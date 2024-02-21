https://ukraina.ru/20240221/1053428936.html

Иван Скориков: Россия после Авдеевки выбьет ВСУ еще из одной точки, чтобы уничтожить Зеленского на Западе

Иван Скориков: Россия после Авдеевки выбьет ВСУ еще из одной точки, чтобы уничтожить Зеленского на Западе - 21.02.2024 Украина.ру

Иван Скориков: Россия после Авдеевки выбьет ВСУ еще из одной точки, чтобы уничтожить Зеленского на Западе

В районе Славянска и Краматорска у ВСУ глубокая оборона. Они за эти 10 лет несколько этажей вниз заливали бетоном. А с политической точки зрения взятие Работино очень сильно ударит по киевскому режиму. Потому что населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Работино хорошо известны на Западе.

2024-02-21T04:15

2024-02-21T04:15

2024-02-21T04:15

интервью

россия

украина

всу

владимир зеленский

авдеевка

работино

запад

сша

национализация

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Если мы срежем Работинский выступ, это будет означать, что Россия окончательно перешла в свое наступление. Кроме того, это усилит наши переговорные позиции, если их вообще надо будет вести, считает заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван СкориковОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Иван, Авдеевская операция тянулась с октября 2023 года, а разрешилась буквально за считанные дни. Почему это произошло так молниеносно?- Я отвечу на этот вопрос с двух позиций: политической и военно-тактической.В Артёмовске Украина тоже посылала на убой собственных солдат, чтобы политически как можно долго удерживать имидж неприступной фортеци. Для чего? А для западных партнеров. Чтобы они видели этот "несломленный Бахмут" и скидывались побыстрее и побольше. ВСУ потеряли там несколько десятков тысяч человек, но фортеця держалась 7-8 месяцев. В какой-то момент они войска отвели, там оставив кучу трупов. С Авдеевкой противник пытался сделать то же самое.Неслучайно киевский режим тянул до Мюнхенской конференции по безопасности. Потому что это главное событие для западной политики, где Зеленский выступает перед своими патронами. Зеленскому важно было протянуть эту "фортецю Авдеевки" до этой конференции.Я не знаю, специально ли ВС РФ подготовили этот решительный удар в преддверии этого политического шабаша в Мюнхене или же так сложилась ситуация на фронте. Но освобождение Авдеевки прямо во время конференции сыграло ужасную политическую шутку с этой международной затеей Зеленского. Продать западным спонсорам очередную фортецю у него не получилось.Кстати, в свое время Зеленский пытался продать Работино как единственный успех ВСУ на Генассамблее ООН. Он приехал и сказал: "Контрнаступ еще не закончился. Мы же взяли Работино. Ну и все. Давайте, скидывайтесь". Но уже тогда на Генассамблее ему ответили: "Это и весь контрнаступ? А где кофе на набережной Ялты? Где прорыв к Азовскому морю? Мы что, должны давать тебе миллиарды из-за одного разрушенного села?" Западные спонсоры покрутили у виска, после чего начался тяни-толкай с финансированием Украины.Короче говоря, Зеленский хотел на Мюнхенскую конференцию принести на блюдечке Авдеевку в качестве фортеци. Не получилось. Он начал истерить прямо во время конференции. Он сделал шантажистские заявления в адрес администрации Байдена: "Я не буду вас считать стратегическими партнерами, если вы немедленно не примете решение о колосальной помощи Украине". На это посмотрели республиканцы и решили в рамках внутриполитического противостояния топить Байдена вместе с его дружком Зеленским. "Не будем мы выделять помощь. Будем тянуть столько, сколько нам нужно".Я уже говорил, что "хвосту" Зеленскому удалось повилять "собакой", сделав украинский кризис главным вопросом президентской гонки в США. А сейчас он находится в прострации. Он должен был в Токио плясать перед японцами на конференции по восстановлению Украины. Но он туда даже не вышел. Премьер-министр Шмыгаль за него отдувался. Это значит, что он не знает, что сказать, как просить и что ВСУ достигнут хоть каких-то успехов на фронте.Запад и так сомневается, для чего Киеву нужно выделять средства. А, учитывая, что ВС РФ приблизились к Работино, этот вопрос станет еще острее.- Про другие участки фронта мы еще поговорим, сперва закончим с Авдеевкой. Почему ВСУ до последнего удерживали Мариуполь и Артемовск, а в случае с Авдеевкой мы увидели их массовое бегство? Что произошло с боевым духом противника?- Может быть, ВС РФ специально придержали этот кулак, чтобы ударить им под Мюнхенскую конференцию. Может быть, это связано с внутренними процессами на Украине. А, может быть, все сразу.Снятие Залужного, которому предшествовала возня вокруг его фигуры – это однозначный удар по боевому духу ВСУ. Обсуждение вопроса о грядущей мобилизации тоже не способствуют желанию воевать. Те, кто хотел попасть на фронт, уже там. Это уже ветераны. Зеленский обнадеживает их некоей ротацией. "Вас заменят на тех, кого ТЦК сможет поймать". Но этого не происходит. Потому что по тем же политическим причинам постоянно откладывается принятие мобилизационного закона. Его примут не раньше марта. Ряд украинских солдат уже мечтали о том, чтобы их отправили домой. Но этого не происходит. Это тоже влияет на их моральный дух.