"Противник дрогнул": эксперт объяснил, что на самом деле устроили русские ФАБы на позициях ВСУ в Авдеевке
Во время выполнения российская авиация маневрирует, не летит по устоявшимся азимутам. Поэтому украинская ПВО не может противостоять пускам ФАБов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
При освобождении Авдеевки российские военные применяли комплексный авиационный артиллерийский налет. То есть когда наступающим подразделениям артиллерия и авиация прокладывают путь крупными калибрами, рассказал эксперт.
"Наша авиация, не входя в зону действия наземного ПВО противника, может применять тяжеловесные калибры, которые разносят любые блиндажи и бункеры в щепки. За счет этого противник дрогнул, был деморализован и не смог оказать противодействия нашим пехотинцам.", - подчеркнул Орлов.
Чтобы применять ПВО по загоризонтным целям, необходимо знать, по какому азимуту летит то или иное воздушное судно. Но российская авиация маневрирует, не летит по устоявшимся азимутам, добавил специалист.
Российский истребитель во время выполнения задания летит ближе к земле, ниже действия радаров, делает горку, выпускает бомбы и уходит с линии радиогоризонта. Поэтому украинская ПВО не может противостоять пускам ФАБов, резюмировал собеседник Украина.ру.
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Вчера, 04:20Петр Скоробогатый: Россию ждут два месяца "битвы резервов" с ВСУ, а потом она получит козырь против США Наша победа в Авдеевке показала, что у ВСУ не хватает резервов. Достаточно посчитать те части, которые они перебрасывают с одного направления на другое, доукомплектовывая их слабыми мобилизованными людьми. Это наша большая выгода. Надеюсь, мы ее в ближайшее время реализуем, считает редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый