https://ukraina.ru/20240209/1053196690.html
Дмитрий Ефимов о том, почему Зеленский уволил Залужного прямо перед публикацией интервью Путина Карлсону
Дмитрий Ефимов о том, почему Зеленский уволил Залужного прямо перед публикацией интервью Путина Карлсону - 09.02.2024 Украина.ру
Дмитрий Ефимов о том, почему Зеленский уволил Залужного прямо перед публикацией интервью Путина Карлсону
Зеленский окончательно переметнулся от Вашингтона к Лондону, а интервью Карлсона — насмешка над Байденом с помощью Путина
2024-02-09T12:35
2024-02-09T12:35
2024-02-09T14:46
интервью
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россия
сша
владимир зеленский
валерий залужный
александр сырский
такер карлсон
владимир путин
всу
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Главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов в интервью изданию Украина.ру прокомментировал увольнение уже бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного и рассказал, какие месседжи несет встреча американского журналиста с российским президентом.Владимир Зеленский снял с должности Валерия Залужного и назначил генерала Александра Сырского главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом украинский президент сообщил в своем телеграм-канале. Ранее Сырский командовал Сухопутными войсками ВСУ.— Дмитрий Борисович, какими компетенциями может удивить новый главком ВСУ, тем более что он учился в России? — Общевойсковое командное училище в Москве дает отличную подготовку на уровне командира взвода. Им он и стал в УССР в 1986 году. Он мотострелок. Это пехота. Окончание пары военных академий на Украине в 90-х годах вряд ли дало ему много знаний. Зато практический карательный опыт он получил, возглавляя штаб сил ВСУ, направленных на подавление восставших в ЛНР и ДНР.— Почему Зеленский сделал ставку на Сырского? Будет ли президент Украины прислушиваться к Сырскому, или всё закончится как с Залужным?— Сырский четко выполнял приказ Зеленского по работе в Бахмуте (Артемовске), где было перемолото множество молодых украинцев. Сырский держал оборону до печального конца. И еще один момент: с 2013 года именно он курировал связи с НАТО и отвечал за приведение ВСУ к их стандартам. Нетрудно понять, что это огромные деньги.— Как новое назначение повлияет на ситуацию на фронте и тактику ВСУ?— Возможно, будут увеличены обстрелы мирных городов РФ — скажется практика карателя. Также вероятно перенаправление атак на Белгородскую и Брянскую область.— Что будет теперь с Залужным?— Его промаринуют и отправят послом. Если же Залужный начнет критиковать укрофюрера, может случайно попасть в аварию. — Что отставка Залужного значит для нас? — Для нас это положительно. В украинских войсках, в частности в тех, которые поднабрались опыта, в штурмовых частях, может начаться брожение. Если бы работал старый КГБ, можно было бы ожидать военного переворота в Киеве. — На Западе решили не вмешиваться в эту историю. Почему? — Не на Западе, а в США. Просто Зеленский окончательно переметнулся от Вашингтона к Лондону. Там решили действительно воевать до последнего украинца. Сырский должен объявить мобилизацию еще в 1 миллион человек. В голове не укладывается, но данные об этом подтверждены. — Почему Залужного уволили за несколько часов до выхода интервью Карлсона с Путиным? Тут есть связь?— Все события связаны. Главное, почувствовать в чем эта связь. Удар по Залужному — пика советнику Байдена по безопасности Джейку Салливану. Интервью Карлсону — насмешка над Байденом с помощью Путина. И то и другое — только на радость Трампу. Вот такой Qui prodest.
https://ukraina.ru/20231003/1049873674.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, украина, россия, сша, владимир зеленский, валерий залужный, александр сырский, такер карлсон, владимир путин, всу
Интервью, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Александр Сырский, Такер Карлсон, Владимир Путин, ВСУ
Дмитрий Ефимов о том, почему Зеленский уволил Залужного прямо перед публикацией интервью Путина Карлсону
12:35 09.02.2024 (обновлено: 14:46 09.02.2024)
Зеленский окончательно переметнулся от Вашингтона к Лондону, а интервью Карлсона — насмешка над Байденом с помощью Путина
Главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов в интервью изданию Украина.ру прокомментировал увольнение уже бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного и рассказал, какие месседжи несет встреча американского журналиста с российским президентом.
Владимир Зеленский
снял с должности Валерия Залужного
и назначил генерала Александра Сырского
главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом украинский президент сообщил в своем телеграм-канале. Ранее Сырский
командовал Сухопутными войсками ВСУ.
— Дмитрий Борисович, какими компетенциями может удивить новый главком ВСУ, тем более что он учился в России?
— Общевойсковое командное училище в Москве дает отличную подготовку на уровне командира взвода. Им он и стал в УССР в 1986 году.
Он мотострелок. Это пехота. Окончание пары военных академий на Украине в 90-х годах вряд ли дало ему много знаний. Зато практический карательный опыт он получил, возглавляя штаб сил ВСУ, направленных на подавление восставших в ЛНР и ДНР.
— Почему Зеленский сделал ставку на Сырского? Будет ли президент Украины прислушиваться к Сырскому, или всё закончится как с Залужным?
— Сырский четко выполнял приказ Зеленского по работе в Бахмуте (Артемовске), где было перемолото множество молодых украинцев. Сырский держал оборону до печального конца. И еще один момент: с 2013 года именно он курировал связи с НАТО и отвечал за приведение ВСУ к их стандартам. Нетрудно понять, что это огромные деньги.
— Как новое назначение повлияет на ситуацию на фронте и тактику ВСУ?
— Возможно, будут увеличены обстрелы мирных городов РФ — скажется практика карателя. Также вероятно перенаправление атак на Белгородскую и Брянскую область.
— Что будет теперь с Залужным?
— Его промаринуют и отправят послом. Если же Залужный начнет критиковать укрофюрера, может случайно попасть в аварию.
— Что отставка Залужного значит для нас?
— Для нас это положительно. В украинских войсках, в частности в тех, которые поднабрались опыта, в штурмовых частях, может начаться брожение. Если бы работал старый КГБ, можно было бы ожидать военного переворота в Киеве.
— На Западе решили не вмешиваться в эту историю. Почему?
— Не на Западе, а в США. Просто Зеленский окончательно переметнулся от Вашингтона к Лондону. Там решили действительно воевать до последнего украинца. Сырский должен объявить мобилизацию еще в 1 миллион человек. В голове не укладывается, но данные об этом подтверждены.
— Почему Залужного уволили за несколько часов до выхода интервью Карлсона с Путиным? Тут есть связь?
— Все события связаны. Главное, почувствовать в чем эта связь. Удар по Залужному — пика советнику Байдена
по безопасности Джейку Салливану
. Интервью Карлсону — насмешка над Байденом с помощью Путина. И то и другое — только на радость Трампу
.