Медведев в День России разрезал на куски портреты Мерца, Стармера и фон дер Ляйен
11:38 12.06.2026 (обновлено: 11:39 12.06.2026)
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанк‼ Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал новогоднее обращение Стубба, в котором тот заявил, что отношения Финляндии с РФ изменились навсегда:
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Зампредседатель Совбеза России Дмитрий Медведев в День России опубликовал сгенерированный искусственным интеллектом ролик.
На видео он отправляет в шредер фотографии канцлера Германии Фридриха Мерца, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и британского премьера Кира Стармера.
Когда портреты европейских лидеров разрезаны на куски, в ролике звучат первые ноты гимна России.
"Ни один враг не помешает развитию и процветанию нашей Родины. С Днём России!" — гласит подпись к видео.
Напомним, накануне Медведев призвал не забывать доставленные России неприятности. Ответный жест в День России получился символичным и без лишних слов.
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