https://ukraina.ru/20240213/1053273683.html

Алексей Анпилогов: Россия накрыла ВСУ в Селидово, решая уравнение, которое подтвердит прозвище Сырского

Алексей Анпилогов: Россия накрыла ВСУ в Селидово, решая уравнение, которое подтвердит прозвище Сырского - 13.02.2024 Украина.ру

Алексей Анпилогов: Россия накрыла ВСУ в Селидово, решая уравнение, которое подтвердит прозвище Сырского

Украинская армия уже прошла точку невозврата, когда средства поражения, численный состав все на уровень ниже, чем в российской армии. В 2024 году эта ситуация никаким естественным образом не решится, считает военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-02-13T19:00

2024-02-13T19:00

2024-02-13T19:00

интервью

всу

авдеевка

александр сырский

россия

запорожье

днепропетровск

дроны

харьковская область

мобилизация

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.По поступившей информации на полигоне в Селидово под удар кассетными боеприпасами попали 1,5 тысячи военнослужащих ВСУ.- Алексей, насколько это серьезные потери для украинской армии, учитывая тяжелые бои в Авдеевке?- Если значительная доля 1500 военнослужащих, которые попали под удар, либо убита, либо получила тяжелые ранения – это очень серьезно. Это сопоставимо с численностью батальонно-тактической группы.Возле Авдеевки для ВСУ не только нарастает, но и развивается оперативный кризис, связанный с перехватом коммуникаций этого крупного укрепрайона. А мы наносим противнику такие серьезные потери в оперативном тылу. Эти солдаты и офицеры должны были вступить в бой, но они перешли в статус двухсотых или трехсотых, которыми линию фронта точно не поддержишь.Конечно, мы не знаем, какие конкретно потери получил противник. Но, учитывая, что применялись кассетные боеприпасы, это количество может быть очень значительными. Этот снаряд покрывает определенную территорию большим количеством осколочных элементов, которые крайне эффективны против незащищенной пехоты. Если она не находится ни в окопах, ни в бронетехнике, то получает очень тяжелые осколочные ранения, зачастую несовместимые с жизнью.Украинская пропаганда всячески будет обходить этот момент. Но за одну-две недели мы узнаем число потерь ВСУ по числу некрологов, которые публикуются в прессе и социальных сетях.Если в целом оценивать ситуацию на линии фронта, то украинская армия находится в глубоком оперативном кризисе, который превращается в стратегический. Противник пытается отовсюду стянуть под Авдеевку мало-мальски боеспособные резервы, оголяя другие участки фронта, где продолжаются активные действия ВС РФ, грозящие нанести ВСУ такие же потери, как и в случае с Авдеевкой (Новомихайловка, Марьинское направление, Северский выступ, Серебрянское лесничество и Купянск).Мы везде добились крайне существенных и важных оперативных результатов, во многом поставив эти участки фронта в предкризисное состояние.И эти попытки Киева перераспределить тришкин кафтан в пользу Авдеевки рано или поздно приведут к тому, что фронт не просто прогнется на каком-то из направлений, а элементарно рухнет, после чего у ВСУ может не оказаться оперативных резервов для затыкания очередной дыры и купирования прорыва российских войск.В стратегическом плане есть еще один важный момент. Верховная Рада никак не может принять закон о мобилизации, который позволил бы добиться просматриваемой на горизонте стабилизации обстановки. Это ставит Генштаб ВСУ в очень тяжелую ситуацию. Надеяться на быстрый приток рекрутов им не приходится.Таким образом, учитывая отсутствие у противника оперативных резервов, перебрасывание сил между участками фронта и стратегический тупик в плане мобилизации, потери на полигоне в Селидово – это серьезный удар по ВСУ.- Но может ли командование ВСУ пойти ва-банк, соскрести последние резервы и добиться успеха на отдельно взятом направлении. Например, по одной из версий, нанести рассекающий удар к востоку от Красногоровки, чтобы окружить российские войска, которые с севера штурмуют город?- Давайте не будем, с одной стороны, недооценивать противника, а с другой, приписывать ему какие-то сверхспособности. Позиционные сложности, которые возникают у обеих сторон, прозрачность поля боя, засилье FPV-дронов, которые контролируют от линии боевого соприкосновения тылы на 10-15 километров, все это касается обеих сторон.Нельзя сказать, что с российской стороны все плохо, с украинской стороны все хорошо, обратное тоже неверно. Но в целом стратегическое и оперативное преимущество везде на стороне России. Поэтому замысел удара через несколько сел с целью отсечь северный фланг наступающих российских войск, северную частей клещей, выглядит авантюрно на карте. Напомню, что у ВСУ нет ни общего, ни оперативного превосходства, чтобы создать его в районе Авдеевки, которая простреливается артиллерией, работающей с закрытых замаскированных позиций, Рядом же находятся места базирования российской авиации, которая использует массово планирующие авиабомбы.