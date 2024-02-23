Возня вокруг Залужного: эксперт рассказал, как поплыл моральных дух ВСУ и затрещало кресло под Зеленским - 23.02.2024 Украина.ру
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Возня вокруг Залужного: эксперт рассказал, как поплыл моральных дух ВСУ и затрещало кресло под Зеленским
Возня вокруг Залужного: эксперт рассказал, как поплыл моральных дух ВСУ и затрещало кресло под Зеленским - 23.02.2024 Украина.ру
Возня вокруг Залужного: эксперт рассказал, как поплыл моральных дух ВСУ и затрещало кресло под Зеленским
Снятие с должности Залужного, которому предшествовала возня вокруг его фигуры – это однозначный удар по боевому духу ВСУ. Украинский фронт зашатался, а после него зашатался и режим Зеленского. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
2024-02-23T03:50
2024-02-23T03:50
новости
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владимир зеленский
андрей ермак
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валерий залужный
юлия тимошенко
петр порошенко
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Снятие с должности главкома ВСУ Валерия Залужного, которому предшествовала возня вокруг его фигуры – это однозначный удар по боевому духу ВСУ. Обсуждение вопроса о грядущей мобилизации на Украине тоже не способствуют желанию идти на фронт, рассказал эксперт.Те украинцы, которые хотели попасть на фронт, давно уже там, это уже ветераны. Президент Украины Владимир Зеленский обнадеживает их некоей ротацией, но этого не происходит. Потому что постоянно откладывается принятие мобилизационного закона, добавил он.Я не удивлюсь, если он обвинит Залужного, а также симпатизировавшим ему экс-президента Петра Порошенко, бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко и столичного мэра Виталия Кличко в подготовке переворота, марш-броска на Киев или нового Майдана, чтобы выгнать их за границу или "закрыть на подвале", рассказал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240222/1053450714.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, россия, владимир зеленский, андрей ермак, мобилизация, валерий залужный, юлия тимошенко, петр порошенко, всу, фронт
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, мобилизация, Валерий Залужный, Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, ВСУ, фронт

Возня вокруг Залужного: эксперт рассказал, как поплыл моральных дух ВСУ и затрещало кресло под Зеленским

03:50 23.02.2024
 
© president.gov.uaЗеленский ВСУ камуфляж Донецкая область АТО
Зеленский ВСУ камуфляж Донецкая область АТО
© president.gov.ua
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Снятие с должности Залужного, которому предшествовала возня вокруг его фигуры – это однозначный удар по боевому духу ВСУ. Украинский фронт зашатался, а после него зашатался и режим Зеленского. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Снятие с должности главкома ВСУ Валерия Залужного, которому предшествовала возня вокруг его фигуры – это однозначный удар по боевому духу ВСУ. Обсуждение вопроса о грядущей мобилизации на Украине тоже не способствуют желанию идти на фронт, рассказал эксперт.
Те украинцы, которые хотели попасть на фронт, давно уже там, это уже ветераны. Президент Украины Владимир Зеленский обнадеживает их некоей ротацией, но этого не происходит. Потому что постоянно откладывается принятие мобилизационного закона, добавил он.
"Короче говоря, они поплыли. Фронт зашатался. А когда начинает шататься фронт, начинает шататься режим. Поэтому в ближайшее время мы увидим истерические действия [руководителя Офиса президента Украины Андрея] Ермака и Зеленского", - подчеркнул Скориков.
Я не удивлюсь, если он обвинит Залужного, а также симпатизировавшим ему экс-президента Петра Порошенко, бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко и столичного мэра Виталия Кличко в подготовке переворота, марш-броска на Киев или нового Майдана, чтобы выгнать их за границу или "закрыть на подвале", рассказал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Евромайдан: 3 неразгаданные тайны. Что скрывает власть - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Вчера, 05:33
Когда вместо слова "Здравствуйте" произнесли: "Слава Украине!", или Монстр, которого создал Майдан10 лет назад Украина перестала быть страной вишневых садов и красивых песен. Она стала страной ненависти и насилия. С тех пор далеко не все поняли, что же такое существенное произошло на Майдане, после чего волна насилия захлестнула мирную до того страну, доведя ее в итоге до большой войны, не исключающей потерю государственности
 
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