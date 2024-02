https://ukraina.ru/20240222/1053467069.html

Страх санкций рождает чудовищ. Как китайцы торгуют выгодой не в ущерб дружбе

Уже в день провозглашения 13 пакета санкций Евросоюза против России Китай в очередной раз продемонстрировал высший пилотах политико-экономического прагматизма -- там, где надо, среагировал, где не надо, -- проигнорировал, а в ситуации, которая сулит выгоды, получил свой профит.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/16/1053467422_0:125:3195:1922_1920x0_80_0_0_88084ef29fb18f994707ae57e4e6f24d.jpg

В этот день, 21 февраля 2024 года, постпреды Евросоюза сообщили, что "достигли принципиального согласия по 13-му пакету санкций", который "является одним из самых обширных, одобренных ЕС". И что "он пройдет письменную процедуру, и его официально утвердят к 24 февраля".Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в свою очередь рассказал, что в рамках нового пакета в санкционные списки включат почти 200 человек и юрлиц и введут меры в отношении оборонного и военно-технического секторов. "Мы добавим в санкционные списки почти 200 человек и структур, таким образом общее число попавших в списки составит около 2 тыс.", -- радовался этот горе-дипломат с лицом пьяного бича (бывшего интеллигентного человека) в запрещенной в России соцсети X.Агентство же Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы прагматично поведало, что санкции коснутся структур, которые участвуют в производстве вооружений и поставке технологий и электроники, используемых российскими оборонными компаниями. А это для России крайне важно, так как она проводит спецвоенную операцию (СВО) по приведению к адекватности соседней Украины, всячески и щедро напичкиваемой оружием со стороны Запада.Кроме того, в Брюсселе предложили ввести меры против судоходных компаний, которые, по утверждению ЕС, занимаются перевозкой боеприпасов. А также предложили запретить фирмам Евросоюза торговать с рядом компаний КНР, Турции, Индии и Сербии под предлогом того, что они оказывают содействие России в связи с ситуацией в Украине. Это уже напрямую коснулось Китая, который стал одним из главных торгово-экономических партнеров России (товарооборот между ними в 2023 году увеличился на 26,3%, и составил до 240,11 млрд долл.Как сообщило Главное таможенное управление России, за прошедший год импорт из Китая в Россию увеличился на 46,9% и составил около 110,97 млрд. долл. А российский экспорт в Китай по сравнению с 2022-м вырос на 12,7% и достиг 129,13 млрд. долл. Это, как вы понимаете, серьезные цифры.И еще 19 февраля сего года российские "Известия" сообщили, что самые крупные банки в Китае перестали принимать платежи из тех финансовых организаций России, которые попали под западные санкции. Со ссылкой на гендиректора АО "Первая Группа" Алексей Порошина, "Известия" написали: "Три из четырех крупнейших банков Китая прекратили принимать платежи из российских подсанкционных кредитных организаций с начала этого года. Такие ограничения ввели Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China".Издание такое поведение китайцев объяснило просто: оно может быть связано с риском вторичных санкций со стороны США, усиливших в декабре 2023 года контроль за соблюдением ограничений. По словам Порошина, китайские банки начали уведомлять клиентов из России о прекращении приема платежей уже вначале января 2024 года, а предпосылки к этому появились после 12-го пакета антироссийских санкций в декабре 2023 года. Причем платежи отклонятся независимо от того, через какую систему они идут — европейскую SWIFT, российскую СПФС или китайскую CIPS.И 21 февраля, как чувствуя санкции ЕС, все начали смаковать подробности этого сообщения. Коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский рассказал изданию, что с января текущего года эти банки уведомляли российских клиентов о прекращении приема платежей.Председатель правления Ассоциации участников рынка платежных услуг "Национальный платежный совет" ("НПС") Александр Линников отметил, что ведущие банки даже из "дружественных стран" воздерживаются от открытия счетов российским клиентам и перестают пропускать платежи. "Китайские и ближневосточные кредитные организации опасаются введения вторичных санкций США из-за взаимодействия с подсанкционными банками и компаниями из РФ", — сказал он.Стало также известно, что указанные китайские банки – напомним: Industrial and Commercial Bank of China(ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China -- занимают первое, второе и четвертое места по величине активов в КНР.Потом сообщили, что ранее похожее решение приняли банки в Турции, и с 1 января 2024-го турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. Потому что США давят на Турцию, требуя соблюдать западные санкции.Так же раньше сообщалось, что крупные банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) начали вводить ограничения на работу с клиентами из РФ в связи с рисками вторичных санкций. То есть кредитные организации ОАЭ прекратили принимать средства из России, а также отправлять платежи российским клиентам. Помимо этого, банки начали закрывать счета компаниям, чьими собственниками являются россияне. А по сообщениям MK.RU, крупные финансовые учреждения в тех же Эмиратах отказывают в денежных переводах в Россию и обратном направлении.