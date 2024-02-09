Дмитрий Ефимов о том, почему Зеленский уволил Залужного прямо перед публикацией интервью Путина Карлсону - 09.02.2024 Украина.ру
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Дмитрий Ефимов о том, почему Зеленский уволил Залужного прямо перед публикацией интервью Путина Карлсону
Дмитрий Ефимов о том, почему Зеленский уволил Залужного прямо перед публикацией интервью Путина Карлсону - 09.02.2024 Украина.ру
Дмитрий Ефимов о том, почему Зеленский уволил Залужного прямо перед публикацией интервью Путина Карлсону
Зеленский окончательно переметнулся от Вашингтона к Лондону, а интервью Карлсона — насмешка над Байденом с помощью Путина
2024-02-09T12:35
2024-02-09T14:46
интервью
украина
россия
сша
владимир зеленский
валерий залужный
александр сырский
такер карлсон
владимир путин
всу
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Главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов в интервью изданию Украина.ру прокомментировал увольнение уже бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного и рассказал, какие месседжи несет встреча американского журналиста с российским президентом.Владимир Зеленский снял с должности Валерия Залужного и назначил генерала Александра Сырского главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом украинский президент сообщил в своем телеграм-канале. Ранее Сырский командовал Сухопутными войсками ВСУ.— Дмитрий Борисович, какими компетенциями может удивить новый главком ВСУ, тем более что он учился в России? — Общевойсковое командное училище в Москве дает отличную подготовку на уровне командира взвода. Им он и стал в УССР в 1986 году. Он мотострелок. Это пехота. Окончание пары военных академий на Украине в 90-х годах вряд ли дало ему много знаний. Зато практический карательный опыт он получил, возглавляя штаб сил ВСУ, направленных на подавление восставших в ЛНР и ДНР.— Почему Зеленский сделал ставку на Сырского? Будет ли президент Украины прислушиваться к Сырскому, или всё закончится как с Залужным?— Сырский четко выполнял приказ Зеленского по работе в Бахмуте (Артемовске), где было перемолото множество молодых украинцев. Сырский держал оборону до печального конца. И еще один момент: с 2013 года именно он курировал связи с НАТО и отвечал за приведение ВСУ к их стандартам. Нетрудно понять, что это огромные деньги.— Как новое назначение повлияет на ситуацию на фронте и тактику ВСУ?— Возможно, будут увеличены обстрелы мирных городов РФ — скажется практика карателя. Также вероятно перенаправление атак на Белгородскую и Брянскую область.— Что будет теперь с Залужным?— Его промаринуют и отправят послом. Если же Залужный начнет критиковать укрофюрера, может случайно попасть в аварию. — Что отставка Залужного значит для нас? — Для нас это положительно. В украинских войсках, в частности в тех, которые поднабрались опыта, в штурмовых частях, может начаться брожение. Если бы работал старый КГБ, можно было бы ожидать военного переворота в Киеве. — На Западе решили не вмешиваться в эту историю. Почему? — Не на Западе, а в США. Просто Зеленский окончательно переметнулся от Вашингтона к Лондону. Там решили действительно воевать до последнего украинца. Сырский должен объявить мобилизацию еще в 1 миллион человек. В голове не укладывается, но данные об этом подтверждены. — Почему Залужного уволили за несколько часов до выхода интервью Карлсона с Путиным? Тут есть связь?— Все события связаны. Главное, почувствовать в чем эта связь. Удар по Залужному — пика советнику Байдена по безопасности Джейку Салливану. Интервью Карлсону — насмешка над Байденом с помощью Путина. И то и другое — только на радость Трампу. Вот такой Qui prodest.
https://ukraina.ru/20231003/1049873674.html
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Украина.ру
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5
4.7
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интервью, украина, россия, сша, владимир зеленский, валерий залужный, александр сырский, такер карлсон, владимир путин, всу
Интервью, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Александр Сырский, Такер Карлсон, Владимир Путин, ВСУ

