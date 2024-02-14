Александр Носович: Киев ищет идеальный вариант в войне с Россией, поэтому Варшава и Будапешт в опасности - 14.02.2024 Украина.ру
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Александр Носович: Киев ищет идеальный вариант в войне с Россией, поэтому Варшава и Будапешт в опасности
Александр Носович: Киев ищет идеальный вариант в войне с Россией, поэтому Варшава и Будапешт в опасности - 14.02.2024 Украина.ру
Александр Носович: Киев ищет идеальный вариант в войне с Россией, поэтому Варшава и Будапешт в опасности
Для Киева очень важно втянуть третьи страны в его войну с Россией. Поэтому идут мелкие провокации против Польши, куда периодически долетают украинские ракеты, выдаваемые за российские, считает главный редактор аналитического портала "Рубалтик.ру" Александр Носович
2024-02-14T19:30
2024-02-14T19:30
интервью
варшава
будапешт
киев
война
россия
польша
эстония
финляндия
нато
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас и ряд других прибалтийских политиков за оскорбление памяти воинов Красной Армии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это "только начало".- Александр, какой эффект на международной арене произведет эта юридическая практика?- Политический эффект она уже произвела, судя по вчерашней реакции. Прибалтийских политиков это сильно испугало. Я даже не ожидал такой реакции. Думал, они будут отшучиваться и говорить, что у России руки коротки. Но они судя по всему восприняли угрозу всерьез, причем это касается не только Прибалтики, но и их союзников по НАТО и в Европе.Представители эстонского правительства говорят о том, что Кае Каллас поступают пожелания от коллег в Европе держаться и сохранять спокойствие. На Западе всерьез восприняли вероятность того, что Россия может дотянуться до наиболее враждебных в отношении нее деятелей западных государств.Как она это сделает, интересный вопрос. Скорее всего, и это подчеркивалось вчера в Прибалтике, для этих деятелей могут стать небезопасными посещения стран третьего мира. Это устаревшее определение, то есть стран незападного блока Азии, Африки, Латинской Америки. Там им придется столкнуться с российскими требованиями о выдаче, ордерами на арест.- Новый президент новоприобретенного члена НАТО Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна не будет поддерживать отношения с Россией до конца спецоперации на Украине. Финляндия была русофобской страной все десятилетия после Второй мировой войны или только в последние годы там стала раскручиваться эта тема?- Финны были русофобским народом все последние годы своей истории. Это вам подтвердит любой житель Санкт-Петербурга, потому что, когда границы были открыты, жители Ленинградской области ездили свободно в Финляндию и там сталкивались с тем, что финны к русским относятся очень прохладно.Но Финляндия как страна к России негативно на уровне официальный внешней политики настроена не была. После Второй мировой войны Финляндия и состоялась как одна из самых успешных экономик мира за счет стратегического сотрудничества с СССР. И нейтральный статус, который она получила после 1945 года и официально придерживалась до 2022 года, хотя и был вынужден, обеспечил финское экономическое чудо, которое сделало Финляндию одной из 20-30 ведущих экономик планеты.До последнего времени Финляндия очень гордилась уникальным статусом и уникальными отношениями с Россией. Предыдущий президент Саули Ниинистё гордился тем, что раз в полгода встречается с российским коллегой, имеет с ним хорошие личные отношения, они с Путиным на яхте катались по Балтийскому морю. Для Финляндии было очень ценно сохранять статус моста в отношениях между Россией и Западом.В Хельсинки очень ценили, что им удалось организовать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в 2018 году. Но эта страница истории перевернута и судя по всему безвозвратно, потому что тот же Ниинистё, когда Финляндия решила идти в НАТО, а вернее за нее решили, стал в своих антироссийских действиях и риторике неотличим от лидеров Польши, прибалтийских республик, всего антироссийского пояса Восточной Европы.Что касается Александра Стубба, то у этого человека нет инерции, которая была у предыдущего президента. ему в отношениях с Россией терять нечего, потому что ничего не было наработано.- Учитывая последние события в зоне СВО на Украине, продвижение наших войск, не снимается ли с повести дня возможная военная операция против Приднестровской республики со стороны киевского режима или Кишинева?