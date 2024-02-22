https://ukraina.ru/20240222/1053449832.html

Русские продвигаются дальше: эксперт объяснил, как взятие Авдеевки психологически переломило дух ВСУ

Русские продвигаются дальше: эксперт объяснил, как взятие Авдеевки психологически переломило дух ВСУ - 22.02.2024 Украина.ру

Русские продвигаются дальше: эксперт объяснил, как взятие Авдеевки психологически переломило дух ВСУ

Психологический надлом ВСУ после освобождения Авдеевки гораздо важнее того, что у ВС РФ появляются возможности для логистики после взятия под контроль новых автомобильных и железных дорог. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-02-22T05:00

2024-02-22T05:00

2024-02-22T05:00

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После сдачи Авдеевки не стоит ожидать каких-то выводов в отношении главкома Александра Сырского и ВСУ. Поражение в Авдеевке нависало достаточно давно, и киевский режим смог к этому адаптироваться. Но не нужно сбрасывать со счетов психологический аспект, рассказал журналист.Психологический надлом армии противника после Авдеевки гораздо важнее того, что у ВС РФ появляются возможности для логистики после взятия под контроль новых автомобильных и железных дорог. ВСУ просто поймут, что русские продвигаются дальше, рассказал журналист.Поэтому точно такой же накопительный эффект когда-нибудь скажется на состоянии украинского общества и моральном духе ВСУ. Хотя на состоянии военного и политического руководства Украины он не скажется никак, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240221/1053444377.html

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новости, всу, вс рф, авдеевка, днр, украина, россия, сво, психология