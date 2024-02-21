Эксперт раскрыл, когда на фронте появятся дроны с ИИ и почему они смогут бить по целям лучше артиллерии
© Минобороны РФВС РФ
© Минобороны РФ
Изначально многие сравнивали беспилотники с детской игрушкой, их возможности были недооценены ВПК и представителями вооруженных сил многих стран. Но оказалось, что дроны могут заменить артиллерию на тактическую глубину. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
Нельзя утверждать, что в ходе СВО дроны стали революционным методом ведения боевых действий. Они стали некой изюминкой, потому что некоторые производители ВПК относились к этим изделиям с ухмылкой, рассказал специалист.
Первоначально многие сравнивали дроны с детской игрушкой, но их возможности были недооценены ВПК и представителями вооруженных сил многих стран, в том числе США, Израиля и Франции, добавил эксперт.
"А оказалось, что дроны могут заменить артиллерию на тактическую глубину. До пяти километров при наличии дронов можно поражать любые цели с гораздо большей эффективностью, чем это делает классическая ствольная артиллерия", - подчеркнул Орлов.
Появление на фронте дронов с искусственным интеллектом — вопрос полугода. Но и ВПК не стоит на месте и в течение года появятся средства борьбы. Не только в виде РЭБ, который занимается нарушением каналов управления между оператором и дроном, но и системы окопного ПВО, резюмировал собеседник Украина.ру.
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