- Эта опасность высока. Вероятность того, что будет провокация против Приднестровья большая, и провокация, если будет, то со стороны Украины. Режим Майи Санду судя по их маневрам, воевать не хотят. Они проводят действия. Которые должны реинтегрировать Приднестровье в состав Молдавии мирным путём, но вне устоявшегося процесса урегулирования.Имеется в виду экономическое давление, пошлины на приднестровскую продукцию, логистическое, дипломатическое давление. Приднестровские лидеры не могут появляться на территории правобережной Молдовы, они изолированы в своем регионе, не могут выйти во внешний мир, потому что единственный выход — это аэропорт Кишинева, где их сразу арестуют.Но воевать, судя по ее действиям Майя Санду не хочет. Война крайне непопулярна в молдавском обществе, и радикальный прозападный прорумынский курс, который предполагает войну с Приднестровьем, тоже непопулярен.И сама Майя Санду непопулярна, у нее большие сложности с тем, чтобы переизбраться на второй срок, а в октябре в Молдове президентские выборы.А вот для Киева второй фронт для России это информационный медийный успех, какое-то отвлечение внимания от положения на основном российско-украинском фронте. Я жду от Киева новых провокаций по отношению к Тирасполю, которые будут провокациями и по отношению к Кишиневу тоже, а также к Бухаресту, который за Кишиневом стоит.То есть для Киева очень важно втянуть третьи страны в его войну с Россией. Поэтому была машина со взрывчаткой в Грузии с украинским водителем, идут мелкие провокации против Польши, куда периодически долетают украинские ракеты, выдаваемые за российские. С Румынией и Венгрией у Украины отношения явно портятся. Для Киева идеальный вариант втянуть в конфликт страны НАТО, чтобы они участвовали в войне напрямую и заставляли весь Североатлантический альянс воевать за Киев. Поэтому Бухарест, Будапешт и Варшава в опасности. И Братислава тоже.- Насколько велик риск такой провокации на границе Белоруссии со странами НАТО, с учетом того, что сейчас Альянс проводит самые масштабные за последние годы военные учения?- Эти провокации будут со стороны той же Украины, потому что у Литвы и Польши потребность в них ниже. Но это если мы говорим о сегодняшней ситуации. Если мы говорим о ситуации на перспективу, то милитаризация Польши фактор угрозы для Белоруссии. Потому что роль №1, которую на нее вешают, превращение польской армии в ведущую армию Европы должна рано или поздно выстрелить. И Беларусь, и Западная Украина, Калининградская область наиболее вероятные мишени.
https://ukraina.ru/20230222/1043835071.html
https://ukraina.ru/20240214/1053288154.html
https://ukraina.ru/20240214/1053281245.html
https://ukraina.ru/20240214/1053277696.html
варшава
будапешт
киев
россия
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
Новости
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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1920
1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, варшава, будапешт, киев, война, россия, польша, эстония, финляндия, нато
Интервью, Варшава, Будапешт, Киев, война, Россия, Польша, Эстония, Финляндия, НАТО

Александр Носович: Киев ищет идеальный вариант в войне с Россией, поэтому Варшава и Будапешт в опасности

19:30 14.02.2024
 
© РИА Новости . Александр НатрускинАлександр Носович интервью
Александр Носович интервью - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости . Александр Натрускин
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Для Киева очень важно втянуть третьи страны в его войну с Россией. Поэтому идут мелкие провокации против Польши, куда периодически долетают украинские ракеты, выдаваемые за российские, считает главный редактор аналитического портала "Рубалтик.ру" Александр Носович
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас и ряд других прибалтийских политиков за оскорбление памяти воинов Красной Армии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это "только начало".
- Александр, какой эффект на международной арене произведет эта юридическая практика?
- Политический эффект она уже произвела, судя по вчерашней реакции. Прибалтийских политиков это сильно испугало. Я даже не ожидал такой реакции. Думал, они будут отшучиваться и говорить, что у России руки коротки. Но они судя по всему восприняли угрозу всерьез, причем это касается не только Прибалтики, но и их союзников по НАТО и в Европе.
