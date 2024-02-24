https://ukraina.ru/20240224/1053496321.html

Свобода слова нон грата. Как десять лет назад в Украине стартовала официальная цензура

Свобода слова нон грата. Как десять лет назад в Украине стартовала официальная цензура - 24.02.2024 Украина.ру

Свобода слова нон грата. Как десять лет назад в Украине стартовала официальная цензура

Ровно десять лет назад, 24 февраля 2014 года, победивший неонацистский режим, совершивший кровавый госпереворот, сам, по инициативе его идеологических обоснователей, обозначил, кого и чего он боится больше всего – правды о себе.

2024-02-24T12:43

2024-02-24T12:43

2024-02-24T12:43

эксклюзив

цензура

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/18/1053497354_0:0:720:405_1920x0_80_0_0_5ce00a315c6b4cc89bb21277bc3db0b5.jpg.webp

Не прошло еще и двух полноценных дней с того момента, когда больной на голову садист-расстрельщик и "сотник майдана" Владимир Парасюк призвал штурмом брать администрацию президента на Банковой в центре Киева.Еще даже не начали тотальную зачистку всех неугодных в органах власти всех уровней – от центра до руководителей детсадиков, на которые у "победителей" тоже были свои кандидатуры. Еще все общедемократические лозунги призывы и постулаты о демократии, общечеловеческих ценностях, правах и свободах людей красовались на знаменах и изрыгались из уст тех, кто захватил власть под благовидным предлогом установления всеобщего счастья.Но к тому времени один из кровавых златоустов того госпереворота, одна из голов трехглавого змея майдана будущий мэр Киева Виталий Кличко уже сказал свою дурацки-знаменитую фразу: "Если человек одел форму СС, то есть четко он окрасил себя в те цвета, в которые он окрасил себя".И неонацисты действительно сразу же окрасились в цвета, в которые окрасились. Не дождались команды сверху, не утерпели, а сами сразу бросились расправляться с неугодными, сами задали тенденцию и обозначили круг врагов и неугодные темы и смыслы жизни.Украинская правозащитная организация "Стоп цензуре", возникшая и жировавшая несколько месяцев на западные гранты, плотно сидящая на подсосе у западных фондов и организаций, изначально состоящая из журналистов, поддерживавших и информационно обслуживающих так называемый "евромайдан", ужу 24 февраля заявление с очень красноречивым названием -- "Требуем ответственности СМИ за цензуру, ложь и разжигание вражды".Этот страшный документ стоит того, чтобы быть опубликованным полностью – в нем вся ложь и фарисейство, цинизм и подлость, жестокость и двурушничество, подлинные планы и задумки тех, кто залил кровью страну. Это было то, что гнездилось у них в мыслях, а не привычно искрило на лживом языке: "В течение трех месяцев протеста, завершившихся народным восстанием и сменой власти в Украине, режим Януковича вел информационную войну с Майданом. Мы были свидетелями многочисленных случаев цензуры, замалчивания важной информации, разжигания вражды, дезинформации и манипуляций.Отдельные журналисты телеканалов Первый национальный, "Интер", "Украина", журналов "Форбс", "Корреспондент" и других СМИ уволились или открыто заявили о цензуре и принуждении к нарушению стандартов журналистики.Цена лжи оказалась слишком дорогой. Искаженная контролируемыми Януковичем СМИ картина событий в Украине, мотивов и предпосылок протестного движения, дискредитация его участников как "экстремистов", "ультраправых радикалов" и "молодчиков" усиливала агрессию силовиков и их готовность выполнять преступные приказы. Дезинформированные граждане участвовали в антимайданах и погромах, а сегодня приобщаются к сепаратистским выступлениям на Востоке и юге Украины.По данным мониторингов "Телекритики" и Академии украинской прессы, в это время самыми цензурированными были новости на государственном телеканале Первый национальный и частном телеканале "Интер". Последний имеет большое покрытие и высокие рейтинги теле смотрения, поэтому несет особую ответственность за нарушение права общества получать достоверную и полную картину событий.Поэтому мы:- Требуем от владельцев телеканала "Интер" Дмитрия Фирташа и Сергея Левочкина, а также от Кабмина, Верховной Рады Украины немедленного отстранения от руководства телеканалами" "Интер" и Первый национальный топ-менеджеров, которые были проводниками цензуры. Мы заявляем, что руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная, директор "Национальных информационных систем" (НИС) Антон Никитин, директор Первого национального Александр Пантелеймонов должны понести личную ответственность за трагедию, унесшую жизни сотни людей и оставившую несколько сотен искалеченными.