https://ukraina.ru/20260612/kak-otvetit-ukraine-za-sevastopol-gasparyan-o-tom-kuda-dolzhna-bit-rossiya-1080139127.html

Как ответить Украине за Севастополь: Гаспарян о том, куда должна бить Россия

Как ответить Украине за Севастополь: Гаспарян о том, куда должна бить Россия - 12.06.2026 Украина.ру

Как ответить Украине за Севастополь: Гаспарян о том, куда должна бить Россия

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:25 - День России: главные... Украина.ру, 12.06.2026

2026-06-12T11:08

2026-06-12T11:08

2026-06-12T11:08

видео

россия

украина

севастополь

армен гаспарян

общественная палата

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0c/1080138997_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0dfd095fa9d95e4259fe2b443cfe8806.png

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:25 - День России: главные смыслы; 05:40 - Удар ВСУ по панораме "Оборона Севастополя": как должна ответить Россия; 21:40 - О ситуации на фронтах СВО;25:45 - Исторические параллели с событиями гражданской войны. *В интервью упоминается Дмитрий Корчинский, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

россия

украина

севастополь

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, украина, севастополь, армен гаспарян, общественная палата, вооруженные силы украины, видео