Это идеальный вариант: политолог объяснил, почему Украина запускает ракеты на территорию Польши - 18.02.2024 Украина.ру
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Это идеальный вариант: политолог объяснил, почему Украина запускает ракеты на территорию Польши
Это идеальный вариант: политолог объяснил, почему Украина запускает ракеты на территорию Польши - 18.02.2024 Украина.ру
Это идеальный вариант: политолог объяснил, почему Украина запускает ракеты на территорию Польши
Для Киева очень важно втянуть третьи страны в его войну с Россией. Поэтому идут мелкие провокации против Польши, куда периодически долетают украинские ракеты, выдаваемые за российские. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор аналитического портала "Рубалтик.ру" Александр Носович
2024-02-18T06:50
2024-02-18T06:50
новости
польша
ракеты
пмр
война
киев
будапешт
нато
варшава
россия
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Кроме того, вероятность того, что Украина устроит военную провокацию против Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) очень высока.Режим президента Молдавии Майи Санду воевать за Приднестровье не хочет. Война крайне непопулярна в молдавском обществе, и радикальный прозападный прорумынский курс, который предполагает войну с Приднестровьем, тоже непопулярен.То есть для Киева очень важно втянуть третьи страны в его войну с Россией. Поэтому идут мелкие провокации против Польши, куда периодически долетают украинские ракеты, выдаваемые за российские.С Румынией и Венгрией у Украины отношения явно портятся. Для Киева идеальный вариант втянуть в конфликт страны НАТО, чтобы они участвовали в войне напрямую и заставляли весь Североатлантический альянс воевать за Киев. Поэтому Бухарест, Будапешт, Братислава и Варшава в опасности.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20240216/1053348991.html
польша
пмр
киев
будапешт
варшава
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, польша, ракеты, пмр, война, киев, будапешт, нато, варшава, россия
Новости, Польша, ракеты, ПМР, война, Киев, Будапешт, НАТО, Варшава, Россия

Это идеальный вариант: политолог объяснил, почему Украина запускает ракеты на территорию Польши

06:50 18.02.2024
 
© NATO
- РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© NATO
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Для Киева очень важно втянуть третьи страны в его войну с Россией. Поэтому идут мелкие провокации против Польши, куда периодически долетают украинские ракеты, выдаваемые за российские. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор аналитического портала "Рубалтик.ру" Александр Носович
Кроме того, вероятность того, что Украина устроит военную провокацию против Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) очень высока.
Режим президента Молдавии Майи Санду воевать за Приднестровье не хочет. Война крайне непопулярна в молдавском обществе, и радикальный прозападный прорумынский курс, который предполагает войну с Приднестровьем, тоже непопулярен.
"А вот для Киева второй фронт для России это информационный медийный успех, какое-то отвлечение внимания от положения на основном российско-украинском фронте. Я жду от Киева новых провокаций по отношению к Тирасполю, которые будут провокациями и по отношению к Кишиневу тоже, а также к Бухаресту, который за Кишиневом стоит", - считает эксперт.
То есть для Киева очень важно втянуть третьи страны в его войну с Россией. Поэтому идут мелкие провокации против Польши, куда периодически долетают украинские ракеты, выдаваемые за российские.
С Румынией и Венгрией у Украины отношения явно портятся. Для Киева идеальный вариант втянуть в конфликт страны НАТО, чтобы они участвовали в войне напрямую и заставляли весь Североатлантический альянс воевать за Киев. Поэтому Бухарест, Будапешт, Братислава и Варшава в опасности.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 16.02.2024
16 февраля, 16:59
Транзита.нет.ua. По кому ударит прекращение транзита российского газа через УкраинуЕврокомиссия фактически приказала Киеву не продолжать контракт на транзит российского газа с 2025 года. Меньше всех от этого пострадают страны ЕС, больше – Украина, но хуже всех придётся Приднестровью
 
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