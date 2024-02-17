Приключения Такера в Москве. Что говорят простые американцы
12:23 17.02.2024 (обновлено: 12:24 17.02.2024)
Такер Карлсон в Москве
Интервью Такера Карлсона с президентом России стало невероятной "информационной бомбой" для западного зрителя. Эффект от него еще будет продолжаться очень долго.
Но Такер решил на этом не останавливаться. Он продолжает "рвать шаблоны".
После его интервью с Владимиром Путиным, которое набрало уже свыше миллиарда просмотров в мире (дальше, кажется, все просто устали считать), Такер продолжает радовать соотечественников короткими роликами о жизни в Москве.
Каждый раз его рассказы о Москве: супермаркет, кафе, метро - вызывают шквал комментариев, набирают миллионы просмотров.
Что же в них необычного?
О чём рассказали гамбургер и картошка фри
Это самые обычные сюжеты.
Вот Такер заходит во "Вкусно. И точка", аналог "Макдональдса", покупает набор: два чизбургера, кола, картошка фри и шоколадный кекс.
Потом он показывает чек (7 долларов, по его подсчётам), и говорит, что давно уже не ел в заведениях быстрого питания, но:
"Попытки сохранить свою девичью фигуру, меня тоже не радуют. Но мне уже 54 года. Хотя вам тоже не следует есть это дерьмо."
"Мы взяли большую колу - это русская подделка под колу. И кусок шоколадного торта, просто не смогли удержаться. Но это не полезно!"
"Сибиряки сделали картошку фри. Ну что ж, попробуем! О, великолепно! Такая же, как в Америке!"
"Сибиряки сделали чизбургер. Каков он на вкус? Великолепно! Но моя первая мысль: мне не стоило есть это дерьмо."
"Сибиряки" - видимо, так он называет всех русских.
"О, тут мелко нарезанный лучок. Так же, как в Америке. Ладно, я доем его после съёмки."
"Шоколадный торт! Я его просто покажу. Я не буду его есть!"
И под такой обычный трёп Такер просто ест картошку и чизбургер в Москве.
Но завершает свой сюжет новый московский "фуд-блогер" неожиданно:
"Я не говорю, что одно лучше другого. Я просто хочу показать вам, что живя под санкциями, когда Тони Блинкен вычеркнет вашу страну из цивилизованного мира, как вы будете жить?"
" No bad! " - Неплохо!"
10 февраля, 18:51Главная проблема Владимира ПутинаИнтервью российского президента американскому журналисту Такеру Карлсону является, пожалуй, самым обсуждаемым событием с начала нынешнего года не только в России, что понятно, но, как свидетельствуют мировые информагентства, и в мире. И тут не все так просто
Что Такер ел, покупал, где был
Всех интересует: что ещё ел Такер в Москве, где был?
Жил он в гостинице "Четыре сезона", это бывшая гостиница "Москва", в обычном номере (номера не дешёвые, но Такер всё оплачивал сам). На крыше этого отеля, с видом на Кремль, он и снял свой первый репортаж: "We are in Moscow now".
Ел в отеле. Один из заказов стал известен журналистам: яйцо - "Бенедикт", рыбная нарезка и русские щи. Такер определенно следит за фигурой! Это очень похоже на "кремлёвскую диету" (как можно меньше углеводов, больше белковых продуктов).
Некоторые заведения Москвы быстро сориентировались и уже публикуют фото с Такером Карлсоном: он был у нас, ел наш шашлык! Но это, конечно, фотомонтаж. Тем более, мы же знаем, Такер следит за фигурой.
А вот на автозаправке он точно побывал, интересовался ценой на бензин. Цена, как оказалось, самая низкая в Европе.
"No bad!"
Радикальный супермакет "в сердце зла"
Побывал в магазине, купил продуктов "на неделю". Как он объяснил, их было 4 человека в "инспекторской группе", и каждый покупал те продукты, которые он купил бы себе в Америке на неделю жизни. Общая сумма на четверых - 400 долларов.
У Такера получилось 104 доллара. Он не показал все продукты, но частично: хлеб, молоко, курицу, кетчуп, вино и много чего ещё. Всё, что нужно на неделю жизни такому "простому американцу", как Такер Карлсон.
Видимо, он был потрясён. Жаль, что мы не узнали, сколько этот набор стоил бы в США. Такер не сказал об этом, потому что, конечно, его зрителям это и так известно.
Такер Карлсон в супермаркете
Такер Карлсон в супермаркете
"Я почувствовал законное негодование. И в этот момент ты начинаешь осознавать, что возможно, идеология не имеет такого значения. Коррупция! Вы берёте уровень жизни людей, топите его путём грязных делишек, преступности и инфляции, так что они не могут купить продукты, которые им хочется."
"Посещение русского продуктового супермаркета "самого сердца зла", возможность взглянуть на то, какие тут цены и как живут люди, радикализирует вас против наших лидеров. Это именно то, что я почувствовал - радикализация."
"И мы тут ничего не выдумываем."
