"Как без воздуха": сенатор усомнился, что Европа выживет без российского газа - 16.02.2024 Украина.ру
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"Как без воздуха": сенатор усомнился, что Европа выживет без российского газа
"Как без воздуха": сенатор усомнился, что Европа выживет без российского газа - 16.02.2024 Украина.ру
"Как без воздуха": сенатор усомнился, что Европа выживет без российского газа
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал чушью заявление о том, что европейские страны смогут обойтись без российского газа, передает РИА Новости
2024-02-16T08:27
2024-02-16T08:27
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"Это все абсолютная ерунда и чушь. Это люди, которые переворачивают все с ног на голову. Ими движет ненависть, поэтому они и делают абсолютно парадоксальные заявления. Европа никогда не сможет обойтись без российского газа и вообще российских энергоресурсов. Я в этом абсолютно убежден, и все понимают, что это абсолютно так", - сказал Цеков.По его словам, с таким успехом в ЕС могут заявить, что научились жить без воздуха, который дует со стороны России.Контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2024 года. При этом транзитная ветка через Украину является единственным маршрутом трубопроводных поставок газа из России в европейские страны. В Минэнерго Украины и "Нафтогазе" поясняли, что нынешний транзит не был прерван из-за потребностей в газе Чехии, Австрии и Словакии.Власти Украины указывали на заинтересованность европейских стран в поставках газа, и в связи с этим отмечал, что Киев не будет договариваться с Москвой, однако может передать свою газотранспортную сеть в использование европейской стране.Агентство Bloomberg выяснило, что к началу марта Еврокомиссия планирует получить план продолжения импорта российского газа, если транзит через Украину продлен не будет. Компании, контракты которых действуют и после 2024 года, могут получить газ на границе Украины и России, куда российская сторона поставит топливо, а дальнейшей транспортировкой займется европейская компания, заключившая контракт с Киевом, рассказал источник агентства.В свою очередь европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что уведомила Украину о незаинтересованности ЕС в продлении договора о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года. По ее словам, ЕС научился "жить без российского газа"."ЕС не заинтересован в продлении контракта о транзите газа с россиянами. Мы готовились к истечению этого контракта в течение двух лет, с тех пор как начались манипуляции на газовом рынке, и у нас есть альтернативные варианты для обеспечения безопасности поставок", — заверила Симсон.Она подчеркнула, что Евросоюз сконцентрирован на обеспечении предельной поддержки Украины и скорейшем отказе от российского газа.Ранее аналитик и публицист Александр Роджерс заявил, что в случае отказа Австрии от поставок российского газа стране будет нечем его заменить. По его словам, сообщения ряда СМИ о планах австрийских властей выйти из контрактов на поставки российского газа не соответствуют действительности.В свою очередь чешский экономический обозреватель Франтишек Новак отмечал, что Россия сможет заработать на запрете экспорта сжиженного природного газа, введенном президентом США Джо Байденом. По его словам, Москва уже подготовила ряд связанных с СПГ проектов.
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Новости, газ, Украина, Россия, ЕС

"Как без воздуха": сенатор усомнился, что Европа выживет без российского газа

08:27 16.02.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области.
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области. - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал чушью заявление о том, что европейские страны смогут обойтись без российского газа, передает РИА Новости
"Это все абсолютная ерунда и чушь. Это люди, которые переворачивают все с ног на голову. Ими движет ненависть, поэтому они и делают абсолютно парадоксальные заявления. Европа никогда не сможет обойтись без российского газа и вообще российских энергоресурсов. Я в этом абсолютно убежден, и все понимают, что это абсолютно так", - сказал Цеков.
По его словам, с таким успехом в ЕС могут заявить, что научились жить без воздуха, который дует со стороны России.
Контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2024 года.
При этом транзитная ветка через Украину является единственным маршрутом трубопроводных поставок газа из России в европейские страны. В Минэнерго Украины и "Нафтогазе" поясняли, что нынешний транзит не был прерван из-за потребностей в газе Чехии, Австрии и Словакии.
Власти Украины указывали на заинтересованность европейских стран в поставках газа, и в связи с этим отмечал, что Киев не будет договариваться с Москвой, однако может передать свою газотранспортную сеть в использование европейской стране.

Агентство Bloomberg выяснило, что к началу марта Еврокомиссия планирует получить план продолжения импорта российского газа, если транзит через Украину продлен не будет. Компании, контракты которых действуют и после 2024 года, могут получить газ на границе Украины и России, куда российская сторона поставит топливо, а дальнейшей транспортировкой займется европейская компания, заключившая контракт с Киевом, рассказал источник агентства.
В свою очередь европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что уведомила Украину о незаинтересованности ЕС в продлении договора о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года. По ее словам, ЕС научился "жить без российского газа".

"ЕС не заинтересован в продлении контракта о транзите газа с россиянами. Мы готовились к истечению этого контракта в течение двух лет, с тех пор как начались манипуляции на газовом рынке, и у нас есть альтернативные варианты для обеспечения безопасности поставок", — заверила Симсон.

Она подчеркнула, что Евросоюз сконцентрирован на обеспечении предельной поддержки Украины и скорейшем отказе от российского газа.

Ранее аналитик и публицист Александр Роджерс заявил, что в случае отказа Австрии от поставок российского газа стране будет нечем его заменить. По его словам, сообщения ряда СМИ о планах австрийских властей выйти из контрактов на поставки российского газа не соответствуют действительности.
В свою очередь чешский экономический обозреватель Франтишек Новак отмечал, что Россия сможет заработать на запрете экспорта сжиженного природного газа, введенном президентом США Джо Байденом. По его словам, Москва уже подготовила ряд связанных с СПГ проектов.
Энергетическая война коллаж - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
13 февраля, 05:44Хроника энергетической войны
Хроника энергетической войны. Швеция вышла из следствия, а Австрия решила диверсифицировать газДоля российского газа на австрийском рынке в декабре 2023 года составила рекордные 98%. Местные "Зелёные", которые входят в правящую коалицию, хотят уменьшить этот процент политическими методами.
 
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