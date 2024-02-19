ВСУ прошли точку невозврата: военный эксперт сообщил, смогут ли FPV-дроны остановить продвижение ВС РФ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Victory Dronesукраинские FPV-дроны
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Victory Drones
Количество дронов, которые охотятся за украинскими солдатами будет катастрофически нарастать, потому что у России больше и солдат и беспилотников. Украинская армия уже прошла точку невозврата по численности и качеству вооружения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Сейчас у Украины нет преимущества в FPV-дронах, есть только паритет. Как ВСУ будут пытаться уничтожить российскую бронетехнику, таким же образом будет действовать и армия РФ, рассказал эксперт.
Когда говорят, что за каждым российским военнослужащим охотятся пять-шесть украинских FPV-дронов, то же самое происходит и со стороны российской армии. Причем количество дронов на каждого украинского солдата будет катастрофически нарастать, потому что у России больше и солдат и беспилотников, добавил он.
"Логика современной войны — это война на истощение, war of attrition. Другой вариант перевода – "убыль". Украинская армия уже прошла точку невозврата, когда средства поражения, численный состав, все на уровень ниже, чем в российской армии", - подчеркнул Анпилогов.
Сейчас ни о какой стабилизации фронта речь не идет. Если Украина сожжет последние резервы под Авдеевкой, то условные Запорожье или Днепропетровск, миллионные города просто некому будет оборонять, заключил собеседник Украина.ру.
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16 февраля, 14:48Алексей Леонков: Россия сломала "бетон" Авдеевки, ВСУ остается уповать на "дерево" в Славянске и КупянскеТактика наших войск в Авдеевке, может быть, и похожа на то, что происходило в Артемовске, но здесь применяются уже другие комплексы вооружений. Используется авиация, осадная артиллерия, работают минометы, те же самые "Тюльпаны", отмечает редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков