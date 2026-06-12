Как ответить Украине за Севастополь: Гаспарян о том, куда должна бить Россия - 12.06.2026 Украина.ру
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Как ответить Украине за Севастополь: Гаспарян о том, куда должна бить Россия
Как ответить Украине за Севастополь: Гаспарян о том, куда должна бить Россия - 12.06.2026 Украина.ру
Как ответить Украине за Севастополь: Гаспарян о том, куда должна бить Россия
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:25 - День России: главные... Украина.ру, 12.06.2026
2026-06-12T11:08
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видео
россия
украина
севастополь
армен гаспарян
общественная палата
вооруженные силы украины
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:25 - День России: главные смыслы; 05:40 - Удар ВСУ по панораме "Оборона Севастополя": как должна ответить Россия; 21:40 - О ситуации на фронтах СВО;25:45 - Исторические параллели с событиями гражданской войны. *В интервью упоминается Дмитрий Корчинский, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, украина, севастополь, армен гаспарян, общественная палата, вооруженные силы украины, видео
Видео, Россия, Украина, Севастополь, Армен Гаспарян, общественная палата, Вооруженные силы Украины

Как ответить Украине за Севастополь: Гаспарян о том, куда должна бить Россия

11:08 12.06.2026
 
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:

00:25 - День России: главные смыслы;
05:40 - Удар ВСУ по панораме "Оборона Севастополя": как должна ответить Россия;
21:40 - О ситуации на фронтах СВО;
25:45 - Исторические параллели с событиями гражданской войны.

*В интервью упоминается Дмитрий Корчинский, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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ВидеоРоссияУкраинаСевастопольАрмен Гаспарянобщественная палатаВооруженные силы Украины
 
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