Дмитрий Ефимов о том, почему Зеленский уволил Залужного прямо перед публикацией интервью Путина Карлсону

12:35 09.02.2024 (обновлено: 14:46 09.02.2024)
 
© из личного архиваДмитрий Ефимов интервью
Дмитрий Ефимов интервью
© из личного архива
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Зеленский окончательно переметнулся от Вашингтона к Лондону, а интервью Карлсона — насмешка над Байденом с помощью Путина
Главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов в интервью изданию Украина.ру прокомментировал увольнение уже бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного и рассказал, какие месседжи несет встреча американского журналиста с российским президентом.
Владимир Зеленский снял с должности Валерия Залужного и назначил генерала Александра Сырского главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом украинский президент сообщил в своем телеграм-канале. Ранее Сырский командовал Сухопутными войсками ВСУ.
— Дмитрий Борисович, какими компетенциями может удивить новый главком ВСУ, тем более что он учился в России?
— Общевойсковое командное училище в Москве дает отличную подготовку на уровне командира взвода. Им он и стал в УССР в 1986 году.
Он мотострелок. Это пехота. Окончание пары военных академий на Украине в 90-х годах вряд ли дало ему много знаний. Зато практический карательный опыт он получил, возглавляя штаб сил ВСУ, направленных на подавление восставших в ЛНР и ДНР.
— Почему Зеленский сделал ставку на Сырского? Будет ли президент Украины прислушиваться к Сырскому, или всё закончится как с Залужным?
— Сырский четко выполнял приказ Зеленского по работе в Бахмуте (Артемовске), где было перемолото множество молодых украинцев. Сырский держал оборону до печального конца. И еще один момент: с 2013 года именно он курировал связи с НАТО и отвечал за приведение ВСУ к их стандартам. Нетрудно понять, что это огромные деньги.
Дмитрий Ефимов
3 октября 2023, 18:21
Дмитрий Ефимов: кто онОбозреватель РИА "Катюша" и бывший главный аналитик ФСО России в 90-х годах
— Как новое назначение повлияет на ситуацию на фронте и тактику ВСУ?
— Возможно, будут увеличены обстрелы мирных городов РФ — скажется практика карателя. Также вероятно перенаправление атак на Белгородскую и Брянскую область.
— Что будет теперь с Залужным?
— Его промаринуют и отправят послом. Если же Залужный начнет критиковать укрофюрера, может случайно попасть в аварию.
— Что отставка Залужного значит для нас?
— Для нас это положительно. В украинских войсках, в частности в тех, которые поднабрались опыта, в штурмовых частях, может начаться брожение. Если бы работал старый КГБ, можно было бы ожидать военного переворота в Киеве.
— На Западе решили не вмешиваться в эту историю. Почему?
— Не на Западе, а в США. Просто Зеленский окончательно переметнулся от Вашингтона к Лондону. Там решили действительно воевать до последнего украинца. Сырский должен объявить мобилизацию еще в 1 миллион человек. В голове не укладывается, но данные об этом подтверждены.
Владимир Мамонтов интервью
Вчера, 22:17
Владимир Мамонтов: Если в США посмеют травить Карлсона за интервью с Путиным, им несдоброватьИнтервью Такера Карлсон с президентом России — историческое явление. Оно не развеет все невежество Запада про спецоперацию РФ на Украине, но при помощи Илона Маска сможет донести немного правды до американцев и мира.
— Почему Залужного уволили за несколько часов до выхода интервью Карлсона с Путиным? Тут есть связь?
— Все события связаны. Главное, почувствовать в чем эта связь. Удар по Залужному — пика советнику Байдена по безопасности Джейку Салливану. Интервью Карлсону — насмешка над Байденом с помощью Путина. И то и другое — только на радость Трампу.
Вот такой Qui prodest.
 
ИнтервьюУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйАлександр СырскийТакер КарлсонВладимир ПутинВСУ
 
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