В случае, если владельцы телеканалов не сделают выводов, в том числе и кадровых, из трагедии, доля вины за которую лежит и на их СМИ, мы будем вынуждены обратиться в новый состав Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания с требованием о лишении этих каналов лицензии.- Журналистов и ведущих телеканалов, в частности названных выше, а также телеканала "Украина", принадлежащего Ринату Ахметову, которые целенаправленно дезинформировали общество, распространяя клевету на участников мирных протестов и повстанцев, призываем самостоятельно принять решение о прекращении работы в эфире. Сейчас, имитируя траур по людям, на которых еще несколько дней назад выливали грязь, эти ведущие и журналисты оскорбляют память погибших.- В то же время призываем все журналистские коллективы по всей стране, которые подвергались цензурным притеснениям, присоединиться к этому обращению, выразить недоверие и требовать от владельцев увольнения менеджеров, причастных к давлению на них. Вместе с движением "Стоп цензуре!", НМПУ (грантоедческий, созданный для якобы борьбы за свободу журналистов Нацмедиапрофсоюз Украины. – Авт.), комитетом Верховной Рады по свободе слова и информации требовать от владельцев СМИ гарантий недопущения цензуры в будущем и приобщиться к разработке механизмов контроля общественности над редакционной политикой медиа.- От владельцев СМИ мы также требуем не допускать к телеэфиру, страницам печатных и известных интернет-СМИ тех политтехнологов и медийных персон, которые систематически распространяют дезинформацию и клевету, дискредитируя украинское протестно-освободительное движение, выступают, фактически, агентами кремлевской или прокрмлевской пропаганды, а нередко задействованы непосредственно в провокационных действиях. По нашему мнению, такие лица, как Михаил Погребинский, Олесь Бузина, Вячеслав Пиховшек, Александр Чаленко, Владимир Скачко, Максим Равреба, Владимир Петров, Дарка Чепак и другие должны стать персонами нон-грата для медийного пространства Украины.- Требуем от владельцев телеканалов и топ-менеджеров прекратить практику предоставления прямоэфирных ток-шоу в "аренду" политическим силам и партиям, в результате чего они превратились в манипулятивную игру политтехнологий.Сегодня мы имеем шанс начать процесс очистки медиа, что позволит нам в будущем гордиться журналистской профессией. Не упустим его!".После этого обращения боевики и погромщики свободы в Украине и начали зачистки, а потом и начали стрелять. Инициаторы и подписанты документа хорошо известны читателям Украины.ру. Движение "Стоп цензуре!" было создано в 2010 году сразу после победы на выборах президента Виктора Януковича. Чтобы сразу же его власть и подтачивать, обвиняя в пророссийскости и путинско-кремлевском консерватизме, самого дискредитировать и валить.А вот и сами, как они тоже себя обозначили, "херои" (им до сих пор кажется, что если сказать это слово с придыханием, то выглядит важнее и фундаментальнее – ну, безграмотные недоумки, что с них возьмешь?). Со всеми с ним по-разному расплатились за кровь и власть. Непосредственные кураторы проекта Артем и Наталья Соколенко так ничего и не выслужили – даже конъюнктура не помогла бездарностям. Но прибарахлились они знатно и затихарились до поры до времени, прожевывая подачки и наворованное на "борьбе".Зато другие подъедающиеся на защите свободы слова получили сполна – составили кадровый цемент победившего режима, став депутатами парламента, министрами, советниками и инструкторами, определяющими политику, -- Сергей Лещенко, Мустафа Найем, Светлана Залищук, Татьяна Черновол, Ирина Геращенко, Анна Гопко, Виктория Сюмар, Сергей Высоцкий, Егор Соболев, Сергей Рахманин, Александр Ткаченко, Наталья Лигачева, Юлия Мостовая, Ольга Герасимюк, Юрий Бутусов, Михаил Подоляк и некоторая другая мелюзга рангом помельче.Они навсегда вписали свое имя на скрижалях современной украинской истории, на которых запечатлена трагедия умирающей сегодня страны. И с которых обильно капает кровь. В том числе, и их коллег-журналистов.Мы, фигуранты того расстрельного списка, скажу честно, понимали, что нам будет нелегко. Но даже в страшном сне мы не могли представить, что убийцы-боевики будут стрелять, вдохновившись призывами майданных журналистов. В этом была наша наивность, стоившая жизни и свободы многим.