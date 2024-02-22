Русские продвигаются дальше: эксперт объяснил, как взятие Авдеевки психологически переломило дух ВСУ
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСовместная репетиция парада Победы на полигоне Алабино
Психологический надлом ВСУ после освобождения Авдеевки гораздо важнее того, что у ВС РФ появляются возможности для логистики после взятия под контроль новых автомобильных и железных дорог. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
После сдачи Авдеевки не стоит ожидать каких-то выводов в отношении главкома Александра Сырского и ВСУ. Поражение в Авдеевке нависало достаточно давно, и киевский режим смог к этому адаптироваться. Но не нужно сбрасывать со счетов психологический аспект, рассказал журналист.
Психологический надлом армии противника после Авдеевки гораздо важнее того, что у ВС РФ появляются возможности для логистики после взятия под контроль новых автомобильных и железных дорог. ВСУ просто поймут, что русские продвигаются дальше, рассказал журналист.
"Короче говоря, уход в оборону не дается безболезненно. Победные эмоции с трудом переключаются на оборонительные. Мол, мы сейчас отсидимся, а когда-нибудь одержим победу. Сначала возникает страх, напряженность и пессимизм", - добавил он.
Поэтому точно такой же накопительный эффект когда-нибудь скажется на состоянии украинского общества и моральном духе ВСУ. Хотя на состоянии военного и политического руководства Украины он не скажется никак, заключил собеседник Украина.ру.
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