Представители эстонского правительства говорят о том, что Кае Каллас поступают пожелания от коллег в Европе держаться и сохранять спокойствие. На Западе всерьез восприняли вероятность того, что Россия может дотянуться до наиболее враждебных в отношении нее деятелей западных государств.
- РИА Новости, 1920, 22.02.2023
22 февраля 2023, 13:29
Александр Носович: кто онГлавный редактор аналитического портала "Рубалтик.ру"
Как она это сделает, интересный вопрос. Скорее всего, и это подчеркивалось вчера в Прибалтике, для этих деятелей могут стать небезопасными посещения стран третьего мира. Это устаревшее определение, то есть стран незападного блока Азии, Африки, Латинской Америки. Там им придется столкнуться с российскими требованиями о выдаче, ордерами на арест.
- Новый президент новоприобретенного члена НАТО Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна не будет поддерживать отношения с Россией до конца спецоперации на Украине. Финляндия была русофобской страной все десятилетия после Второй мировой войны или только в последние годы там стала раскручиваться эта тема?
- Финны были русофобским народом все последние годы своей истории. Это вам подтвердит любой житель Санкт-Петербурга, потому что, когда границы были открыты, жители Ленинградской области ездили свободно в Финляндию и там сталкивались с тем, что финны к русским относятся очень прохладно.
Но Финляндия как страна к России негативно на уровне официальный внешней политики настроена не была. После Второй мировой войны Финляндия и состоялась как одна из самых успешных экономик мира за счет стратегического сотрудничества с СССР. И нейтральный статус, который она получила после 1945 года и официально придерживалась до 2022 года, хотя и был вынужден, обеспечил финское экономическое чудо, которое сделало Финляндию одной из 20-30 ведущих экономик планеты.
Британия Великобритания флаг
15:06
Перспективы войны на Украине и проблемы России. Мнение британских учёных"Британские учёные" в данном случае не мэм, а самые настоящие научные сотрудники Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI) доктор Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс 13 февраля опубликовали на сайте института доклад "Военные цели и потенциал России в Украине после 2024 года"
До последнего времени Финляндия очень гордилась уникальным статусом и уникальными отношениями с Россией. Предыдущий президент Саули Ниинистё гордился тем, что раз в полгода встречается с российским коллегой, имеет с ним хорошие личные отношения, они с Путиным на яхте катались по Балтийскому морю. Для Финляндии было очень ценно сохранять статус моста в отношениях между Россией и Западом.
В Хельсинки очень ценили, что им удалось организовать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в 2018 году. Но эта страница истории перевернута и судя по всему безвозвратно, потому что тот же Ниинистё, когда Финляндия решила идти в НАТО, а вернее за нее решили, стал в своих антироссийских действиях и риторике неотличим от лидеров Польши, прибалтийских республик, всего антироссийского пояса Восточной Европы.
Что касается Александра Стубба, то у этого человека нет инерции, которая была у предыдущего президента. ему в отношениях с Россией терять нечего, потому что ничего не было наработано.
- Учитывая последние события в зоне СВО на Украине, продвижение наших войск, не снимается ли с повести дня возможная военная операция против Приднестровской республики со стороны киевского режима или Кишинева?
- Эта опасность высока. Вероятность того, что будет провокация против Приднестровья большая, и провокация, если будет, то со стороны Украины. Режим Майи Санду судя по их маневрам, воевать не хотят. Они проводят действия. Которые должны реинтегрировать Приднестровье в состав Молдавии мирным путём, но вне устоявшегося процесса урегулирования.
Имеется в виду экономическое давление, пошлины на приднестровскую продукцию, логистическое, дипломатическое давление. Приднестровские лидеры не могут появляться на территории правобережной Молдовы, они изолированы в своем регионе, не могут выйти во внешний мир, потому что единственный выход — это аэропорт Кишинева, где их сразу арестуют.
