированию и выполнению offtake-контрактов на СПГ. В настоящее время Китай и Япония обсуждают с США последствия санкций против "Арктик СПГ - 2".При этом Бен Селигман предполагает, что НОВАТЭК найдет какой-то обходной путь, чтобы обеспечить экспорт с "Арктик СПГ - 2", и тогда Западу придется искать более творческие способы ограничить российский флагманский проект по производству сжиженного природного газа.

