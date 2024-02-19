ВСУ прошли точку невозврата: военный эксперт сообщил, смогут ли FPV-дроны остановить продвижение ВС РФ - 19.02.2024 Украина.ру
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ВСУ прошли точку невозврата: военный эксперт сообщил, смогут ли FPV-дроны остановить продвижение ВС РФ
ВСУ прошли точку невозврата: военный эксперт сообщил, смогут ли FPV-дроны остановить продвижение ВС РФ - 19.02.2024 Украина.ру
ВСУ прошли точку невозврата: военный эксперт сообщил, смогут ли FPV-дроны остановить продвижение ВС РФ
Количество дронов, которые охотятся за украинскими солдатами будет катастрофически нарастать, потому что у России больше и солдат и беспилотников. Украинская армия уже прошла точку невозврата по численности и качеству вооружения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-02-19T03:45
2024-02-19T03:45
новости
авдеевка
бпла
беспилотники
резервы
дроны
всу
вс рф
вооружение
украинская армия
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Сейчас у Украины нет преимущества в FPV-дронах, есть только паритет. Как ВСУ будут пытаться уничтожить российскую бронетехнику, таким же образом будет действовать и армия РФ, рассказал эксперт.Когда говорят, что за каждым российским военнослужащим охотятся пять-шесть украинских FPV-дронов, то же самое происходит и со стороны российской армии. Причем количество дронов на каждого украинского солдата будет катастрофически нарастать, потому что у России больше и солдат и беспилотников, добавил он.Сейчас ни о какой стабилизации фронта речь не идет. Если Украина сожжет последние резервы под Авдеевкой, то условные Запорожье или Днепропетровск, миллионные города просто некому будет оборонять, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240216/1053340778.html
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новости, авдеевка, бпла, беспилотники, резервы, дроны, всу, вс рф, вооружение, украинская армия, алексей анпилогов
Новости, Авдеевка, БПЛА, беспилотники, резервы, дроны, ВСУ, ВС РФ, вооружение, украинская армия, Алексей Анпилогов

ВСУ прошли точку невозврата: военный эксперт сообщил, смогут ли FPV-дроны остановить продвижение ВС РФ

03:45 19.02.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Victory Dronesукраинские FPV-дроны
украинские FPV-дроны - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Victory Drones
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Количество дронов, которые охотятся за украинскими солдатами будет катастрофически нарастать, потому что у России больше и солдат и беспилотников. Украинская армия уже прошла точку невозврата по численности и качеству вооружения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Сейчас у Украины нет преимущества в FPV-дронах, есть только паритет. Как ВСУ будут пытаться уничтожить российскую бронетехнику, таким же образом будет действовать и армия РФ, рассказал эксперт.
Когда говорят, что за каждым российским военнослужащим охотятся пять-шесть украинских FPV-дронов, то же самое происходит и со стороны российской армии. Причем количество дронов на каждого украинского солдата будет катастрофически нарастать, потому что у России больше и солдат и беспилотников, добавил он.

"Логика современной войны — это война на истощение, war of attrition. Другой вариант перевода – "убыль". Украинская армия уже прошла точку невозврата, когда средства поражения, численный состав, все на уровень ниже, чем в российской армии", - подчеркнул Анпилогов.

Сейчас ни о какой стабилизации фронта речь не идет. Если Украина сожжет последние резервы под Авдеевкой, то условные Запорожье или Днепропетровск, миллионные города просто некому будет оборонять, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Леонков - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
16 февраля, 14:48
Алексей Леонков: Россия сломала "бетон" Авдеевки, ВСУ остается уповать на "дерево" в Славянске и КупянскеТактика наших войск в Авдеевке, может быть, и похожа на то, что происходило в Артемовске, но здесь применяются уже другие комплексы вооружений. Используется авиация, осадная артиллерия, работают минометы, те же самые "Тюльпаны", отмечает редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
 
НовостиАвдеевкаБПЛАбеспилотникирезервыдроныВСУВС РФвооружениеукраинская армияАлексей Анпилогов
 
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