- РИА Новости, 1920, 14.02.2024
13:47
Ненужное зерно. Почему Украина заваливает Польшу дешевой агропродукцией Отношения Украины с польскими фермерами продолжают ухудшаться с каждым днем. На днях поляки возобновили блокаду пяти переходов на границе с Украиной, а 13 февраля заблокировали шестой пункт пропуска — "Корчова — Краковец"
Но воевать, судя по ее действиям Майя Санду не хочет. Война крайне непопулярна в молдавском обществе, и радикальный прозападный прорумынский курс, который предполагает войну с Приднестровьем, тоже непопулярен.
И сама Майя Санду непопулярна, у нее большие сложности с тем, чтобы переизбраться на второй срок, а в октябре в Молдове президентские выборы.
А вот для Киева второй фронт для России это информационный медийный успех, какое-то отвлечение внимания от положения на основном российско-украинском фронте. Я жду от Киева новых провокаций по отношению к Тирасполю, которые будут провокациями и по отношению к Кишиневу тоже, а также к Бухаресту, который за Кишиневом стоит.
То есть для Киева очень важно втянуть третьи страны в его войну с Россией. Поэтому была машина со взрывчаткой в Грузии с украинским водителем, идут мелкие провокации против Польши, куда периодически долетают украинские ракеты, выдаваемые за российские. С Румынией и Венгрией у Украины отношения явно портятся. Для Киева идеальный вариант втянуть в конфликт страны НАТО, чтобы они участвовали в войне напрямую и заставляли весь Североатлантический альянс воевать за Киев. Поэтому Бухарест, Будапешт и Варшава в опасности. И Братислава тоже.
- РИА Новости, 1920, 14.02.2024
10:36
Веймарский пишем, Бермудский – в уме. Ещё один треугольник для КиеваПольский премьер Дональд Туск попытался реанимировать Веймарский треугольник – формат сотрудничества Польши, Германии и Франции. Туск посетил Париж и Берлин, но дальше слов о поддержке Киева дело не пошло
- Насколько велик риск такой провокации на границе Белоруссии со странами НАТО, с учетом того, что сейчас Альянс проводит самые масштабные за последние годы военные учения?
- Эти провокации будут со стороны той же Украины, потому что у Литвы и Польши потребность в них ниже. Но это если мы говорим о сегодняшней ситуации. Если мы говорим о ситуации на перспективу, то милитаризация Польши фактор угрозы для Белоруссии. Потому что роль №1, которую на нее вешают, превращение польской армии в ведущую армию Европы должна рано или поздно выстрелить. И Беларусь, и Западная Украина, Калининградская область наиболее вероятные мишени.
 
ИнтервьюВаршаваБудапештКиеввойнаРоссияПольшаЭстонияФинляндияНАТО
 
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19:30Александр Носович: Киев ищет идеальный вариант в войне с Россией, поэтому Варшава и Будапешт в опасности
18:02Уклонисты погибают в Карпатах, украинские военные больше не смогут пить "Пепси". Итоги 14 февраля
17:27"Полуживую Украину придётся держать на аппарате жизнеобеспечения": украинская ловушка для Трампа готова
17:26Студентов оставить, преподавателей - на фронт, или наоборот. На Украине мнения разделились
17:01Андрей Пинчук: Россия взяла паузу, чтобы добить ВСУ новым порохом по принципу "много, дешево и сердито"
16:40"Памятник одесской жабе надо снести": Осташко, Прилепин и ростовчане выступили против Жванецкого в бронзе
16:15Замороженные деньги для горячей войны. Российские активы могут пойти на нужды укронеонацистов
16:00"Мать": как Баталов в кадре плакать учился
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15:41В Ростове-на-Дону установили памятник сатирику-русофобу Жванецкому
15:20Исповедь антигероя: почему заговорил серый кардинал СБУ, которого хотел наказать Зеленский
15:06Перспективы войны на Украине и проблемы России. Мнение британских учёных
15:04Это неэтично. В "ЕР" отказались называть тех, у кого отберут имущество за фейки
14:56Тайны интервью Владимира Путина. Что происходило за кулисами?
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13:47Ненужное зерно. Почему Украина заваливает Польшу дешевой агропродукцией
13:41"Европа больше не нужна": с кем теперь нужно сотрудничать энергетикам России и что это даст - Фролов
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