Произвести в таких условиях сосредоточение одной-двух батальонно-тактических групп крайне сложно. Такой удар, если и будет нанесен, упрется в подготовленную оборону. То же самое село Красное на направлении этого гипотетического удара уже год находится под контролем российской армии. И ВСУ столкнутся с тем же, с чем столкнулись во время неудачного контрнаступления 2023 года, когда наступающие колонны увязли в полосе обеспечения и достигли тактического успеха лишь через полгода наступления.Здесь ситуация может быть аналогичной, но в гораздо худшей редакции для Украины. Поскольку нет десятков дивизий, которых можно бросить в наступление под Авдеевкой. Сейчас говорят о 3-й отдельной штурмовой бригаде, еще нескольких батальонно-тактических группах из других бригад, поскольку снять полноценную бригаду неоткуда. Все это будет изображать наступление под Авдеевкой со скромным результатом.- Немецкий военный эксперт Юлиан Рёпке утверждает, что наступающие в Авдеевке части ВС России иногда встречает уже не пехота ВСУ, а FPV-дроны. А если противник в течение года из-за тотальной нехватки снарядов сделает ставку на производство беспилотников, удастся ли ему окончательно зацементировать позиционный фронт, остановив наше продвижение?- Логика современной войны — это война на истощение war of attrition. Другой вариант перевода – "убыль". Украинская армия уже прошла точку невозврата, когда средства поражения, численный состав все на уровень ниже, чем в российской армии. В 2024 году эта ситуация никаким естественным образом не решится.Есть очень сухие уравнения Осипова-Ланчестера. Их открыл русский офицер Михаил Осипов. А развил английский математик Фредерик Ланчестер. Они показывают, какие потери несут армии, находящиеся друг против друга с одинаковым вооружением, но разные по численности. Оказывается, что эти армии несут потери по квадратичному закону, а не по линейному. Условно говоря, если сейчас 120 российским солдатам противостоит 100 украинских, то к концу конфликта, если мы рассмотрим дифференциальное квадратичное уравнение, погибнет 100 солдат меньшей армии и 50 большей. Причем эта математика была проверена двумя мировыми войнами и рядом других конфликтов. В войне на истощение побеждает большая армия, это невозможно никак отменить. Это было известно еще во времена Наполеона, который говорил, что побеждают большие батальоны.У Украины нет преимущества в FPV-дронах. Есть паритет. Как ВСУ будут пытаться уничтожить российскую бронетехнику, таким же образом будет действовать российская армия. Когда говорят, что за каждым российским солдатом охотятся пять-шесть украинских FPV-дронов, то же самое происходит на противоположной стороне. Причем количество дронов, которое будет приходить на каждого украинского солдата будет катастрофически нарастать с течением времени, потому что у России солдат и дронов больше. Поэтому ни о какой стабилизации фронта речь не идет. Речь идет о том, что если Украина сожжет последние резервы под Авдеевкой, условные Запорожье или Днепропетровск, миллионные города, некому будет оборонять.В городе линия фронта будет десятки километров, там другая плотность размещения солдат и техники, потому что в городской застройке можно гораздо более плотно разместить личный состав и обеспечить более эффективный огонь по противнику. А условных пяти бригад, чтобы оборонять Запорожье, уже не будет. Огромный город, который простирается на десятки километров.- Вокруг личности нового главкома ВСУ идут споры, утверждается, что он получил прозвище мясник в украинской армии из-за того, что не берег, как Залужный, личный состав. Тем не менее при Сырском начался аудит ВСУ, цель которого выявить число военнослужащих, которые вообще не попали на фронт. Как вы оцениваете полководческие и организационные таланты Сырского?- Прозвища Сырского действительно "генерал 200", "генерал котел". Факты его биографии известны. Я не знаю ярких операций, которые были бы записаны на его счет. Окружение под Изварино, где в котел попали подведомственные ему части, весьма запоздалый отход с Дебальцевского выступа. Крайне неудачные операции по обороне Бахмута и попыткам отбит его назад. Все это не красит Сырского как военачальника. Единственные более-менее успешные операции, которые сейчас превозносят, это оборона Киева весной 2022 года и наступление в Харьковской области, хотя Сырский там был на вторых ролях.Смысл этого аудита действительно в том, чтобы попытаться ответить на вопрос куда же делись солдаты и офицеры. Но большая часть этих солдат и офицеров числится пропавшими без вести. Они уже погибли, и х держали до сих пор в подвешенном статусе, чтобы не выплачивать денежное довольствие семьям погибших, чтобы не раздражать общественное мнение до состояния бунта. Если украинская власть будет вынуждена признать, что потери ВСУ приближаются к миллиону, это будет катастрофа для общества. Поэтому здесь Сырский вступил на крайне опасный путь, на котором можно во время расследования, как говорилось в старом анекдоте, выйти на самих себя.

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https://ukraina.ru/20240213/1053247377.html

https://ukraina.ru/20240209/1053192847.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, всу, авдеевка, александр сырский, россия, запорожье, днепропетровск, дроны, харьковская область, мобилизация, верховная рада