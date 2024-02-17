https://ukraina.ru/20240217/1053271787.html

"Случайный" исход: аналитик рассказал, что будет с Залужным

"Случайный" исход: аналитик рассказал, что будет с Залужным - 17.02.2024 Украина.ру

"Случайный" исход: аналитик рассказал, что будет с Залужным

Экс-главкома ВСУ Валерия Залужного могут отправить послом, но не допустят, чтобы он критиковал власть, рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов в интервью изданию "Украина.ру"

2024-02-17T06:20

2024-02-17T06:20

2024-02-17T06:20

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По словам Ефимова, отставка Залужного имеет положительное значение для России. "В украинских войсках, в частности в тех, которые поднабрались опыта, в штурмовых частях, может начаться брожение. Если бы работал старый КГБ, можно было бы ожидать военного переворота в Киеве", добавил он.Ефимов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "окончательно переметнулся" от Вашингтона к Лондону."Там решили действительно воевать до последнего украинца. Сырский должен объявить мобилизацию еще в 1 миллион человек. В голове не укладывается, но данные об этом подтверждены", - резюмировал эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20240207/1053127614.html

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новости, украина, валерий залужный, александр сырский, владимир зеленский, лондон, вашингтон