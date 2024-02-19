https://ukraina.ru/20240219/1053384840.html

Главное за ночь 19 февраля

Главное за ночь 19 февраля - 19.02.2024 Украина.ру

Главное за ночь 19 февраля

Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи

2024-02-19T08:07

2024-02-19T08:07

2024-02-19T09:07

авдеевка

дональд трамп

активы

новости

президент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/10/1050218258_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_e2a85babdabca0079a48b10707479144.jpg.webp

Военнослужащие инженерных подразделений группировки войск "Центр" приступили к разминированию дорог и зданий в Авдеевке, сообщили в Минобороны.Взятие Авдеевки дает российской армии возможность нанести удар вглубь украинской обороны, заявил полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон в интервью CNN. По мнению Лейтона, потеря Авдеевки означает, что ВСУ станет сложнее вести военные действия как в Донбассе, так и на подступах к Крымскому полуострову.Военнослужащие НАТО под видом наемников участвуют в боевых действиях на Украине, заявил начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Сергей Рудской.Европейские чиновники с волнением следят за развитием президентской гонки в США и продумывают план в сфере безопасности на случай возвращения на президентский пост экс-президента Дональда Трампа, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники в службах безопасности ЕС.Европейские чиновники заявляют, что президентская гонка в США "не дает им особых надежд". При этом отмечается, что больше всего их беспокоит судьба помощи США Украине."Мы должны надеяться на лучшее, но должны готовиться к худшему", — добавил источник, подчеркнув, что худший сценарий будет включать прекращение поддержки Украины.Глава украинского Фонда госимущества заявил, что Киев удерживает в настоящее время свыше 690 подсанкционных "российских активов", которые планирует "продать".

https://ukraina.ru/20240219/1053384204.html

авдеевка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

авдеевка, дональд трамп, активы, новости, президент