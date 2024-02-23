Фронт трещит, ВСУ "поплыли": эксперт о том, на кого свалит вину Зеленский, чтобы потом закрыть на подвале - 23.02.2024 Украина.ру
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Фронт трещит, ВСУ "поплыли": эксперт о том, на кого свалит вину Зеленский, чтобы потом закрыть на подвале
Фронт трещит, ВСУ "поплыли": эксперт о том, на кого свалит вину Зеленский, чтобы потом закрыть на подвале - 23.02.2024 Украина.ру
Фронт трещит, ВСУ "поплыли": эксперт о том, на кого свалит вину Зеленский, чтобы потом закрыть на подвале
Украинский фронт зашатался, а с точки зрения политтехнологии Зеленскому нужно свалить на кого-то вину. Валить ее на Залужного не получится из-за его высокого рейтинга, а Сырский еще не успел вполне приступить к обязанностям. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
2024-02-23T04:20
2024-02-23T04:20
новости
владимир зеленский
фронт
всу
украина
валерий залужный
александр сырский
петр порошенко
юлия тимошенко
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Снятие с должности главкома ВСУ Валерия Залужного, которому предшествовала возня вокруг его фигуры – это однозначный удар по боевому духу ВСУ. Обсуждение вопроса о грядущей мобилизации на Украине тоже не способствуют желанию идти на фронт, рассказал эксперт.Поэтому ВСУ "поплыли", а фронт зашатался. И точки зрения политтехнологии президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно свалить на кого-то вину. Валить ее на Залужного не получится из-за его высокого рейтинга. Свалить все на Сырского тоже не получится, потому что он не успел приступить к своим обязанностям, добавил он.Чем дольше будет трещать фронт, тем сильнее будет шататься кресло под Зеленским. Тем более, скоро подойдет срок его выборов, которые он перенес. Конечно же, начнутся разговоры, что он узурпировал власть. Поэтому он будет вынужден идти в новое наступление, рассказал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240222/1053467708.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, владимир зеленский, фронт, всу, украина, валерий залужный, александр сырский, петр порошенко, юлия тимошенко, власти украины
Новости, Владимир Зеленский, фронт, ВСУ, Украина, Валерий Залужный, Александр Сырский, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, власти Украины

Фронт трещит, ВСУ "поплыли": эксперт о том, на кого свалит вину Зеленский, чтобы потом закрыть на подвале

04:20 23.02.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
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Украинский фронт зашатался, а с точки зрения политтехнологии Зеленскому нужно свалить на кого-то вину. Валить ее на Залужного не получится из-за его высокого рейтинга, а Сырский еще не успел вполне приступить к обязанностям. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Снятие с должности главкома ВСУ Валерия Залужного, которому предшествовала возня вокруг его фигуры – это однозначный удар по боевому духу ВСУ. Обсуждение вопроса о грядущей мобилизации на Украине тоже не способствуют желанию идти на фронт, рассказал эксперт.
Поэтому ВСУ "поплыли", а фронт зашатался. И точки зрения политтехнологии президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно свалить на кого-то вину. Валить ее на Залужного не получится из-за его высокого рейтинга. Свалить все на Сырского тоже не получится, потому что он не успел приступить к своим обязанностям, добавил он.
"Я не удивлюсь, если он обвинит Залужного, а также симпатизировавшим ему [экс-президента Петра] Порошенко, [бывшего премьер-министра Украины Юлию] Тимошенко и [мэра Киева Виталия] Кличко в подготовке переворота, марш-броска на Киев или нового Майдана, чтобы их выгнать за границу или закрыть на подвале. А если Зеленский ничего делать не будет, то его будут шатать дальше", - отметил Скориков.
Чем дольше будет трещать фронт, тем сильнее будет шататься кресло под Зеленским. Тем более, скоро подойдет срок его выборов, которые он перенес. Конечно же, начнутся разговоры, что он узурпировал власть. Поэтому он будет вынужден идти в новое наступление, рассказал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Вчера, 11:15
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НовостиВладимир ЗеленскийфронтВСУУкраинаВалерий ЗалужныйАлександр СырскийПетр ПорошенкоЮлия Тимошенковласти Украины
 
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