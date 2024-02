https://ukraina.ru/20240217/1053362379.html

Приключения Такера в Москве. Что говорят простые американцы

Интервью Такера Карлсона с президентом России стало невероятной "информационной бомбой" для западного зрителя. Эффект от него еще будет продолжаться очень долго.

Но Такер решил на этом не останавливаться. Он продолжает "рвать шаблоны".После его интервью с Владимиром Путиным, которое набрало уже свыше миллиарда просмотров в мире (дальше, кажется, все просто устали считать), Такер продолжает радовать соотечественников короткими роликами о жизни в Москве.Каждый раз его рассказы о Москве: супермаркет, кафе, метро - вызывают шквал комментариев, набирают миллионы просмотров.Что же в них необычного?О чём рассказали гамбургер и картошка фриЭто самые обычные сюжеты.Вот Такер заходит во "Вкусно. И точка", аналог "Макдональдса", покупает набор: два чизбургера, кола, картошка фри и шоколадный кекс.Потом он показывает чек (7 долларов, по его подсчётам), и говорит, что давно уже не ел в заведениях быстрого питания, но:"Попытки сохранить свою девичью фигуру, меня тоже не радуют. Но мне уже 54 года. Хотя вам тоже не следует есть это дерьмо.""Мы взяли большую колу - это русская подделка под колу. И кусок шоколадного торта, просто не смогли удержаться. Но это не полезно!""Сибиряки сделали картошку фри. Ну что ж, попробуем! О, великолепно! Такая же, как в Америке!""Сибиряки сделали чизбургер. Каков он на вкус? Великолепно! Но моя первая мысль: мне не стоило есть это дерьмо.""Сибиряки" - видимо, так он называет всех русских."О, тут мелко нарезанный лучок. Так же, как в Америке. Ладно, я доем его после съёмки.""Шоколадный торт! Я его просто покажу. Я не буду его есть!"И под такой обычный трёп Такер просто ест картошку и чизбургер в Москве.Но завершает свой сюжет новый московский "фуд-блогер" неожиданно:"Я не говорю, что одно лучше другого. Я просто хочу показать вам, что живя под санкциями, когда Тони Блинкен вычеркнет вашу страну из цивилизованного мира, как вы будете жить?"" No bad! " - Неплохо!"Что Такер ел, покупал, где былВсех интересует: что ещё ел Такер в Москве, где был?Жил он в гостинице "Четыре сезона", это бывшая гостиница "Москва", в обычном номере (номера не дешёвые, но Такер всё оплачивал сам). На крыше этого отеля, с видом на Кремль, он и снял свой первый репортаж: "We are in Moscow now".Ел в отеле. Один из заказов стал известен журналистам: яйцо - "Бенедикт", рыбная нарезка и русские щи. Такер определенно следит за фигурой! Это очень похоже на "кремлёвскую диету" (как можно меньше углеводов, больше белковых продуктов).Некоторые заведения Москвы быстро сориентировались и уже публикуют фото с Такером Карлсоном: он был у нас, ел наш шашлык! Но это, конечно, фотомонтаж. Тем более, мы же знаем, Такер следит за фигурой.А вот на автозаправке он точно побывал, интересовался ценой на бензин. Цена, как оказалось, самая низкая в Европе."No bad!"Радикальный супермакет "в сердце зла"Побывал в магазине, купил продуктов "на неделю". Как он объяснил, их было 4 человека в "инспекторской группе", и каждый покупал те продукты, которые он купил бы себе в Америке на неделю жизни. Общая сумма на четверых - 400 долларов.У Такера получилось 104 доллара. Он не показал все продукты, но частично: хлеб, молоко, курицу, кетчуп, вино и много чего ещё. Всё, что нужно на неделю жизни такому "простому американцу", как Такер Карлсон.Видимо, он был потрясён. Жаль, что мы не узнали, сколько этот набор стоил бы в США. Такер не сказал об этом, потому что, конечно, его зрителям это и так известно."Я почувствовал законное негодование. И в этот момент ты начинаешь осознавать, что возможно, идеология не имеет такого значения. Коррупция! Вы берёте уровень жизни людей, топите его путём грязных делишек, преступности и инфляции, так что они не могут купить продукты, которые им хочется.""Посещение русского продуктового супермаркета "самого сердца зла", возможность взглянуть на то, какие тут цены и как живут люди, радикализирует вас против наших лидеров. Это именно то, что я почувствовал - радикализация.""И мы тут ничего не выдумываем.""Они модно одеты?"Все эти ролики вызвали бурю эмоций. Американские зрители и одобряют Карлсона, за то что он им всё это показал, и в то же самое время находятся в недоумении: как же так? Не может быть, что Россия так хорошо и спокойно живёт!