Западные же СМИ, в частности агентство Bloomberg, начали разгонять инфу том, что масштаб стремительно развивающегося экономического кризиса в Китае может превзойти тот, что обвалил биржи в 2015 году. И что с 2021 года китайские и гонконгские акции потеряли в стоимости порядка 6 трлн. долл, а ключевой индекс внутреннего рынка КНР CSI 300 упал до пятилетних минимумов.По Bloomberg, еще более тяжелая ситуация складывается на рынке недвижимости Китая, где крупнейшие девелоперы не в состоянии платить по счетам, сектор переживает волну дефолтов и потому-де "участники рынка строят мрачные прогнозы в отношении перспектив второй по величине экономики мира, их пессимизм становится все труднее игнорировать".Появилось и сообщение о том, что что приток прямых иностранных инвестиций в Китай за год сократился на 8%. И что власти Китая даже рассматривают создание специального фонда размером около 2 трлн юаней (278 млрд долл) для стабилизации фондового рынка. Средства предлагается изъять из офшорных счетов госкомпаний.Короче, Запад ввел санкции и параллельно начал пророчить Китаю и прочим ослушникам санкционного режима финансово-экономический ад на земле.И ад этот действительно может наступить, Но как выяснилось, только при общем согласии. А его нет. Во-первых, торговля в рублях и юанях выгодна и России и Китаю, и обе страны приветствуют переход именно на эту форму расчета. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов еще в конце прошлого года на заседании межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству в Пекине сообщал, что "растут объемы взаиморасчетов между нашими странами в национальных валютах, на юань и рубль уже приходится 95% всех торговых операций между Россией и Китаем".И что, по российским оценкам, товарооборот между странами к концу года превысит 200 млрд долл (что и случилось), а к 2030 году этот показатель обе стороны планируют увеличить до 300 млрд. долл.Второй момент: в тот же день стало понятно, что в финансовых отношениях между Россией и Китаем не все так черно и беспросветно. Кроме информации о стабилизационном фонте Китая из офшорных средств для нормализации ситуации на рынках, стало известно, что Народный банк Китая снизил базовую процентную ставку по пятилетним кредитам с 4,2 до 3,95%, что должно оживить финансовые операции всем.В России и Китае полно финансовых организаций, которые не попали под санкции, и, следовательно, платежные операции между ними продолжают вестись в прежних объемах.Тот же коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский сообщил, что сейчас власти Китая и России обсуждают данную проблему. И, по его словам, диалог был успешным: в КНР услышали позицию России, а значит, проблемы в расчетах с КНР скоро начнут исправляться. Он же поведал, что некоторые крупные российские банки открыли свои представительства в КНР, что облегчает отправку платежей. А в пресс-службе ВТБ сообщили СМИ, что филиал банка в Шанхае продолжает проводить платежи между КНР и Россией и в юанях, и рублях.И уж конечно, главной изюминкой на торте 21 февраля стало сообщение РИА Новости о том, что один из крупнейших банков Китая -- Bank of China, который назвали среди отказников торговать с Россией, -- продолжает принимать платежи от российских компаний как в рублях, так и в юанях.Что же случилось с указанной выше информацией о трудностях в расчетах? Да ничего особенного: Запад пытается поссорить Москву с Пекином и не допустить укрепления дальнейшего политического и – что немаловажно – финансово-экономического сотрудничества между Китаем и Россией. Потому что помощь Китая России в полном объеме может банально перебить все санкционные ограничения, введенные Западом.Еще в сентябре прошлого года две страны пытались поссорить информацией о том, что Китай с начала года поставил на Украину десятки тысяч беспилотников (БПЛА). Только в августе 2023 года якобы было импортировано БПЛА на сумму 13,72 млн долл из Китая. А всего за период январь-август 2023 года общий объем импорта БПЛА в Украину составил 126,482 млн долл, и доля китайских поставок в этой сумме составляет поразительные 96,766 млн долл. И именно это-де подчеркивает ключевую роль Китая, как главного поставщика беспилотников на украинский рынок. Притом, что для поставок в Россию власти КНР якобы ввели ограничения. Опять же таки из-за страха западных санкций.Уже в начале февраля сего года многих возбудила информация о том, что на железнодорожном пункте пропуска (ЖДПП) "Забайкальск" в грузовом поезде, который следовал транзитом через Китай в Польшу, обнаружили военную форму с символикой Вооруженных сил Украины (ВСУ). И по данным начальника Читинской таможни Владимира Игнатьева, "груз транзитом шел через Китай в Польшу"."По декларации шла спортивная и рабочая одежда. На ЖДПП при досмотре ИДК (инспекционно-досмотровый комплекс – Авт.) просвечивает каждый контейнер. И он показал, что там не совсем спортивная одежда по плотности ткани и другим параметрам. Один контейнер "выдернули", вскрыли, а там баулы с адресами на Украину. В них было упаковано обмундирование с символикой украинской армии", -- сказал таможенник.