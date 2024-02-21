"Противник дрогнул": эксперт объяснил, что на самом деле устроили русские ФАБы на позициях ВСУ в Авдеевке

Петр Скоробогатый: Россию ждут два месяца "битвы резервов" с ВСУ, а потом она получит козырь против США

Наша победа в Авдеевке показала, что у ВСУ не хватает резервов. Достаточно посчитать те части, которые они перебрасывают с одного направления на другое, доукомплектовывая их слабыми мобилизованными людьми. Это наша большая выгода. Надеюсь, мы ее в ближайшее время реализуем, считает редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый