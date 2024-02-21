https://ukraina.ru/20240221/1053449413.html

"Ситуативные интересы": Зеленский созвал совещание из-за бойкота на польско-украинской границе

"Ситуативные интересы": Зеленский созвал совещание из-за бойкота на польско-украинской границе - 21.02.2024 Украина.ру

"Ситуативные интересы": Зеленский созвал совещание из-за бойкота на польско-украинской границе

Президент Украины Владимир Зеленский созвал совещание из-за забастовки польских фермеров на польско-украинской границе и пообещал предпринять шаги для разрешения ситуации. Об этом он 21 февраля сообщил в своём телеграм-канале

2024-02-21T16:03

2024-02-21T16:03

2024-02-21T16:03

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владимир зеленский

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фермер

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"Сегодня, кроме ежедневных тем, – блокировка на польской границе.[...] Детально разобрали ситуацию и определили наши следующие шаги. Они будут [приняты] очень быстро", - написал Зеленский. Президент Украины заявил, что либерализация торговли с Европейским Союзом должна продолжаться, а также поблагодарил Европейскую комиссию за позицию. Зеленский вновь попытался припугнуть Европу Россией. "Ситуативные интересы не имеют права ее поколебать", - заявил он. В пятницу, 9 февраля, начался общепольский протест фермеров. Одним из главных требований фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта.Замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак 21 февраля заявил, что Польша может ввести дополнительные ограничения на ввоз украинской агропродукции, если Украина откажется договариваться.

https://ukraina.ru/20240221/1053433577.html

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новости, украина, польша, владимир зеленский, граница, фермер