Короче говоря, они поплыли. Фронт зашатался. А когда начинает шататься фронт, начинает шататься режим. Поэтому в ближайшее время мы увидим истерические действия Ермака и Зеленского.С точки зрения политтехнологии Зеленскому нужно свалить вину на кого-то. Свалить ее на Залужного, у которого рейтинг доверия составляет 90%, не получится. Свалить ее на Сырского тоже не получится, потому что он еще не успел приступить к своим обязанностям главкома ВСУ. А если даже свалит, то тогда нужно выбирать нового главкома. А так нельзя. Нельзя только что назначить человека на должность и сразу же уволить. Что же ты за эффективный менеджер, если не можешь сразу же найти подходящую фигуру.Так что вся ответственность все равно ложится на Зеленского и его администрацию. Поэтому он может начать принимать хаотические решения. Я не удивлюсь, если он обвинит Залужного, а также симпатизировавшим ему Порошенко, Тимошенко и Кличко в подготовке переворота, марш-броска на Киев или нового Майдана, чтобы их выгнать за границу или закрыть на подвале. А если Зеленский ничего делать не будет, то его будут шатать дальше.Чем дольше будет трещать фронт, тем сильнее будет шататься кресло под Зеленским. Тем более, скоро подойдет срок его выборов, которые он перенес. Конечно же, начнутся разговоры, что Зеленский узурпировал власть. Может быть, этого не будет прямо 31 марта. Но это точно будет к маю, когда должен был закончиться переходный период, связанный с передачей дел от одного президента к другому.Так что Зеленский будет вынужден пойти в это наступление.Еще возможен сценарий, что отставка Залужного была согласована с американцами и британцами в обмен на смену правительства или даже фигур в Офисе президента. В этом случае Зеленский останется главой украинского государства, но сменит всю свою команду. Но вряд ли он на это пойдет. Потому что Зеленский работает президентом у Ермака, а не Ермак администрирует Зеленского. Вряд ли он готов сдать своего серого кардинала.- Понятно, что украинский президент и украинская армия напряжены, в ожидании дальнейшего нашего продвижения. Госпогранслужба Украины вообще ожидает нашего наступления на севере. Что, по вашему мнению, может стать следующей важной точкой на карте?- На Украине давно высказываются опасения по поводу Купянска (Харьковская область) и Запорожского направления. Того самого района Работино, где наши войска остановили контрнаступ. Там прекрасно показала себя "линия Суровикина". ВСУ таких оборонительных сооружений там не сделали.Да, у противника есть эшелонированная оборона в Донбассе. Именно поэтому мы так долго вскрывали Авдеевку и Мариьнку. Я не знаю, подготовили ли ВСУ что-то на Запорожье. По крайней мере, они не заявляют, что у них там железобетонная стена.Повторюсь, чем сильнее будет шататься фронт, тем сильнее будет шататься власть Зеленского.- А в каком направлении должны двигаться мы? На мой взгляд, в сторону Славянска и Краматорска. Потому что первоначальной целью СВО была защита Донбасса.- Да, нужно отодвигать дальнобойную артиллерию от Донецка. Но в районе Славянска и Краматорска у ВСУ глубокая оборона. Они за эти 10 лет несколько этажей вниз заливали бетоном. А с политической точки зрения взятие Работино очень сильно ударит по киевскому режиму. Потому что населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Работино хорошо известны на Западе. Если мы срежем Работинский выступ, это будет означать, что Россия окончательно перешла в свое наступление. Кроме того, это усилит наши переговорные позиции, если их вообще надо будет вести.- Липецкая фабрика Рошен, которая была под арестом и не работала с 2017 года, наконец перешла в собственность России. Тут мне вспомнилось, как недавно мы обсуждали национализацию виллы Софии Ротару в Ялте, чтобы переделать ее в ЗАГС или музыкальную школу. Что еще нам стоит использовать из личного наследия украинских руководителей? Почему так долго тянули с этими решениями?- Меня тоже это поражает. Особенно, когда мы говорим о Крыме. Только в конце октября императорские хоромы Зеленского в Крыму продали с молотка за небольшую сумму для такой виллы. Я не хочу кого-то обвинять. Но, на мой взгляд, очень долго не могли найти единственного покупателя, чтобы остальные были с ним согласны. Только так я это могу объяснить.Допустим, мы чтим право собственности. Но еще в 2022 году на Западе отбирали недвижимость у наших подсанкционных политиков, чтобы заселить там украинцев. Прошло два года. И только сейчас мы решили продать хоромы Зеленского. Это странно. Это вопиющие торможение процесса.Еще неизвестно, кому эта недвижимость перешла в собственность. Если там появится дворец для молодежи или конфетная фабрика, то это замечательно. А если это уйдет кому-то в частные руки и станет закрытой территорией, российское общество это не поймет.Так что мы должны делать это все быстро и прозрачно.

https://ukraina.ru/20230518/1046320324.html

https://ukraina.ru/20240220/1053420135.html

https://ukraina.ru/20240219/1053393886.html

россия

украина

авдеевка

работино

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2024

Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, россия, украина, всу, владимир зеленский, авдеевка, работино, запад, сша, национализация