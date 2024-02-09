https://ukraina.ru/20240209/1053196690.html

Дмитрий Ефимов о том, почему Зеленский уволил Залужного прямо перед публикацией интервью Путина Карлсону

Дмитрий Ефимов о том, почему Зеленский уволил Залужного прямо перед публикацией интервью Путина Карлсону - 09.02.2024 Украина.ру

Дмитрий Ефимов о том, почему Зеленский уволил Залужного прямо перед публикацией интервью Путина Карлсону

Зеленский окончательно переметнулся от Вашингтона к Лондону, а интервью Карлсона — насмешка над Байденом с помощью Путина

2024-02-09T12:35

2024-02-09T12:35

2024-02-09T14:46

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россия

сша

владимир зеленский

валерий залужный

александр сырский

такер карлсон

владимир путин

всу

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Главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов в интервью изданию Украина.ру прокомментировал увольнение уже бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного и рассказал, какие месседжи несет встреча американского журналиста с российским президентом.Владимир Зеленский снял с должности Валерия Залужного и назначил генерала Александра Сырского главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом украинский президент сообщил в своем телеграм-канале. Ранее Сырский командовал Сухопутными войсками ВСУ.— Дмитрий Борисович, какими компетенциями может удивить новый главком ВСУ, тем более что он учился в России? — Общевойсковое командное училище в Москве дает отличную подготовку на уровне командира взвода. Им он и стал в УССР в 1986 году. Он мотострелок. Это пехота. Окончание пары военных академий на Украине в 90-х годах вряд ли дало ему много знаний. Зато практический карательный опыт он получил, возглавляя штаб сил ВСУ, направленных на подавление восставших в ЛНР и ДНР.— Почему Зеленский сделал ставку на Сырского? Будет ли президент Украины прислушиваться к Сырскому, или всё закончится как с Залужным?— Сырский четко выполнял приказ Зеленского по работе в Бахмуте (Артемовске), где было перемолото множество молодых украинцев. Сырский держал оборону до печального конца. И еще один момент: с 2013 года именно он курировал связи с НАТО и отвечал за приведение ВСУ к их стандартам. Нетрудно понять, что это огромные деньги.— Как новое назначение повлияет на ситуацию на фронте и тактику ВСУ?— Возможно, будут увеличены обстрелы мирных городов РФ — скажется практика карателя. Также вероятно перенаправление атак на Белгородскую и Брянскую область.— Что будет теперь с Залужным?— Его промаринуют и отправят послом. Если же Залужный начнет критиковать укрофюрера, может случайно попасть в аварию. — Что отставка Залужного значит для нас? — Для нас это положительно. В украинских войсках, в частности в тех, которые поднабрались опыта, в штурмовых частях, может начаться брожение. Если бы работал старый КГБ, можно было бы ожидать военного переворота в Киеве. — На Западе решили не вмешиваться в эту историю. Почему? — Не на Западе, а в США. Просто Зеленский окончательно переметнулся от Вашингтона к Лондону. Там решили действительно воевать до последнего украинца. Сырский должен объявить мобилизацию еще в 1 миллион человек. В голове не укладывается, но данные об этом подтверждены. — Почему Залужного уволили за несколько часов до выхода интервью Карлсона с Путиным? Тут есть связь?— Все события связаны. Главное, почувствовать в чем эта связь. Удар по Залужному — пика советнику Байдена по безопасности Джейку Салливану. Интервью Карлсону — насмешка над Байденом с помощью Путина. И то и другое — только на радость Трампу. Вот такой Qui prodest.

https://ukraina.ru/20231003/1049873674.html

https://ukraina.ru/20240208/1053178758.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, россия, сша, владимир зеленский, валерий залужный, александр сырский, такер карлсон, владимир путин, всу