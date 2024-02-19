https://ukraina.ru/20240219/1053384840.html
Главное за ночь 19 февраля
Главное за ночь 19 февраля - 19.02.2024 Украина.ру
Главное за ночь 19 февраля
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи
2024-02-19T08:07
2024-02-19T08:07
2024-02-19T09:07
авдеевка
дональд трамп
активы
новости
президент
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Военнослужащие инженерных подразделений группировки войск "Центр" приступили к разминированию дорог и зданий в Авдеевке, сообщили в Минобороны.Взятие Авдеевки дает российской армии возможность нанести удар вглубь украинской обороны, заявил полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон в интервью CNN. По мнению Лейтона, потеря Авдеевки означает, что ВСУ станет сложнее вести военные действия как в Донбассе, так и на подступах к Крымскому полуострову.Военнослужащие НАТО под видом наемников участвуют в боевых действиях на Украине, заявил начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Сергей Рудской.Европейские чиновники с волнением следят за развитием президентской гонки в США и продумывают план в сфере безопасности на случай возвращения на президентский пост экс-президента Дональда Трампа, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники в службах безопасности ЕС.Европейские чиновники заявляют, что президентская гонка в США "не дает им особых надежд". При этом отмечается, что больше всего их беспокоит судьба помощи США Украине."Мы должны надеяться на лучшее, но должны готовиться к худшему", — добавил источник, подчеркнув, что худший сценарий будет включать прекращение поддержки Украины.Глава украинского Фонда госимущества заявил, что Киев удерживает в настоящее время свыше 690 подсанкционных "российских активов", которые планирует "продать".
https://ukraina.ru/20240219/1053384204.html
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/10/1050218258_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c90990992adc33151fc7a31be17ea061.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
авдеевка, дональд трамп, активы, новости, президент
Авдеевка, Дональд Трамп, активы, Новости, президент
Главное за ночь 19 февраля
08:07 19.02.2024 (обновлено: 09:07 19.02.2024)
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи
Военнослужащие инженерных подразделений группировки войск "Центр" приступили к разминированию дорог и зданий в Авдеевке, сообщили в Минобороны.
Взятие Авдеевки дает российской армии возможность нанести удар вглубь украинской обороны, заявил полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон в интервью CNN. По мнению Лейтона, потеря Авдеевки означает, что ВСУ станет сложнее вести военные действия как в Донбассе, так и на подступах к Крымскому полуострову.
Военнослужащие НАТО под видом наемников участвуют в боевых действиях на Украине, заявил начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Сергей Рудской.
"Натовские военнослужащие под видом наемников участвуют в боевых действиях. Они управляют комплексами ПВО оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня, входят в состав штурмовых отрядов", — сказал Рудской.
Европейские чиновники с волнением следят за развитием президентской гонки в США и продумывают план в сфере безопасности на случай возвращения на президентский пост экс-президента Дональда Трампа
, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники в службах безопасности ЕС.
Европейские чиновники заявляют, что президентская гонка в США "не дает им особых надежд". При этом отмечается, что больше всего их беспокоит судьба помощи США Украине.
"Мы должны надеяться на лучшее, но должны готовиться к худшему", — добавил источник, подчеркнув, что худший сценарий будет включать прекращение поддержки Украины.
Глава украинского Фонда госимущества заявил, что Киев удерживает в настоящее время свыше 690 подсанкционных "российских активов", которые планирует "продать".