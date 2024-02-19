https://ukraina.ru/20240219/1053343965.html

ВСУ прошли точку невозврата: военный эксперт сообщил, смогут ли FPV-дроны остановить продвижение ВС РФ

ВСУ прошли точку невозврата: военный эксперт сообщил, смогут ли FPV-дроны остановить продвижение ВС РФ - 19.02.2024 Украина.ру

ВСУ прошли точку невозврата: военный эксперт сообщил, смогут ли FPV-дроны остановить продвижение ВС РФ

Количество дронов, которые охотятся за украинскими солдатами будет катастрофически нарастать, потому что у России больше и солдат и беспилотников. Украинская армия уже прошла точку невозврата по численности и качеству вооружения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-02-19T03:45

2024-02-19T03:45

2024-02-19T03:45

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вооружение

украинская армия

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Сейчас у Украины нет преимущества в FPV-дронах, есть только паритет. Как ВСУ будут пытаться уничтожить российскую бронетехнику, таким же образом будет действовать и армия РФ, рассказал эксперт.Когда говорят, что за каждым российским военнослужащим охотятся пять-шесть украинских FPV-дронов, то же самое происходит и со стороны российской армии. Причем количество дронов на каждого украинского солдата будет катастрофически нарастать, потому что у России больше и солдат и беспилотников, добавил он.Сейчас ни о какой стабилизации фронта речь не идет. Если Украина сожжет последние резервы под Авдеевкой, то условные Запорожье или Днепропетровск, миллионные города просто некому будет оборонять, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240216/1053340778.html

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новости, авдеевка, бпла, беспилотники, резервы, дроны, всу, вс рф, вооружение, украинская армия, алексей анпилогов