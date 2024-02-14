https://ukraina.ru/20240214/1053291182.html

Александр Носович: Киев ищет идеальный вариант в войне с Россией, поэтому Варшава и Будапешт в опасности

Александр Носович: Киев ищет идеальный вариант в войне с Россией, поэтому Варшава и Будапешт в опасности - 14.02.2024 Украина.ру

Александр Носович: Киев ищет идеальный вариант в войне с Россией, поэтому Варшава и Будапешт в опасности

Для Киева очень важно втянуть третьи страны в его войну с Россией. Поэтому идут мелкие провокации против Польши, куда периодически долетают украинские ракеты, выдаваемые за российские, считает главный редактор аналитического портала "Рубалтик.ру" Александр Носович

2024-02-14T19:30

2024-02-14T19:30

2024-02-14T19:30

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варшава

будапешт

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас и ряд других прибалтийских политиков за оскорбление памяти воинов Красной Армии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это "только начало".- Александр, какой эффект на международной арене произведет эта юридическая практика?- Политический эффект она уже произвела, судя по вчерашней реакции. Прибалтийских политиков это сильно испугало. Я даже не ожидал такой реакции. Думал, они будут отшучиваться и говорить, что у России руки коротки. Но они судя по всему восприняли угрозу всерьез, причем это касается не только Прибалтики, но и их союзников по НАТО и в Европе.Представители эстонского правительства говорят о том, что Кае Каллас поступают пожелания от коллег в Европе держаться и сохранять спокойствие. На Западе всерьез восприняли вероятность того, что Россия может дотянуться до наиболее враждебных в отношении нее деятелей западных государств.Как она это сделает, интересный вопрос. Скорее всего, и это подчеркивалось вчера в Прибалтике, для этих деятелей могут стать небезопасными посещения стран третьего мира. Это устаревшее определение, то есть стран незападного блока Азии, Африки, Латинской Америки. Там им придется столкнуться с российскими требованиями о выдаче, ордерами на арест.- Новый президент новоприобретенного члена НАТО Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна не будет поддерживать отношения с Россией до конца спецоперации на Украине. Финляндия была русофобской страной все десятилетия после Второй мировой войны или только в последние годы там стала раскручиваться эта тема?- Финны были русофобским народом все последние годы своей истории. Это вам подтвердит любой житель Санкт-Петербурга, потому что, когда границы были открыты, жители Ленинградской области ездили свободно в Финляндию и там сталкивались с тем, что финны к русским относятся очень прохладно.Но Финляндия как страна к России негативно на уровне официальный внешней политики настроена не была. После Второй мировой войны Финляндия и состоялась как одна из самых успешных экономик мира за счет стратегического сотрудничества с СССР. И нейтральный статус, который она получила после 1945 года и официально придерживалась до 2022 года, хотя и был вынужден, обеспечил финское экономическое чудо, которое сделало Финляндию одной из 20-30 ведущих экономик планеты.До последнего времени Финляндия очень гордилась уникальным статусом и уникальными отношениями с Россией. Предыдущий президент Саули Ниинистё гордился тем, что раз в полгода встречается с российским коллегой, имеет с ним хорошие личные отношения, они с Путиным на яхте катались по Балтийскому морю. Для Финляндии было очень ценно сохранять статус моста в отношениях между Россией и Западом.В Хельсинки очень ценили, что им удалось организовать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в 2018 году. Но эта страница истории перевернута и судя по всему безвозвратно, потому что тот же Ниинистё, когда Финляндия решила идти в НАТО, а вернее за нее решили, стал в своих антироссийских действиях и риторике неотличим от лидеров Польши, прибалтийских республик, всего антироссийского пояса Восточной Европы.Что касается Александра Стубба, то у этого человека нет инерции, которая была у предыдущего президента. ему в отношениях с Россией терять нечего, потому что ничего не было наработано.- Учитывая последние события в зоне СВО на Украине, продвижение наших войск, не снимается ли с повести дня возможная военная операция против Приднестровской республики со стороны киевского режима или Кишинева?- Эта опасность высока. Вероятность того, что будет провокация против Приднестровья большая, и провокация, если будет, то со стороны Украины. Режим Майи Санду судя по их маневрам, воевать не хотят. Они проводят действия. Которые должны реинтегрировать Приднестровье в состав Молдавии мирным путём, но вне устоявшегося процесса урегулирования.Имеется в виду экономическое давление, пошлины на приднестровскую продукцию, логистическое, дипломатическое давление. Приднестровские лидеры не могут появляться на территории правобережной Молдовы, они изолированы в своем регионе, не могут выйти во внешний мир, потому что единственный выход — это аэропорт Кишинева, где их сразу арестуют.Но воевать, судя по ее действиям Майя Санду не хочет. Война крайне непопулярна в молдавском обществе, и радикальный прозападный прорумынский курс, который предполагает войну с Приднестровьем, тоже непопулярен.И сама Майя Санду непопулярна, у нее большие сложности с тем, чтобы переизбраться на второй срок, а в октябре в Молдове президентские выборы.А вот для Киева второй фронт для России это информационный медийный успех, какое-то отвлечение внимания от положения на основном российско-украинском фронте. Я жду от Киева новых провокаций по отношению к Тирасполю, которые будут провокациями и по отношению к Кишиневу тоже, а также к Бухаресту, который за Кишиневом стоит.То есть для Киева очень важно втянуть третьи страны в его войну с Россией. Поэтому была машина со взрывчаткой в Грузии с украинским водителем, идут мелкие провокации против Польши, куда периодически долетают украинские ракеты, выдаваемые за российские. С Румынией и Венгрией у Украины отношения явно портятся. Для Киева идеальный вариант втянуть в конфликт страны НАТО, чтобы они участвовали в войне напрямую и заставляли весь Североатлантический альянс воевать за Киев. Поэтому Бухарест, Будапешт и Варшава в опасности. И Братислава тоже.- Насколько велик риск такой провокации на границе Белоруссии со странами НАТО, с учетом того, что сейчас Альянс проводит самые масштабные за последние годы военные учения?- Эти провокации будут со стороны той же Украины, потому что у Литвы и Польши потребность в них ниже. Но это если мы говорим о сегодняшней ситуации. Если мы говорим о ситуации на перспективу, то милитаризация Польши фактор угрозы для Белоруссии. Потому что роль №1, которую на нее вешают, превращение польской армии в ведущую армию Европы должна рано или поздно выстрелить. И Беларусь, и Западная Украина, Калининградская область наиболее вероятные мишени.

https://ukraina.ru/20230222/1043835071.html

https://ukraina.ru/20240214/1053288154.html

https://ukraina.ru/20240214/1053281245.html

https://ukraina.ru/20240214/1053277696.html

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Денис Рудометов

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