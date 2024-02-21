Эксперт раскрыл, когда на фронте появятся дроны с ИИ и почему они смогут бить по целям лучше артиллерии - 21.02.2024 Украина.ру
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Эксперт раскрыл, когда на фронте появятся дроны с ИИ и почему они смогут бить по целям лучше артиллерии
Эксперт раскрыл, когда на фронте появятся дроны с ИИ и почему они смогут бить по целям лучше артиллерии - 21.02.2024 Украина.ру
Эксперт раскрыл, когда на фронте появятся дроны с ИИ и почему они смогут бить по целям лучше артиллерии
Изначально многие сравнивали беспилотники с детской игрушкой, их возможности были недооценены ВПК и представителями вооруженных сил многих стран. Но оказалось, что дроны могут заменить артиллерию на тактическую глубину. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
2024-02-21T03:50
2024-02-21T03:50
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Нельзя утверждать, что в ходе СВО дроны стали революционным методом ведения боевых действий. Они стали некой изюминкой, потому что некоторые производители ВПК относились к этим изделиям с ухмылкой, рассказал специалист.Первоначально многие сравнивали дроны с детской игрушкой, но их возможности были недооценены ВПК и представителями вооруженных сил многих стран, в том числе США, Израиля и Франции, добавил эксперт.Появление на фронте дронов с искусственным интеллектом — вопрос полугода. Но и ВПК не стоит на месте и в течение года появятся средства борьбы. Не только в виде РЭБ, который занимается нарушением каналов управления между оператором и дроном, но и системы окопного ПВО, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240220/1053408070.html
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новости, дроны, беспилотники, впк, бпла, рэб, артиллерия, сво, вооружение, управление
Новости, дроны, беспилотники, ВПК, БПЛА, РЭБ, артиллерия, СВО, вооружение, управление

Эксперт раскрыл, когда на фронте появятся дроны с ИИ и почему они смогут бить по целям лучше артиллерии

03:50 21.02.2024
 
© Минобороны РФВС РФ
ВС РФ
© Минобороны РФ
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Изначально многие сравнивали беспилотники с детской игрушкой, их возможности были недооценены ВПК и представителями вооруженных сил многих стран. Но оказалось, что дроны могут заменить артиллерию на тактическую глубину. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
Нельзя утверждать, что в ходе СВО дроны стали революционным методом ведения боевых действий. Они стали некой изюминкой, потому что некоторые производители ВПК относились к этим изделиям с ухмылкой, рассказал специалист.
Первоначально многие сравнивали дроны с детской игрушкой, но их возможности были недооценены ВПК и представителями вооруженных сил многих стран, в том числе США, Израиля и Франции, добавил эксперт.
"А оказалось, что дроны могут заменить артиллерию на тактическую глубину. До пяти километров при наличии дронов можно поражать любые цели с гораздо большей эффективностью, чем это делает классическая ствольная артиллерия", - подчеркнул Орлов.
Появление на фронте дронов с искусственным интеллектом — вопрос полугода. Но и ВПК не стоит на месте и в течение года появятся средства борьбы. Не только в виде РЭБ, который занимается нарушением каналов управления между оператором и дроном, но и системы окопного ПВО, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Пинчук и Чаленко
Вчера, 03:35
В гостях у БАРСа-13: отряд выходит с маневренной обороны на штурм. Бой видно на штабном мониторе"БАРС-13" рассредоточен в одном из населенных пунктов на севере ДНР. Добираться из Донецка в его располагу надо, потратив два часа езды на машине. Сначала едешь по хорошей дороге, которую заасфальтировали в прошлом году после присоединения к России, потом прыгаешь по ухабам – асфальта нет вообще
 
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