Нам сложно это понять, но в отсутствие информации, при постоянной работе пропаганды в американском обществе сформировалось стойкое убеждение: они там в России под санкциями вынуждены догрызать "последний сухарик хлеба".Поэтому такое изумление вызывает обычная еда, спокойные люди, обычные прохожие, которые охотно отвечают на вопросы (это уже репортажи RT о визите Карлсона и интервью на улицах). "Они модно одеты и очень красноречиво, аргументированно говорят", - пишут комментаторы.Метро "Киевская" и комментарииСамый мощный сюжет Такера, судя по количеству откликов - это сюжет о станции метро "Киевская" в Москве, которая выглядит как роскошный дворец. В сравнении Такер показал кадры из метро Нью-Йорка, куда вечером, да и днём тоже, просто опасно заходить.С "милой" крыской, которая спокойно тащит сардельку к себе в нору, на одной из станций подземки. С бездомными, лужами непонятно чего, с нищими, с очень опасными пассажирами. И это мы ещё не можем ощущать запах! Говорят, впечатляет.Здесь есть уже не только недоумение, но и яростные комментарии:"Это только в центре Москвы! Покажите нам станции на окраинах!""Это только в Москве! Покажите нам глубинку.""Полная чушь! Это дорога на Рублёвку. Покажите нам метро в Мытищах."Этому комментатору сразу отвечают:"Ахаха! Как будто люди, живущие на Рублёвке, когда-нибудь ездили в метро? Киевская - одна из самых загруженных станций в городе из-за близости к вокзалу, что затрудняет поддержание чистоты. Но всё равно там красиво и чисто."Ответ такой:"Всё просто, чувак. Если ты построишь его недостаточно великолепно, ты получишь пулю в голову или умрёшь в концентрационном лагере."Представляете масштаб пропаганды и оглупление общества?"В социалистических странах есть красивые общественные пространства. И ужасное частное пространство. Вы можете переехать в Россию и жить в квартире с картонными стенами, сжигая мусор для обогрева."Да уж. Каково жить в наши морозы с картонными стенами? И где найти столько мусора "для обогрева"? И как комментатор вообще представляет себе климат в России?Уровень непонимания реальности, конечно, немного шокирует.Аргументы противИнтересно почитать как раз комментарии "против", они показывают всю глубину непонимания и каких-то замшелых предрассудков, штампов столетней уже давности."Сталин построил метро как часть пропаганды! Чтобы никто не увидел настоящую нищую Россию.""Покажи нам метро без музыки, восхвалюящей коммунизм. В России НОЛЬ политической свободы.""Москва - это аномалия. Во многих городах России нет предметов первой необходимости, а в некоторых нет даже туалетов. А если вы начнёте бизнес, и он будет успешным, правительство или мафия отнимут его у вас."Во многих городах? Предметов первой необходимости? Но нет смысла отвечать, не поймут.Всё-таки прав был Владимир Путин, когда начал с лекции по истории. Иначе невозможно. И это только чтобы начали что-то пониматьЭто комментарии из серии "разрыв шаблона". Не могут приспособиться к картинке, которая совершенно противоположна тому, что говорит американское телевидение.Но абсолютное большинство - просто находится в культурном шоке:"А я слышала, что их поезда ещё и приходят вовремя.""По-моему, это похоже на цивилизованное общество.""Итак, оказывается, Америка на самом деле - третья страна мира."Скотт Риттер (активно участвует в обсуждении у Такера Карлсона) отвечает комментаторам:"Полная чушь. Я ездил по всей России. Современная, чистая и развивающаяся страна. В России всё отлично, и она становится ещё больше. А самое главное... русских не волнует, что вы думаете. Им просто нравится быть русскими в России."Говорят, Такер Карлсон обещал вернуться, и посетить Петербург и Сибирь. Ждём!И обязательно большая просьба: пусть посетит книжный магазин и покажет, сколько там продается книг, какой направленности. Какого политического спектра. Сколько репортажей и аналитики в наших новостях, что говорят приглашённые гости и эксперты.Это будет потрясение побольше, чем от метро и супермаркета.Пусть поговорит с людьми. В России уже стали хорошо разбираться даже в американских сенаторах и знакомы с их высказываниями. "Демократа" от "республиканца" отличают в мгновение ока!Так что это большой вопрос: где же находится сейчас "закрытое общество"? И кто ничего не знает о происходящем на самом деле?Ждём Такера Карлсона в гости.Надо только, чтобы кто-то следил за его питанием: в этот раз никакой картошки фри!

