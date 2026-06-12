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Медведев в День России разрезал на куски портреты Мерца, Стармера и фон дер Ляйен

Медведев в День России разрезал на куски портреты Мерца, Стармера и фон дер Ляйен - 12.06.2026 Украина.ру

Медведев в День России разрезал на куски портреты Мерца, Стармера и фон дер Ляйен

Зампредседатель Совбеза России Дмитрий Медведев в День России опубликовал сгенерированный искусственным интеллектом ролик.

2026-06-12T11:38

2026-06-12T11:38

2026-06-12T11:39

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На видео он отправляет в шредер фотографии канцлера Германии Фридриха Мерца, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и британского премьера Кира Стармера.Когда портреты европейских лидеров разрезаны на куски, в ролике звучат первые ноты гимна России.Напомним, накануне Медведев призвал не забывать доставленные России неприятности. Ответный жест в День России получился символичным и без лишних слов.О других новостях к этому часу – в ежедневном обзоре Ким Чен Ын заявил о вечной верности союзу с Россией. Главное за ночь 12 июня на сайте Украина.ру

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новости, россия, германия, фридрих мерц, еврокомиссия, кир стармер, дмитрий медведев