https://ukraina.ru/20240218/1053354089.html

Это идеальный вариант: политолог объяснил, почему Украина запускает ракеты на территорию Польши

Это идеальный вариант: политолог объяснил, почему Украина запускает ракеты на территорию Польши - 18.02.2024 Украина.ру

Это идеальный вариант: политолог объяснил, почему Украина запускает ракеты на территорию Польши

Для Киева очень важно втянуть третьи страны в его войну с Россией. Поэтому идут мелкие провокации против Польши, куда периодически долетают украинские ракеты, выдаваемые за российские. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор аналитического портала "Рубалтик.ру" Александр Носович

2024-02-18T06:50

2024-02-18T06:50

2024-02-18T06:50

новости

польша

ракеты

пмр

война

киев

будапешт

нато

варшава

россия

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Кроме того, вероятность того, что Украина устроит военную провокацию против Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) очень высока.Режим президента Молдавии Майи Санду воевать за Приднестровье не хочет. Война крайне непопулярна в молдавском обществе, и радикальный прозападный прорумынский курс, который предполагает войну с Приднестровьем, тоже непопулярен.То есть для Киева очень важно втянуть третьи страны в его войну с Россией. Поэтому идут мелкие провокации против Польши, куда периодически долетают украинские ракеты, выдаваемые за российские.С Румынией и Венгрией у Украины отношения явно портятся. Для Киева идеальный вариант втянуть в конфликт страны НАТО, чтобы они участвовали в войне напрямую и заставляли весь Североатлантический альянс воевать за Киев. Поэтому Бухарест, Будапешт, Братислава и Варшава в опасности.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20240216/1053348991.html

польша

пмр

киев

будапешт

варшава

россия

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новости, польша, ракеты, пмр, война, киев, будапешт, нато, варшава, россия