А сначала мы пытались с ними дискутировать. Вот что, к примеру, написал Олесь Бузина, обращаясь к своим запретителям: "Неужели вы не понимаете, что нет мнения "правильного" и "неправильного"? Есть только свобода слова — одна из базовых демократических ценностей. Моя должность скромна — специальный корреспондент газеты "Сегодня". Большего, если честно, я никогда и не хотел. Мне претит командовать, советовать, запрещать и вычеркивать. Я предпочитаю анализировать и делаю это по мере сил. Рискну сделать следующий прогноз: если вы сегодня требуете запретить свою бывшую коллегу по "Стоп цензуре" Дарку Чепак, то завтра вам придется искать новую жертву уже среди самих себя. Ведь вам снова захочется кого-то "кушать" и на кого-то "влиять". Точь-в-точь, как "старым большевикам", памятники которым сегодня разрушают в Украине".И черед несколько месяцев его подло, в спину, убили на глазах родных у его дома. Чтобы страшно и неповадно спорить с победителями было всем.Знали и все остальные, с кем имеют дело. Журналист Максим Равреба сразу написал: "Что касается организации "Стоп цензуре", то это грантоедская организация, автору этого требования, Наталье Соколенко, давал деньги бывший глава секретариата президента Ющенко Рыбачук. Эта организация изначально поддерживала евромайдан. Их цель -- зачистка Украины от всего пророссийского и просоветского элемента. И сейчас их цель -- зачистить инфополе от тех журналистов, которые не поддерживали их действия. Угроз на данный момент и в мой адрес поступает достаточно много, причем в основном от коллег-журналистов, придерживающихся противоположных взглядов".Шеф-редактор интернет-издания revizor.ua Александр Чаленко удивлялся совместимости несовместимого: "Парадокс в том, что эти люди вроде бы выступают как сторонники европейски ценностей, свободы слова, недопустимости цензуры. В то же время, они выступают сторонниками моратория на наше присутствие в медиа-пространстве".Ваш автор, то бишь я, Владимир Скачко, тогда главред издания "Киевский телеграф" сразу был уверен, что цензура неизбежна, так как я знал эту публику: "Стопцензурщиками" движут два трудно сдерживаемых чувства. Во-первых, они хотят отомстить за то, что журналисты, не поддерживающие майдан, рассказывали правду о грантоедах. О том, как они на гранты торганули Родиной и продали ее своим спонсорам и заказчикам, информационно сопровождая и освещая государственный переворот, что осуществлен сегодня в Киеве и постепенно, при молчаливом согласии Запада, легитимизируется. Грантоеды выступили информхолуями, мы говорили об этом прямо. За это нас и травят. Во-вторых, ими движет желание избавиться от конкурентов. У них практически нет журналистов того уровня, который есть у тех, кого они собрались люстрировать".И мне и сейчас тут нечего добавить: это еще и бездари убивали талантливого писателя Бузину. Их не только трясло от страха – их еще и жаба давила и давит.Сходной точки зрения придерживался и попавший в "черный список" журналист Владимир Петров: "Что касается в целом по стране, то я скептически отношусь к перспективе масштабных люстраций по причине того, что вместо люстрированных придется работать, а революционеры работать не любят, они любят торжественно тезисно произносить речи о люстрации".Но мы все ошиблись в главном -- в том, что подтвердило прошедшее десятилетие: они изначально были заточены на борьбу до победы и не собираются даже сейчас останавливаться.Мы думали о политической борьбе, ведущейся такими запрещенными методами, а они сразу думали о войне. На полное уничтожение. Как сейчас перед Украиной президента-неонациста Владимира Зеленского уже откровенно поставлена задача – воевать с Россией, чтобы нанести ей стратегическое поражение, так и тогда эти же цели были поставлены скрытно. Но достигать их надо было, каленым железом выжигая правду и ее невольных носителей, то есть нас, журналистов, не поддерживающих майдан.Их, как оказалось, сразу заточили убивать. В первую очередь журналистов, потому что ситуация складывалась там, что слово правды уже было делом. Это эффект пацана, который первым сказал, что король-то голый. Но вокруг была не сказка -- банковали те, кому было приказано стрелять и обещана безнаказанность.Вот, собственно, и все: никто не забыт, ничто не забыто. Это хорошая мотивировка для нового суда над неонацизмом.

https://ukraina.ru/20230920/1049552893.html

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

эксклюзив, цензура, украина