По его словам, всего задержано восемь контейнеров, идет досмотр их содержимого, который уже установил, что баулы были запакованы заводским способом, спрессованы и помещены в вакуумную упаковку.Первыми, ясное дело, вскинулись политики. Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил: "Очень хорошо, что наша таможенная служба это отследила. Надо внимательнее контролировать перемещения грузов, потому что не исключено, что это был не единичный случай".Но потом оба случая не нашли должного продолжения и не стали причиной ухудшения российско-китайских отношений на боле высоком уровне. Тот же забайкальский таможенник признал: "Идут следственные действия, мы еще не все контейнеры успели досмотреть. Может, это и не в Китае изготавливали. ФСБ уже работает по полной программе. Зеленая форма, как положено, - воинское обмундирование. На бирках не указан изготовитель, но на украинском языке написано, что это военная форма. Досматривать будем еще примерно неделю. Уголовного дела еще нет".И позже действительно выяснилось, что не официальный Китай посылал форму, а его коммерсанты. Признал это и депутат Чепа. Равно как и стало известно, что военную форму неоднократно поставляют в Украину в рамках пакетов помощи как от западных, так и восточных партнеров. Кто может, тот и торгует.Обмундирование украинской армии предоставляли страны ЕС и НАТО -- США, Канада, Дания, Эстония, Литва, Норвегия и другие. Однако украинскую форму шили и в Узбекистане. А в 2022 году одно из подразделений теробороны ВСУ заключило контракт на пошив зимней формы с турецкой компанией Vector avia hava araçlari, которая пыталась втюхать украинцам шмотки по завышенным ценам, потому что фирма принадлежала… украинцу Роману Плетневу, а Минобороны Украины заявили, что не имеют никакого отношения к этой поставке. Хотя, по данным Генпрокуратуры Украины, ущерб оценен в более чем 35 млн грн.Стало так же известно, что Китай-таки поддерживает в украинско-российском конфликте больше Россию, чем Украину. Увы и ах, для Киева.Да, Китай прагматично продолжает зарабатывать в Украине. Однако, по данным украинской гостаможни, в 2023 году импорт из Поднебесной составил 8,67 млрд долл. Это крупнейший показатель среди стран-торговых партнеров Украины, однако гостаможня Украины зафиксировала сокращение общего импорта из Китая на 2,3 млрд (до СВО было 10,9 млрд долл).Касается это и беспилотников, что подтвердила даже американская газета The New York Times. По ее данным, китайские компании сократили продажи Украине беспилотников и их комплектующих. И Пекин с 1 сентября прошлого года ввел экспортный контроль в отношении ряда оборудования, связанного с БПЛА и некоторыми дронами. "В последние месяцы китайские компании сократили продажи беспилотников и комплектующих украинцам. ...Некоторые украинцы были вынуждены выпрашивать, одалживать и провозить контрабандой то, что необходимо, чтобы компенсировать гаджеты, сбитые в воздухе", — написали американцы со ссылкой на торговые данные и интервью с украинскими производителями беспилотников. И отметили: экспортный контроль Китая может усугубить проблемы украинской цепочки поставок и ВСУ, и вообще.Так, собственно, у ВСУ и выходит. Хотя и торговля продолжается с Китаем продолжается. И у России, и у Украины.А отсюда и главный вывод. Раз Россия в поиске партнеров, политических и, что немаловажно, торгово-экономических, вместо похода на Запад выбрала поход на Восток, то должна понимать, что производство и особенно торговля – это часть неотъемлемая восточной культуры, один из кодов восточной жизни. И избранный главным партнером Китай умеет и любит торговать. И торговаться. И делает это везде, где только может, потому что именно таким образом он избегает кризисов или минимизирует их последствия. И не желает подставляться.Второй момент: торговля у Китая всегда на первом месте, и только в редких случаях он подчиняет ее политической целесообразности. Политика Китая только помогает торговле и производству. Потому что это выгодно всем.Третье: Китай почти всегда разделяет официальную государственную торговлю и частную коммерцию. И если первая бывает подвержена политическим решениям и веяниям, то на вторую, на выбор торговых партнеров частных коммерсантов и бизнесменов власти Китая всегда смотрят сквозь пальцы, разрешая максимальную многовекторность.Частная торговля, к тому же, помогает финансовой и социально-экономической стабильности в обществе, так как снижает массовой недовольство во время трудностей – население занято выживанием за станком и прилавком, и а не излишней политической борьбой на площадях и баррикадах.Дэн Сяопин, "отец" современного китайского чуда, же говорил, что не важно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей. Вот Китай и ловит, основываясь на целесообразности и выгоде. И предлагает всем своим партнерам следовать его примеру. И кто научится, то в отношениях с Китаем и не прогадает – он так тысячи лет и живет и развивается, наблюдая, как мимо его окон носят трупы и врагов, и неумелых партнеров…

