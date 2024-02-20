https://ukraina.ru/20240220/1053398042.html

Петр Скоробогатый: Россию ждут два месяца "битвы резервов" с ВСУ, а потом она получит козырь против США

Петр Скоробогатый: Россию ждут два месяца "битвы резервов" с ВСУ, а потом она получит козырь против США - 20.02.2024 Украина.ру

Петр Скоробогатый: Россию ждут два месяца "битвы резервов" с ВСУ, а потом она получит козырь против США

Наша победа в Авдеевке показала, что у ВСУ не хватает резервов. Достаточно посчитать те части, которые они перебрасывают с одного направления на другое, доукомплектовывая их слабыми мобилизованными людьми. Это наша большая выгода. Надеюсь, мы ее в ближайшее время реализуем, считает редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-02-20T04:20

2024-02-20T04:20

2024-02-20T04:20

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руУкраинской пропаганде удалось преподнести оставление Авдеевки как победу киевского режима. Якобы их командование вывело войска на заранее подготовленные позиции, а ВС РФ понесли гораздо большие потери. Кроме того, из социальных сетей ушел весь негатив в отношении Сырского, который возник сразу же после его назначения на должность главкома ВСУ.- Петр, насколько этой пропагандистской инъекции хватит, чтобы украинское общество и военнослужащие сохраняли веру в неизбежную победу над Россией?- На протяжении всей СВО украинское общество и армия довольно терпимо относится к поражениям локального характера. Это результат работы пропаганды, а также сформированная идентичность украинской армии и общества. Кстати, более ранние истории с Иловайском и Дебальцево хотя и были весьма резонансными, но они не привели к росту пораженческих настроений на Украине. А в случае с Авдеевкой люди просто смотрят на большую карту Украины, видят небольшую точку и думают, что это "локальное поражение, а без поражений побед не бывает".Поэтому я не ожидаю каких-то выводов в отношении Сырского и ВСУ. Поражение в Авдеевке нависало достаточно давно, и киевский режим смог к этому адаптироваться. Но я бы не сбрасывал со счетов психологический аспект. Я именно за этим фактором внимательно слежу. Я считаю, что именно в этом состоит наша главная выгода от победы в Авдеевке. Психологический надлом армии противника гораздо важнее того, что у нас появляются дополнительные возможности для логистики после взятия под контроль новых автомобильных и железных дорог. ВСУ поймут, что русские продвигаются дальше.С другой стороны, давайте вспомним, как мы переходили в оборону после ухода из-под Харькова и Херсона. Обществу это давалось очень тяжело. Произошло небольшое отрезвление. Все были на нервах. Мы постоянно ждали плохих новостей относительно того, где мы можем пропустить болезненный удар от ВСУ. Короче говоря, уход в оборону не дается безболезненно. Победные эмоции с трудом переключаются на оборонительные. Мол, мы сейчас отсидимся, а когда-нибудь одержим победу. Сначала возникает страх, напряженность и пессимизм.Я считаю, что точно такой же накопительный эффект когда-нибудь скажется на состоянии украинского общества и армии. Хотя на состоянии военного и политического руководства Украины он не скажется никак.- Вы сравнили наше отступление 2022 года с отступлением ВСУ 2024 года. Но даже тогда, несмотря на неудачи, мы не прекращали попыток давить на Угледар и Артемовск. ВСУ могут сделать что-то такое? Или они все равно будут медленно пятиться?- Это очень интересный момент.После Авдеевки все начали гадать, где будет наше новое наступление. Оказалось, что вариантов очень много. Это означает, что никто, кроме Генштаба не знает, где мы будем наступать. А это большой вызов для ВСУ. Мы же тоже не знали, где в 2022 году может ударить противник, учитывая слабости наших оборонительных позиций на тот момент.Пока ВС РФ продолжают давить на все участки. Мы пытаемся использовать наше преимущество по части резервов.Мы что сейчас фиксируем? Линия обороны противника достаточно хорошо обеспечена. Она не рвется и не ломается, несмотря на сильное давление ВС РФ. А вот с резервами у ВСУ проблемы. Поэтому мы и пытаемся нащупать слабую точку в украинской обороне, чтобы создать там численное преимущество, перебросить туда больше огня и прорвать эту оборону в связи с тем, что резервов у Украины мало.Очень показательный момент связан с резервами, которые ВСУ перебросили под Авдеевку. Не надо думать, что Авдеевка далась нам легко. Это не так. На первом этапе это была очень тяжелая битва с большими потерями для нас. Только на последнем этапе нам показалось, что мы легко взяли город.С другой стороны, очень показательно, что ВСУ не стали цепляться ни за Коксохим, ни за 9-й микрорайон. Если этот высотный микрорайон находился в полуокружении (хотя там можно было задержаться и навязать нашим войскам тяжелый бой), то на Коксохиме вообще можно было сидеть долго. Противник мог бы там создать такую точку, которая привязала бы наши ресурсы надолго. Но, похоже, что у Украины не хватило значительных резервов, чтобы разжать "клещи" на флангах и обеспечить беспроблемный выход своих войск из Авдеевки.