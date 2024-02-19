Главное за ночь 19 февраля - 19.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240219/1053384840.html
Главное за ночь 19 февраля
Главное за ночь 19 февраля - 19.02.2024 Украина.ру
Главное за ночь 19 февраля
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи
2024-02-19T08:07
2024-02-19T09:07
авдеевка
дональд трамп
активы
новости
президент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/10/1050218258_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_e2a85babdabca0079a48b10707479144.jpg.webp
Военнослужащие инженерных подразделений группировки войск "Центр" приступили к разминированию дорог и зданий в Авдеевке, сообщили в Минобороны.Взятие Авдеевки дает российской армии возможность нанести удар вглубь украинской обороны, заявил полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон в интервью CNN. По мнению Лейтона, потеря Авдеевки означает, что ВСУ станет сложнее вести военные действия как в Донбассе, так и на подступах к Крымскому полуострову.Военнослужащие НАТО под видом наемников участвуют в боевых действиях на Украине, заявил начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Сергей Рудской.Европейские чиновники с волнением следят за развитием президентской гонки в США и продумывают план в сфере безопасности на случай возвращения на президентский пост экс-президента Дональда Трампа, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники в службах безопасности ЕС.Европейские чиновники заявляют, что президентская гонка в США "не дает им особых надежд". При этом отмечается, что больше всего их беспокоит судьба помощи США Украине."Мы должны надеяться на лучшее, но должны готовиться к худшему", — добавил источник, подчеркнув, что худший сценарий будет включать прекращение поддержки Украины.Глава украинского Фонда госимущества заявил, что Киев удерживает в настоящее время свыше 690 подсанкционных "российских активов", которые планирует "продать".
https://ukraina.ru/20240219/1053384204.html
авдеевка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/10/1050218258_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c90990992adc33151fc7a31be17ea061.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
авдеевка, дональд трамп, активы, новости, президент
Авдеевка, Дональд Трамп, активы, Новости, президент

Главное за ночь 19 февраля

08:07 19.02.2024 (обновлено: 09:07 19.02.2024)
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкВид на город Авдеевка
Вид на город Авдеевка - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
Перейти в фотобанк
Читать в
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи
Военнослужащие инженерных подразделений группировки войск "Центр" приступили к разминированию дорог и зданий в Авдеевке, сообщили в Минобороны.
Взятие Авдеевки дает российской армии возможность нанести удар вглубь украинской обороны, заявил полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон в интервью CNN. По мнению Лейтона, потеря Авдеевки означает, что ВСУ станет сложнее вести военные действия как в Донбассе, так и на подступах к Крымскому полуострову.
Военнослужащие НАТО под видом наемников участвуют в боевых действиях на Украине, заявил начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Сергей Рудской.
"Натовские военнослужащие под видом наемников участвуют в боевых действиях. Они управляют комплексами ПВО оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня, входят в состав штурмовых отрядов", — сказал Рудской.
Европейские чиновники с волнением следят за развитием президентской гонки в США и продумывают план в сфере безопасности на случай возвращения на президентский пост экс-президента Дональда Трампа, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники в службах безопасности ЕС.

Европейские чиновники заявляют, что президентская гонка в США "не дает им особых надежд". При этом отмечается, что больше всего их беспокоит судьба помощи США Украине.
"Мы должны надеяться на лучшее, но должны готовиться к худшему", — добавил источник, подчеркнув, что худший сценарий будет включать прекращение поддержки Украины.
Глава украинского Фонда госимущества заявил, что Киев удерживает в настоящее время свыше 690 подсанкционных "российских активов", которые планирует "продать".
- РИА Новости, 1920, 19.02.2024
07:23
Западная помощь бессмысленна. Российские военные зачистили последнее пристанище ВСУ в АвдеевкеРоссийские войска полностью освободили от украинских боевиков коксохимический завод в Авдеевке. Об этом 19 февраля сообщили в Минобороны России
 
АвдеевкаДональд ТрампактивыНовостипрезидент
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:02Безпалько объяснил, зачем США нагнетают ситуацию вокруг Украины
09:50Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении второго беспилотника над регионом
09:33Солдаты НАТО, британский беспилотник, освобождение коксохима. Главное на Украине на утро 19 февраля
09:27Экс-премьер Украины рассказал, когда Зеленский утратит легитимность
09:00Украина хочет продать сотни попавших под санкции российских активов
08:33Европа пытается изменить мнение Трампа насчет помощи Украине - Рейтер
08:07Главное за ночь 19 февраля
08:00Передача Крыма УССР и переписывание истории
07:59Священная война. Симоньян объяснила Западу, почему России "не надоест" спецоперация
07:47Члены НАТО испугались, что США не защитят альянс от России - Bloomberg
07:23Западная помощь бессмысленна. Российские военные зачистили последнее пристанище ВСУ в Авдеевке
06:19Еще не секс, но уже политика.
05:43Что будет с Украиной при столкновении России и НАТО? Украинские эксперты в растерянности
05:28Украина за неделю. Искусственный дефицит вооружений и почему "бандеровские села" не хотят воевать
05:26Роман Шкурлатов: Россия после Авдеевки устроит ВСУ ещё пару катастроф, а США останутся без патронов
05:10Количество "двухсотых" узнаем по числу некрологов: эксперт о том, почему Киев замалчивает удар в Селидово
05:00"Тикают, сверкая пятками": Журавлев пояснил, как армия РФ разрушила миф о "непобедимом" укрепрайоне ВСУ
04:50"Генерал 200": военный эксперт рассказал, зачем Сырский затеял "аудит" мертвых и пропавших солдат ВСУ
04:40Ни перед чем не остановится: Алексей Журавлев объяснил, какую жуткую задачу выполняет "мясник" Сырский
04:30ВСУ будут рушиться как домино: Алексей Журавлев рассказал, в какой точке может случиться прорыв армии РФ
Лента новостейМолния