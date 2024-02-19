Задвухсотились и затрёхсотились: эксперт раскрыл важные подробности удара по вэсэушникам в Селидово
© AP / Evgeniy Maloletka
© AP / Evgeniy Maloletka
Российские военные наносят противнику серьезные потери в оперативном тылу. Количество убитых и раненых ВСУ в Селидово может быть очень значительным, но украинская пропаганда будет обходить этот момент. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
ВС РФ нанесли противнику серьезный урон, ударив по ВСУ в Селидово. Если значительная доля 1500 военнослужащих ВСУ, которые попали под удар, либо убита, либо получила тяжелые ранения – это очень серьезно. Это сопоставимо с численностью батальонно-тактической группы, рассказал эксперт.
Российские военные наносят противнику серьезные потери в оперативном тылу. Эти солдаты и офицеры должны были вступить в бой, но они перешли в статус двухсотых или трехсотых, которыми линию фронта точно не поддержишь, добавил специалист.
"Учитывая, что применялись кассетные боеприпасы, это количество [убитых и раненых военнослужащих ВСУ] может быть очень значительным. Этот снаряд покрывает определенную территорию большим количеством осколочных элементов, которые крайне эффективны против незащищенной пехоты", - подчеркнул Анпилогов.
Если пехота не находится ни в окопах, ни в бронетехнике, то бойцы получают очень тяжелые осколочные ранения, зачастую несовместимые с жизнью. Но украинская пропаганда всячески будет обходить этот момент. Но за одну-две недели мы узнаем число потерь ВСУ по числу некрологов, заключил собеседник Украина.ру.
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