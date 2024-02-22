https://ukraina.ru/20240222/1053472168.html

Европа не верит в Украину. Главное из большого социологического опроса

Европа не верит в Украину. Главное из большого социологического опроса - 22.02.2024 Украина.ру

Европа не верит в Украину. Главное из большого социологического опроса

В фразе, которая описывает общий вывод из опубликованных на днях результатов общеевропейского социологического исследования, содержится элемент абсурда: Украина – объективная реальность, верить в неё не надо

2024-02-22T13:56

2024-02-22T13:56

2024-02-22T13:56

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А вот "победа Украины" может и заслуживает, чтобы в неё верили, если предварительно понять, что имеется в виду.Речь идёт об исследовании, проведённом 2-16 января (в разных странах рамки были разными, но в любом случае опрос проводился до решения судьбы Авдеевки) компаниями Datapraxis и YouGov в 12-ти государствах ЕС: Австрии, Венгрии, Германии, Греции, Испании, Италии, Нидерландах, Польше, Португалии, Румынии, Франции и Швеции. Всего опрошено 17 023 человек, причём выборка корректна для каждой отдельной страны.Европейцам задали несколько вопросов, касающихся перспектив российско-украинского конфликта.1. Наиболее вероятный исход российско-украинской войныЭтот тот самый вопрос, на который обратили внимание СМИ.По Европе в целом только 10% считают, что победит Украина, 20% – что победит Россия, а 37% – что будет найден компромисс.Больше всего верящих в победу Украины – в Польше, Швеции и Португалии (по 17%), больше всего верящих в победу России – в Венгрии и Греции (31 и 30% соответственно). Но повсеместно считающих, что победит Россия – больше, чем допускающих победу Украины.На что тут надо обратить внимание?Во-первых, имеют мнение относительно исхода конфликта менее 70%. Само по себе это говорит о том, что тема привлекает их внимание.Во-вторых, отсутствует понимание того, что считать "победой". Украинские цели понятны – выход на границы 1991 года, а вот понятны ли европейцам цели России – вопрос. Вообще, нахождение компромисса и прекращение войны будет победой для обоих стран.В-третьих, судя по другим данным этого опроса, опрошенные не верят в способность Украины победить самостоятельно. Поддержка со стороны США и ЕС, – вероятно, шансы Украины повышает.Скорее всего, люди, не верящие в "победу" Украины (как она видится в Европе), ближе всего к пониманию того, что реальной победой Украины будет прекращение войны.2. Действия Европы в отношении войныЕвропа должна была бы поддержать Украину в "возвращении территорий, оккупированных Россией" – 31%.Европа должна подтолкнуть Украину к переговорам о мирном соглашении с Россией – 41%.То есть примерно пятая часть опрошенных европейцев полагает, что Европы должна поддерживать Украину независимо от исхода конфликта. Отчасти это, конечно, желание стать на сторону слабой и "подвергшейся агрессии" страны, но отчасти и следование лозунгу "будьте реалистами – требуйте невозможного".3. Отношение к украинским беженцамСчитают украинских беженцев угрозой всего 24% – меньшинство, тем более в сравнении с опасениями 54% в адрес жителей Ближнего Востока и 47% жителей Африки. Наибольшее количество людей считающих украинских мигрантов угрозой в Польше (40%), Венгрии (37%) и Румынии (35%).Тут, кстати, ситуация неочевидная – украинские беженцы, проживающие в Польше, не видят признаков ухудшения отношения к ним на бытовом уровне (хотя замечают общеевропейское ужесточение норм поддержки беженцев). Скорее, речь идёт о росте недовольства ввозом с Украины аграрной продукции, а оно по-разному проявляется в зависимости от региона и доли сельского населения.Ну, и главное – независимо от отношения к украинцам поляки держат лидерские позиции по уровню русофобии.4. Отношение к ТрампуПоложительно относятся к Трампу 14%, отрицательно – 55%.Тут, правда, надо отметить, что к обещаниям Трампа прекратить конфликт на Украине это отношения не имеет. Трамп сознательно позиционируется на противостоянии с европейскими союзниками. Его не интересует, что о нём думают европейцы, он борется за голоса американцев, которые о Европе тоже думают не слишком хорошо.Кстати, хуже всего к Трампу относятся в Швеции, Германии и Нидерландах – североевропейских странах, входящих в индустриальное ядро Европы.Кроме того, 18% ожидают, что следствием победы Трампа станет установление мира на Украине, а 9% – победы Украины над Россией.5. Действия Европы в случае прекращения помощи Украине со стороны США- 20% считают, что ЕС должен занять место США (тут также на первых местах Польша, Португалия и Швеция);- 21% выступают за сохранение современных размеров военной помощи;- 33% – сторонники сворачивания помощи и подталкивания Украины к миру (в этой группе кроме Венгрии и Греции присутствуют так же Румыния и, внезапно, Австрия).***В целом данные исследования показывают наличие в Европе "партии войны" и "партии мира".Первая отстаивает принципы "войны до последнего украинца" и пытается убедить окружающих, что "победа России" (что бы не имелось в виду) не приведёт к устойчивому миру.Вторая хотела бы найти какой-то компромисс, чтобы прекратить войну (ценой этого может быть потеря части территории Украины).Ни та, ни другая группа не имеет преимущества, хотя "партия войны" – несколько более многочисленна.Судя по всему, на общественное мнение в Европе (так же, как и на Украине), повлиял провал украинского контрнаступления. Но это не значит, что ситуация в общественном мнении будет постепенно меняться в пользу "партии мира".P.S.: Интересен комментарий к исследованию, сделанный для Европейского совета по внешним отношениям председателем Центра либеральных стратегий Иваном Крастевым и директором центра Марком Леонардом.Если кратко, то в Европе – демократия, поэтому правительства ни в коем случае не должны принимать во внимание мнение своего населения и оказывать помощь Украине, независимо от того, что думают так называемые "избиратели". И ещё они очень боятся, что "партию войны" будут назвать "партией войны". Они ведь видят себя "партией долговечного мира", который непременно наступит, если уничтожить Россию, потом Иран, Китай, Европу и т.п.

https://ukraina.ru/20240221/1053453257.html

https://ukraina.ru/20231221/1052301671.html

https://ukraina.ru/20230922/1049628060.html

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эксклюзив, социология, европа, ес, украина, россия, сша, дональд трамп, война, военная помощь