"Ситуативные интересы": Зеленский созвал совещание из-за бойкота на польско-украинской границе - 21.02.2024 Украина.ру
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"Ситуативные интересы": Зеленский созвал совещание из-за бойкота на польско-украинской границе
"Ситуативные интересы": Зеленский созвал совещание из-за бойкота на польско-украинской границе - 21.02.2024 Украина.ру
"Ситуативные интересы": Зеленский созвал совещание из-за бойкота на польско-украинской границе
Президент Украины Владимир Зеленский созвал совещание из-за забастовки польских фермеров на польско-украинской границе и пообещал предпринять шаги для разрешения ситуации. Об этом он 21 февраля сообщил в своём телеграм-канале
2024-02-21T16:03
2024-02-21T16:03
новости
украина
польша
владимир зеленский
граница
фермер
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"Сегодня, кроме ежедневных тем, – блокировка на польской границе.[...] Детально разобрали ситуацию и определили наши следующие шаги. Они будут [приняты] очень быстро", - написал Зеленский. Президент Украины заявил, что либерализация торговли с Европейским Союзом должна продолжаться, а также поблагодарил Европейскую комиссию за позицию. Зеленский вновь попытался припугнуть Европу Россией. "Ситуативные интересы не имеют права ее поколебать", - заявил он. В пятницу, 9 февраля, начался общепольский протест фермеров. Одним из главных требований фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта.Замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак 21 февраля заявил, что Польша может ввести дополнительные ограничения на ввоз украинской агропродукции, если Украина откажется договариваться.
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новости, украина, польша, владимир зеленский, граница, фермер
Новости, Украина, Польша, Владимир Зеленский, граница, фермер

"Ситуативные интересы": Зеленский созвал совещание из-за бойкота на польско-украинской границе

16:03 21.02.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский созвал совещание из-за забастовки польских фермеров на польско-украинской границе и пообещал предпринять шаги для разрешения ситуации. Об этом он 21 февраля сообщил в своём телеграм-канале
"Сегодня, кроме ежедневных тем, – блокировка на польской границе.[...] Детально разобрали ситуацию и определили наши следующие шаги. Они будут [приняты] очень быстро", - написал Зеленский.
Президент Украины заявил, что либерализация торговли с Европейским Союзом должна продолжаться, а также поблагодарил Европейскую комиссию за позицию. Зеленский вновь попытался припугнуть Европу Россией.
"Ситуативные интересы не имеют права ее поколебать", - заявил он.
В пятницу, 9 февраля, начался общепольский протест фермеров. Одним из главных требований фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта.
Замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак 21 февраля заявил, что Польша может ввести дополнительные ограничения на ввоз украинской агропродукции, если Украина откажется договариваться.
- РИА Новости, 1920, 21.02.2024
00:56
Зерно конфликта. Почему поляки блокируют украинскую границуПольские фермеры под выкрики "Я не поддерживаю украинцев" снова устроили масштабную блокаду границы с Украиной. Поляки также перекрыли железную дорогу и высыпают зерно на землю.
 
НовостиУкраинаПольшаВладимир Зеленскийграницафермер
 
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