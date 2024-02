https://ukraina.ru/20240220/1053418919.html

"План А" без "плана Б". Что говорят и что думают на Западе о войне на Украине

"План А" без "плана Б". Что говорят и что думают на Западе о войне на Украине - 20.02.2024 Украина.ру

"План А" без "плана Б". Что говорят и что думают на Западе о войне на Украине

С планами по Украине у Запада, прямо скажем не очень. Если в 2023 году предполагалось, что Украина "победит" (до сих пор трудно поверить, что на Западе всерьёз рассчитывали на такой результат конфликта), то сейчас планы не идут дальше того, чтобы не дать Украине проиграть. Правда по-прежнему непонятно, чем "непоражение" отличается от победы России

Должностные лица Украины и США уверяют, что никакого "плана Б" у них нет, а есть только "план А", который состоит в… передаче Украине очередного транша американской военной помощи.Во всяком случае, так сказала вице-президент США Камала Харрис во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским во время Мюнхенской конференции по безопасности. Сам украинский президент отметил, что "мы не рассматриваем альтернативы, поскольку рассчитываем на США как на нашего стратегического партнёра" (до этого он угрожал США, что если Украина не получит помощи, то перестанет считать США стратегическим партнёром, от чего, конечно, смешно сказать - Белый дом был в панике, а Байден – в истерике).Это всё понятно, но не понятно, какие будут действия сторон после получения Украиной помощи. Politico приводит слова сенатора-республиканца от Айдахо Джима Риша:"Я не вижу, как Россия когда-либо выиграет эту войну. По их определению, победа — это захват страны и её оккупация. Они никогда не оккупируют Украину. Войны заканчиваются, когда одна или обе стороны сражаются до изнеможения, а затем они садятся и разговаривают. Ни одна из сторон не побеждает".Суждение, в общем, довольно рациональное. Действительно, по логике, укоренившейся в российском (и украинском) общественном мнении под победой имеется в виду только окончательное поражение противника с парадом в поверженной столице. Во всяком случае, так было в 1814, 1920 и 1945 годах. Всё остальное – не победа.Цели СВО "победы" в общепонятном смысле никогда не предполагали. Любопытно, что американский сенатор этого не понимает. Впрочем, его фраза ("they are never going to occupy Ukraine") звучит двусмысленно – её можно понять и как отсутствие самой по себе цели оккупации. Вполне вероятно, что сенатор пытается донести кое-что до украинцев.В любом случае, хорошо известно, что Владимир Путин готов к переговорам и к широкому компромиссу относительно Украины, о чём заявил Такер Карлсон в Дубае, ссылаясь на свою беседу с российским президентом за рамками интервью.Вся проблема, на самом деле, в позиции Украины – это Зеленский не хочет идти на переговоры. Тут Ришу, сказавшему "а", надо было сказать "б": в прошлом году за продолжением военной помощи стояло желание создать для Украины лучшие условия для переговоров, в этом – ничего, кроме желания убить как можно больше украинцев и расшатать государственную систему (в условиях, когда даже работающая на Офис президента Социологическая группа "Рейтинг" вынуждена признать снижение уровня оптимизма граждан – соотношение считающих, что страна движется в правильном и неправильном направлении соответствует уровню рубежа 2019 и 2020 годов). Напрашивается мысль, что в этих условиях Зеленского гораздо быстрее подтолкнёт к миру прекращение поставок оружия, но в условиях демократии такое говорить нежелательно.Так как же может выглядеть "план А" в итоге?Не знаем, что имели в виду Харрис и Зеленский (вполне вероятно ничего), но реальную перспективу предложил в интервью Rzeczpospolita бывший командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак:"Россия в этом конфликте не выиграет, а Украина не проиграет. Я говорил это два года назад, и мои слова подтверждаются. Этому конфликту не будет конца. Специальная военная операция закончится (генерал предполагает, что окончится она осенью и это будет чисто внутрироссийское решение – Авт.), а военный конфликт будет продолжаться. Единственным решением может стать корейская модель, то есть разделение воюющих сторон буферной зоной. Иначе боевые действия будут длиться бесконечно, люди будут погибать тысячами, как это было в Донецке и Луганске".Относительно "бесконечного конфликта" следует отметить, что история в принципе никогда не кончается и противостояние между Западом и Россией будет продолжаться независимо от того, чем именно закончится эта война.А вот насчёт не выигрыша России… Если война закончится по корейскому сценарию, причём Запад пойдёт навстречу принципиальным российским требованиям относительно обеспечения безопасности (в частности, отказа от членства Украины в НАТО), то это будет если не победа, то серьёзная заявка на успех.