Повторюсь, у ВСУ в целом не хватает резервов. Достаточно посчитать те части, которые они перебрасывают с одного направления на другое, доукомплектовывая их слабыми мобилизованными людьми. Это наша большая выгода. Надеюсь, мы ее в ближайшее время реализуем.- Как раз поступают сообщения, что наше продвижение по всему Запорожскому фронту составило 2 километра. Если мы срежем Работинский выступ, это тоже будет локальное поражение для ВСУ и часть накопительного эффекта, о котором вы говорили?- Это будет локальное поражение ВСУ. В том смысле, что пока у нас нет там столько частей, чтобы продавить оборону, победить в открытом сражении и значительно продвинуться. Остается только рассчитывать, что все рассыплется и они побегут. Хотя тоже большой вопрос, какими силами и насколько далеко можем продвинуться.По первым двум дням нового продвижения на Запорожье мы видим, что оно дается нам с большим трудом и очень медленно. По тем же самым причинам, что и на других направлениях, о которых мы говорили миллион раз. Все заминировано, все пристреляно, у ВСУ больше дронов, а у нас мало людей, чтобы пробить первую линию обороны и ввести резерв для закрепления. Быстро ничего не будет. Украинцы фронт держат.Другое дело, что у Киева в целом может не хватить ресурсов и запасов. У Европы нет столько оружия, чтобы восполнить то, что не додают американцы в части брони и снарядов. Этот эффект даст о себе знать в ближайшие пару месяцев, если США не найдут какое-то решение этой проблемы.Но даже если они найдут какое-то решение, потребуется время, чтобы техника пришла на Украину. Даже если они будут ее брать из своих европейских запасов.- Кстати, подтолкнет Авдеевка американцев к тому, чтобы они прекратили все внутренние дрязги и дали Киеву столько оружия, сколько он просит?- Возможно, что этот вопрос волюнтаристским путем решит армейское руководство США. Они найдут полуофициальные схемы, по которым относительно значительная часть оружия будет переброшено на Украину без одобрения Конгресса. Это позволит Киеву укрепить фронт и спасет его от обвала.Да, нам кажется, что США давят на Украину, чтобы принудить ее хотя бы к временной заморозке конфликта. Но резкое обрушение фронта американцам тоже невыгодно. Это сильно ударит по Байдену. Они будут искать все возможности, чтобы не допустить резкого продвижения российской армии и занятия новых территорий.Есть еще один аспект. Когда мы рассматриваем несколько направлений вероятного продвижения ВС РФ, скорее всего, к моему сожалению, речь пойдет именно о Донецком направлении. Почему к сожалению? Оно больше всего укреплено, оно тяжелое, оно потребует большого количество жертв. Хотя логистически оно нам удобнее всего. Мы пользуемся большой агломерацией, куда можно подтаскивать вооружение и прятать самолеты.Плюс, у этого есть понятный геополитический аспект. Наши международные партнеры и сама Украина понимает, что Донбасс окончательно отходит России. Да, противник будет драться за эту территорию, но ментально он ее уже потерял. И в наших интересах эти территории занять как можно быстрее, чтобы сократить количество обстрелов Донецка.Это также важно для перспектив новых переговоров. Москва точно будет настаивать на том, что Донбасс будет частью РФ без каких-либо "но". А вот если мы начнем наступать на Харьков или Запорожье, это будут новые переговорные позиции. Это будут территории, которые Россия сможет использовать как рычаг для всевозможных переговорных сделок.Поэтому Украина и Запад будут препятствовать тому, чтобы к рукам Москвы падали новые переговорные козыри.- Хотелось бы узнать вашу оценку генерала Мордвичева. Он командовал операцией в Мариуполе, он руководил Купянским направлением, он первый из командующих группировок дал подробное интервью о ходе СВО, а теперь назначен главным героем взятия Авдеевки. Каково его будущее?- Очень сложно давать характеристики командующим российской армии, потому что многие процессы, которые происходят в нашей военной системе, от нас скрыты.С другой стороны, мне запомнилась операция, когда десантники наступали на Лиман, а руководил ей генерал Теплинский. Это была чуть ли не единственная история, когда мы знали, что именно он спланировал и блестяще реализовал эту операцию. И он был однозначным героем.Я не могу сказать, что именно Мордвичев взял Авдеевку и Мариуполь. Да, он там командовал. Но мало кто знает, какие конкретно решения он принимал.Это просто зеркальное отражение ситуации с Сырским. Все до сих пор обсуждают его роль в битве за Артемовск. Якобы он в пику Залужному там руководил. Но я в этом сильно сомневаюсь. Я читал очень много материалов украинских СМИ и политиков, которые говорили прямо противоположные вещи и указывали на решающую роль Залужного в этих операциях.Повторюсь, я бы не стал оценивать роль конкретных военачальников в той или иной операции. У меня просто нет для этого данным.

https://ukraina.ru/20240202/1053038067.html

https://ukraina.ru/20240219/1053393886.html

https://ukraina.ru/20240219/1053391831.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, украина, вс рф, авдеевка, запорожье, сша, донбасс, европа