"Речь идет об охвате Харькова": Анпилогов о выходе в тыл Белому Колодезю и ударе на Печенеги - 12.06.2026 Украина.ру
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"Речь идет об охвате Харькова": Анпилогов о выходе в тыл Белому Колодезю и ударе на Печенеги
"Речь идет об охвате Харькова": Анпилогов о выходе в тыл Белому Колодезю и ударе на Печенеги - 12.06.2026 Украина.ру
"Речь идет об охвате Харькова": Анпилогов о выходе в тыл Белому Колодезю и ударе на Печенеги
Выход к Боровой стал для ВСУ более острой проблемой, чем ситуация под Красным Лиманом, поскольку он рассекает их плацдарм на восточном берегу Оскола. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2026-06-12T05:45
2026-06-12T05:45
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Как подчеркнул аналитик, если Красный Лиман был для ВСУ давней головной болью, то прорыв к Боровой стал для них проблемой гораздо более острой."Для них сейчас гораздо острее наш выход к Боровой, который серьезно рассекает крупный плацдарм противника на восточном берегу Оскола", — заявил Анпилогов.По словам эксперта, Купянск — ещё один участок, где Украина сжигает свои резервы. Завиральные идеи киевского режима о том, чтобы снова зайти на территорию ЛНР, обернулись крахом, и те, кто попадал в эту мясорубку, живыми не возвращались."Она выходит в тыл Белому Колодезю, тем самым сразу отрезая серьезный кусок границы, а потом будет двигаться на юг, чтобы выйти к Печенегам и Чугуеву", — сообщил Анпилогов, комментируя действия группировки "Север"."Речь идет об охвате Харькова. И все это ставит перед киевским режимом очередной выбор самого угрожаемого направления. Причем это направление меняется в зависимости от очередного успеха наших войск", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Через пару месяцев всем станет понятно, что ВСУ потеряли свое превосходство в дронах" на сайте Украина.ру.Также про ситуацию в Харьковской области — в материале "Геннадий Алехин: Россия сумела начать наступление на Сумы и Харьков за счет ручного управления войсками" на сайте Украина.ру.
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"Речь идет об охвате Харькова": Анпилогов о выходе в тыл Белому Колодезю и ударе на Печенеги

05:45 12.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Выход к Боровой стал для ВСУ более острой проблемой, чем ситуация под Красным Лиманом, поскольку он рассекает их плацдарм на восточном берегу Оскола. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Как подчеркнул аналитик, если Красный Лиман был для ВСУ давней головной болью, то прорыв к Боровой стал для них проблемой гораздо более острой.
"Для них сейчас гораздо острее наш выход к Боровой, который серьезно рассекает крупный плацдарм противника на восточном берегу Оскола", — заявил Анпилогов.
По словам эксперта, Купянск — ещё один участок, где Украина сжигает свои резервы. Завиральные идеи киевского режима о том, чтобы снова зайти на территорию ЛНР, обернулись крахом, и те, кто попадал в эту мясорубку, живыми не возвращались.
"Она выходит в тыл Белому Колодезю, тем самым сразу отрезая серьезный кусок границы, а потом будет двигаться на юг, чтобы выйти к Печенегам и Чугуеву", — сообщил Анпилогов, комментируя действия группировки "Север".
"Речь идет об охвате Харькова. И все это ставит перед киевским режимом очередной выбор самого угрожаемого направления. Причем это направление меняется в зависимости от очередного успеха наших войск", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Через пару месяцев всем станет понятно, что ВСУ потеряли свое превосходство в дронах" на сайте Украина.ру.
Также про ситуацию в Харьковской области — в материале "Геннадий Алехин: Россия сумела начать наступление на Сумы и Харьков за счет ручного управления войсками" на сайте Украина.ру.
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