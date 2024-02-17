Советник главы ДНР объяснил жестокость Сырского к подчинённым - 17.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240217/1053324828.html
Советник главы ДНР объяснил жестокость Сырского к подчинённым
Советник главы ДНР объяснил жестокость Сырского к подчинённым - 17.02.2024 Украина.ру
Советник главы ДНР объяснил жестокость Сырского к подчинённым
Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский лишь "старается изобразить из себя важного", по сути, решения по фронту принимают западные кураторы, рассказал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР), ветеран боевых действий Игорь Кимаковский в интервью изданию "Украина.ру"
2024-02-17T07:00
2024-02-17T07:00
новости
россия
украина
днр
валерий залужный
александр сырский
всу
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/17/1047525139_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_bdc1fd31d5509800afc9acafad0bef76.jpg
Часть американских СМИ сообщила, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный за эти годы сформировался не только как военный, но и как политический деятель. "На политическом поле Украины ему альтернативы не было, поэтому его убрали — погасили как мужика", заявил эксперт."Из всех политиков на Украине Залужный хотя бы на мужика похож. Сырский совсем не такой. И смешно смотрится иногда. Старается изобразить из себя важного. Старается быть нужным банде Зеленского и своим западным кураторам. Ходит в разгрузке с магазинами от нашего АК-12. И это всё порождает в нём жестокость по отношению к подчинённым", - заявил Кимаковский.Советник главы ДНР провёл историческую аналогию. Кимаковский напомнил, что в Турции янычары в основном набирались из славян. "Это были жестокие люди — настоящие воины, которые не могли претендовать ни на что иное, кроме наемного добровольческого легиона", - добавил он.При этом, отметил эксперт, положение дел на фронте не изменится с назначением главкомом Александра Сырского. Так как украинская армия находится под внешним управлением, а меняет что-то не решения Сырского, а поставки или непоставки западного оружия Киеву.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20240209/1053201043.html
россия
украина
днр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/17/1047525139_108:0:960:639_1920x0_80_0_0_9bcec2b7cc57f028b58cb53b21188b4d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, днр, валерий залужный, александр сырский, всу, оружие
Новости, Россия, Украина, ДНР, Валерий Залужный, Александр Сырский, ВСУ, оружие

Советник главы ДНР объяснил жестокость Сырского к подчинённым

07:00 17.02.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутні війська ЗС УкраїниКомандующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский
Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутні війська ЗС України
Читать в
Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский лишь "старается изобразить из себя важного", по сути, решения по фронту принимают западные кураторы, рассказал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР), ветеран боевых действий Игорь Кимаковский в интервью изданию "Украина.ру"
Часть американских СМИ сообщила, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный за эти годы сформировался не только как военный, но и как политический деятель. "На политическом поле Украины ему альтернативы не было, поэтому его убрали — погасили как мужика", заявил эксперт.
"Из всех политиков на Украине Залужный хотя бы на мужика похож. Сырский совсем не такой. И смешно смотрится иногда. Старается изобразить из себя важного. Старается быть нужным банде Зеленского и своим западным кураторам. Ходит в разгрузке с магазинами от нашего АК-12. И это всё порождает в нём жестокость по отношению к подчинённым", - заявил Кимаковский.
Советник главы ДНР провёл историческую аналогию. Кимаковский напомнил, что в Турции янычары в основном набирались из славян. "Это были жестокие люди — настоящие воины, которые не могли претендовать ни на что иное, кроме наемного добровольческого легиона", - добавил он.
При этом, отметил эксперт, положение дел на фронте не изменится с назначением главкомом Александра Сырского. Так как украинская армия находится под внешним управлением, а меняет что-то не решения Сырского, а поставки или непоставки западного оружия Киеву.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
9 февраля, 15:26
Как уроженец села в России стал главкомом ВСУ: биография "бахмутского мясника" СырскогоГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины, бывший командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины
 
НовостиРоссияУкраинаДНРВалерий ЗалужныйАлександр СырскийВСУоружие
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:17Кто несёт ответственность за появление у ВСУ сербских боеприпасов
07:10"Это не тупик, это подготовка к краху". Украинские эксперты откровенно и с тревогой о ситуации в стране
07:00Советник главы ДНР объяснил жестокость Сырского к подчинённым
06:45Роман Алехин: судьбу Авдеевки решит война дронов с технологиями РЭБ
06:30Советник главы ДНР рассказал, что изменит на фронте назначение Сырского
06:20"Случайный" исход: аналитик рассказал, что будет с Залужным
06:10Отобьем охоту ВСУ куда-то наступать. Виктор Баранец напомнил об уроках Авдеевки.
06:00"Позиция сильного у России не за горами": советник главы ДНР рассказал, как вести переговоры с Западом
05:45Новый главком ВСУ бросит бойцов в Авдеевке - военный обозреватель
05:30Ростислав Ищенко: Россия на Украине исправила парочку ошибок, которые СССР и США допустили в Афганистане
05:15Возрождение Мариуполя. Горожане получили новую суперсовременную больницу
05:00Авдеевку от Артемовска отличает "букет" "тюльпанов" - Леонков
04:30Военный эксперт рассказал, как "трезвые головы" из ВСУ на свой страх и риск бегут из Авдеевки
04:20Эксперт объяснил, что начнется через пять лет, когда Россия выбьет ВСУ из Харькова и Одессы
04:10"Сучки любят черный цвет"? Эксперт о том, что надо делать с "похабным чудом в перьях" после поездки в ДНР
04:00Дело не в договорняках. Эксперт о том, почему Россия вряд ли перейдет в большое наступление на ВСУ
00:03В Ростовской области ПВО успешно отработала по целям
23:53Мертвы, в плену или в подвалах: СМИ описывают судьбу ВСУ в Авдеевке
23:18Макрон и Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности
22:49Киев предложил НАТО купить 1 млн украинских дронов
Лента новостейМолния