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Задвухсотились и затрёхсотились: эксперт раскрыл важные подробности удара по вэсэушникам в Селидово

Задвухсотились и затрёхсотились: эксперт раскрыл важные подробности удара по вэсэушникам в Селидово - 19.02.2024 Украина.ру

Задвухсотились и затрёхсотились: эксперт раскрыл важные подробности удара по вэсэушникам в Селидово

Российские военные наносят противнику серьезные потери в оперативном тылу. Количество убитых и раненых ВСУ в Селидово может быть очень значительным, но украинская пропаганда будет обходить этот момент. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-02-19T04:10

2024-02-19T04:10

2024-02-19T04:10

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ВС РФ нанесли противнику серьезный урон, ударив по ВСУ в Селидово. Если значительная доля 1500 военнослужащих ВСУ, которые попали под удар, либо убита, либо получила тяжелые ранения – это очень серьезно. Это сопоставимо с численностью батальонно-тактической группы, рассказал эксперт.Российские военные наносят противнику серьезные потери в оперативном тылу. Эти солдаты и офицеры должны были вступить в бой, но они перешли в статус двухсотых или трехсотых, которыми линию фронта точно не поддержишь, добавил специалист.Если пехота не находится ни в окопах, ни в бронетехнике, то бойцы получают очень тяжелые осколочные ранения, зачастую несовместимые с жизнью. Но украинская пропаганда всячески будет обходить этот момент. Но за одну-две недели мы узнаем число потерь ВСУ по числу некрологов, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240216/1053325977.html

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новости, всу, украина, россия, война, сво, удары, потери всу, пехота