"Они модно одеты?"
Все эти ролики вызвали бурю эмоций. Американские зрители и одобряют Карлсона, за то что он им всё это показал, и в то же самое время находятся в недоумении: как же так? Не может быть, что Россия так хорошо и спокойно живёт!
Нам сложно это понять, но в отсутствие информации, при постоянной работе пропаганды в американском обществе сформировалось стойкое убеждение: они там в России под санкциями вынуждены догрызать "последний сухарик хлеба".
Поэтому такое изумление вызывает обычная еда, спокойные люди, обычные прохожие, которые охотно отвечают на вопросы (это уже репортажи RT о визите Карлсона и интервью на улицах). "Они модно одеты и очень красноречиво, аргументированно говорят", - пишут комментаторы.
Метро "Киевская" и комментарии
Самый мощный сюжет Такера, судя по количеству откликов - это сюжет о станции метро "Киевская" в Москве, которая выглядит как роскошный дворец. В сравнении Такер показал кадры из метро Нью-Йорка, куда вечером, да и днём тоже, просто опасно заходить.
С "милой" крыской, которая спокойно тащит сардельку к себе в нору, на одной из станций подземки. С бездомными, лужами непонятно чего, с нищими, с очень опасными пассажирами. И это мы ещё не можем ощущать запах! Говорят, впечатляет.
Здесь есть уже не только недоумение, но и яростные комментарии:
"Это только в центре Москвы! Покажите нам станции на окраинах!"
"Это только в Москве! Покажите нам глубинку."
"Полная чушь! Это дорога на Рублёвку. Покажите нам метро в Мытищах."
Этому комментатору сразу отвечают:
"Ахаха! Как будто люди, живущие на Рублёвке, когда-нибудь ездили в метро? Киевская - одна из самых загруженных станций в городе из-за близости к вокзалу, что затрудняет поддержание чистоты. Но всё равно там красиво и чисто."
Такер Карлсон у гостиницы Москва
Такер Карлсон у гостиницы Москва
Ответ такой:
"Всё просто, чувак. Если ты построишь его недостаточно великолепно, ты получишь пулю в голову или умрёшь в концентрационном лагере."
Представляете масштаб пропаганды и оглупление общества?
"В социалистических странах есть красивые общественные пространства. И ужасное частное пространство. Вы можете переехать в Россию и жить в квартире с картонными стенами, сжигая мусор для обогрева."
Да уж. Каково жить в наши морозы с картонными стенами? И где найти столько мусора "для обогрева"? И как комментатор вообще представляет себе климат в России?
Уровень непонимания реальности, конечно, немного шокирует.
Аргументы против
Интересно почитать как раз комментарии "против", они показывают всю глубину непонимания и каких-то замшелых предрассудков, штампов столетней уже давности.
"Сталин построил метро как часть пропаганды! Чтобы никто не увидел настоящую нищую Россию."
"Покажи нам метро без музыки, восхвалюящей коммунизм. В России НОЛЬ политической свободы."
"Москва - это аномалия. Во многих городах России нет предметов первой необходимости, а в некоторых нет даже туалетов. А если вы начнёте бизнес, и он будет успешным, правительство или мафия отнимут его у вас."
Во многих городах? Предметов первой необходимости? Но нет смысла отвечать, не поймут.
Всё-таки прав был Владимир Путин, когда начал с лекции по истории. Иначе невозможно. И это только чтобы начали что-то понимать
Это комментарии из серии "разрыв шаблона". Не могут приспособиться к картинке, которая совершенно противоположна тому, что говорит американское телевидение.
Но абсолютное большинство - просто находится в культурном шоке:
"А я слышала, что их поезда ещё и приходят вовремя."
"По-моему, это похоже на цивилизованное общество."
"Итак, оказывается, Америка на самом деле - третья страна мира."
Скотт Риттер (активно участвует в обсуждении у Такера Карлсона) отвечает комментаторам:
"Полная чушь. Я ездил по всей России. Современная, чистая и развивающаяся страна. В России всё отлично, и она становится ещё больше. А самое главное... русских не волнует, что вы думаете. Им просто нравится быть русскими в России."
Говорят, Такер Карлсон обещал вернуться, и посетить Петербург и Сибирь. Ждём!
И обязательно большая просьба: пусть посетит книжный магазин и покажет, сколько там продается книг, какой направленности. Какого политического спектра. Сколько репортажей и аналитики в наших новостях, что говорят приглашённые гости и эксперты.
Это будет потрясение побольше, чем от метро и супермаркета.
Пусть поговорит с людьми. В России уже стали хорошо разбираться даже в американских сенаторах и знакомы с их высказываниями. "Демократа" от "республиканца" отличают в мгновение ока!
Так что это большой вопрос: где же находится сейчас "закрытое общество"? И кто ничего не знает о происходящем на самом деле?
Ждём Такера Карлсона в гости.
Надо только, чтобы кто-то следил за его питанием: в этот раз никакой картошки фри!