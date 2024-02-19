https://ukraina.ru/20240219/1053391831.html

Владимир Орлов: Авиация России обманула ПВО ВСУ, чтобы заставить "Азов"* дрожать в подвалах Авдеевки

Владимир Орлов: Авиация России обманула ПВО ВСУ, чтобы заставить "Азов"* дрожать в подвалах Авдеевки - 19.02.2024 Украина.ру

Владимир Орлов: Авиация России обманула ПВО ВСУ, чтобы заставить "Азов"* дрожать в подвалах Авдеевки

Сегодня ВСУ ничего не могут противопоставить технологии планирующих ФАБов. Наша авиация, не входя в зону действия наземного ПВО противника, может применять тяжеловесные калибры, которые разносят любые блиндажи и бункеры в щепки, считает военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов

2024-02-19T14:10

2024-02-19T14:10

2024-02-19T14:10

интервью

пво

всу

авдеевка

"азов"

авиация

впк

дроны

славянск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/05/1049179695_231:57:694:317_1920x0_80_0_0_df6aa8fdddbe01315f3cd1ac20aa443a.jpg.webp

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Министр обороны РФ Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Авдеевки российской армией. По словам солдат ВСУ, ВКС России ежедневно сбрасывали не менее 60 авиабомб на их позиции.- Владимир Петрович, именно массированные удары с воздуха позволили взломать оборону авдеевского укрепрайона?- При освобождении Авдеевки нашими войсками применялся комплексный авиационный артиллерийский налет. То есть когда наступающим подразделениям артиллерия и авиация прокладывают путь крупными калибрами. Боевики "Азова"* публиковали видео из подвалов Коксохимического завода, когда ФАБы прилетали туда не по отдельности, а летели гуськом. Вытерпеть такое не было возможности, даже у боевиков, которые прошли не один день боевых действий.Сегодня ВСУ ничего не могут противопоставить технологии планирующих ФАБов. Наша авиация, не входя в зону действия наземного ПВО противника, может применять тяжеловесные калибры, которые разносят любые блиндажи и бункеры в щепки. За счет этого противник дрогнул, был деморализован и не смог оказать противодействия нашим пехотинцам.- Почему ПВО дальнего радиуса действия не смогло отразить налеты нашей авиации?- Чтобы применять ПВО по загоризонтным целям, необходимо знать, по какому азимуту летит то или иное воздушное судно. Наша же авиация маневрирует, не летит по устоявшимся азимутам. Она летит ближе к земле, ниже действия радаров, делает горку, выпускает бомбы и уходит с линии радиогоризонта. Поэтому украинская ПВО не может противостоять пускам ФАБов. А с учетом того, что у нас этих бомб много и наша промышленность отработала выпуск планирующих модулей, авиация получила новый элемент боевых действий, в которых может реализовать свой потенциал.- Где после падения Авдеевки ВСУ будут выстраивать оборону?- Если говорить о Донецком направлении, то за 10 лет ВСУ выкопали там много рубежей. Это и Краматорск, и Славянск, тот же Угледар.Если говорить о Купянском направлении, то Харьковская область готовилась к обороне противником давно. Сейчас они там пытаются добавить второй и третий эшелон обороны, выстраивая аналоги "зубов дракона", окопы и бункеры.Стратегия, которой они сейчас придерживаются, - переход к обороне, пока Запад не сможет решить свои политические и экономические проблемы. Эта стратегия позволяет киевскому режиму худо-бедно держаться, но и у нас пока нет политической задачи перейти в масштабное наступление. Сейчас наши войска улучшают положение на берегу реки Оскол под Купянском. Наши части вышли и на окраины села Работино, но пока это нельзя сравнить с успехами на Авдеевском направлении, поскольку везде наши продвинулись на 600-900 метров, а под Авдеевкой продвижение составило более пяти километров.- Как вы считаете, опыт Авдеевской операции уникален или может быть применен и на других участках фронта?- Не думаю, что он какой-то уникальный. Наши ВКС наработали методологию применения планирующих бомб, тем более у нас появились и бомбы полуторатонного калибра. Если перед Минобороны будет поставлена политическая задача, то оно сумеет мультиплицировать опыт Авдеевской операции и на других направлениях.- На фоне взятия Авдеевки вновь возникла тема массированного использования противником дронов. Франция собирается передать Киеву в ближайшие недели новейшие дроны-камикадзе. Какие революционные технологии могут быть использованы в этих БПЛА?- Я бы не стал говорить, что дроны стали революционным методом ведения боевых действий. Они стали некой изюминкой, потому что некоторые производители ВПК относились к этим изделиям с ухмылкой. Мол, детская игрушка, что она может. Дроны были недооценены ВПК и представителями вооруженных сил многих стран, в том числе США, Израиля и Франции. А оказалось, что дроны могут заменить артиллерию на тактическую глубину.До пяти километров при наличии дронов можно поражать любые цели с гораздо большей эффективностью, чем это делает классическая ствольная артиллерия. Появление на фронте дронов с искусственным интеллектом - вопрос полугода. Но и ВПК не стоит на месте. В течение года появятся средства борьбы. Не только в виде РЭБ, который занимается нарушением каналов управления между оператором и самим беспилотником, но и системы окопного ПВО. Тогда тот фурор, который дроны произвели в ходе СВО, будет принижен, поскольку их массового применения уже не будет.*Организация запрещена в России

https://ukraina.ru/20240207/1053125515.html

https://ukraina.ru/20240217/1053366446.html

https://ukraina.ru/20240219/1053382705.html

авдеевка

славянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, пво, всу, авдеевка, "азов", авиация, впк, дроны, славянск