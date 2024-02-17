Советник главы ДНР объяснил жестокость Сырского к подчинённым
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутні війська ЗС УкраїниКомандующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутні війська ЗС України
Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский лишь "старается изобразить из себя важного", по сути, решения по фронту принимают западные кураторы, рассказал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР), ветеран боевых действий Игорь Кимаковский в интервью изданию "Украина.ру"
Часть американских СМИ сообщила, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный за эти годы сформировался не только как военный, но и как политический деятель. "На политическом поле Украины ему альтернативы не было, поэтому его убрали — погасили как мужика", заявил эксперт.
"Из всех политиков на Украине Залужный хотя бы на мужика похож. Сырский совсем не такой. И смешно смотрится иногда. Старается изобразить из себя важного. Старается быть нужным банде Зеленского и своим западным кураторам. Ходит в разгрузке с магазинами от нашего АК-12. И это всё порождает в нём жестокость по отношению к подчинённым", - заявил Кимаковский.
Советник главы ДНР провёл историческую аналогию. Кимаковский напомнил, что в Турции янычары в основном набирались из славян. "Это были жестокие люди — настоящие воины, которые не могли претендовать ни на что иное, кроме наемного добровольческого легиона", - добавил он.
При этом, отметил эксперт, положение дел на фронте не изменится с назначением главкомом Александра Сырского. Так как украинская армия находится под внешним управлением, а меняет что-то не решения Сырского, а поставки или непоставки западного оружия Киеву.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.