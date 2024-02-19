Задвухсотились и затрёхсотились: эксперт раскрыл важные подробности удара по вэсэушникам в Селидово - 19.02.2024 Украина.ру
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Задвухсотились и затрёхсотились: эксперт раскрыл важные подробности удара по вэсэушникам в Селидово
Задвухсотились и затрёхсотились: эксперт раскрыл важные подробности удара по вэсэушникам в Селидово - 19.02.2024 Украина.ру
Задвухсотились и затрёхсотились: эксперт раскрыл важные подробности удара по вэсэушникам в Селидово
Российские военные наносят противнику серьезные потери в оперативном тылу. Количество убитых и раненых ВСУ в Селидово может быть очень значительным, но украинская пропаганда будет обходить этот момент. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-02-19T04:10
2024-02-19T04:10
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ВС РФ нанесли противнику серьезный урон, ударив по ВСУ в Селидово. Если значительная доля 1500 военнослужащих ВСУ, которые попали под удар, либо убита, либо получила тяжелые ранения – это очень серьезно. Это сопоставимо с численностью батальонно-тактической группы, рассказал эксперт.Российские военные наносят противнику серьезные потери в оперативном тылу. Эти солдаты и офицеры должны были вступить в бой, но они перешли в статус двухсотых или трехсотых, которыми линию фронта точно не поддержишь, добавил специалист.Если пехота не находится ни в окопах, ни в бронетехнике, то бойцы получают очень тяжелые осколочные ранения, зачастую несовместимые с жизнью. Но украинская пропаганда всячески будет обходить этот момент. Но за одну-две недели мы узнаем число потерь ВСУ по числу некрологов, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240216/1053325977.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу, украина, россия, война, сво, удары, потери всу, пехота
Новости, ВСУ, Украина, Россия, война, СВО, удары, потери ВСУ, пехота

Задвухсотились и затрёхсотились: эксперт раскрыл важные подробности удара по вэсэушникам в Селидово

04:10 19.02.2024
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
Российские военные наносят противнику серьезные потери в оперативном тылу. Количество убитых и раненых ВСУ в Селидово может быть очень значительным, но украинская пропаганда будет обходить этот момент. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
ВС РФ нанесли противнику серьезный урон, ударив по ВСУ в Селидово. Если значительная доля 1500 военнослужащих ВСУ, которые попали под удар, либо убита, либо получила тяжелые ранения – это очень серьезно. Это сопоставимо с численностью батальонно-тактической группы, рассказал эксперт.
Российские военные наносят противнику серьезные потери в оперативном тылу. Эти солдаты и офицеры должны были вступить в бой, но они перешли в статус двухсотых или трехсотых, которыми линию фронта точно не поддержишь, добавил специалист.

"Учитывая, что применялись кассетные боеприпасы, это количество [убитых и раненых военнослужащих ВСУ] может быть очень значительным. Этот снаряд покрывает определенную территорию большим количеством осколочных элементов, которые крайне эффективны против незащищенной пехоты", - подчеркнул Анпилогов.

Если пехота не находится ни в окопах, ни в бронетехнике, то бойцы получают очень тяжелые осколочные ранения, зачастую несовместимые с жизнью. Но украинская пропаганда всячески будет обходить этот момент. Но за одну-две недели мы узнаем число потерь ВСУ по числу некрологов, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владимир Ераносян интервью - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
16 февраля, 05:19
Владимир Ераносян: У России есть три варианта ответа на дешевую угрозу ВСУ, которую клепают на коленкеУкраина предприняла попытку асимметричных действий и создала более 200 предприятий, на которых кустарным способом из европейских и азиатских комплектующих собирают FPV-дроны. Это очень простая сборка, ею может заниматься подросток, считает эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян
 
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