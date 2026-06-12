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В НАТО неожиданно признали: Россия не хочет войны с альянсом

В НАТО неожиданно признали: Россия не хочет войны с альянсом - 12.06.2026 Украина.ру

В НАТО неожиданно признали: Россия не хочет войны с альянсом

Главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Алекс Гринкевич на полях аэрокосмической выставки ILA в Берлине заявил, что Москва не стремится к конфликту с альянсом

2026-06-12T11:48

2026-06-12T11:48

2026-06-12T11:48

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"Я очень внимательно изучил разведданные. Россия не стремится к конфликту", — приводит его слова Financial Times.Так он ответил на вопрос о возможном применении военной силы против стран Прибалтики.Это заявление идёт вразрез с многолетней пропагандистской линией Запада. Президент России Владимир Путин неоднократно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Об этом – в материале Путин: каждый, кто боится нападения России на НАТО, должен спросить себя "зачем?"Россия не раз выражала обеспокоенность активностью альянса у своих границ. В Кремле подчёркивали: Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, опасные для её интересов. О других новостях к этому часу – в ежедневном обзоре Ким Чен Ын заявил о вечной верности союзу с Россией. Главное за ночь 12 июня на сайте Украина.ру

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