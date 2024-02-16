Владимир Ераносян: У России есть три варианта ответа на дешевую угрозу ВСУ, которую клепают на коленке - 16.02.2024 Украина.ру
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Владимир Ераносян: У России есть три варианта ответа на дешевую угрозу ВСУ, которую клепают на коленке
Владимир Ераносян: У России есть три варианта ответа на дешевую угрозу ВСУ, которую клепают на коленке - 16.02.2024 Украина.ру
Владимир Ераносян: У России есть три варианта ответа на дешевую угрозу ВСУ, которую клепают на коленке
Украина предприняла попытку ассиметричных действий и создала более 200 предприятий, на которых кустарным способом из европейских и азиатских комплектующих собирают FPV-дроны. Это очень простая сборка, ею может заниматься подросток, считает эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян
2024-02-16T05:19
2024-02-16T05:19
интервью
всу
россия
александр сырский
владимир зеленский
валерий залужный
рэб
дроны
авдеевка
"ланцет"
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Владимир, новым главкомом ВСУ вместо Валерия Залужного стал Александр Сырский. Чем перестановки в высшем командном звене противника могут нам угрожать?- Бывший главком ВСУ Залужный представлял для президента Украины Зеленского экзистенциальную угрозу, так как легитимность каденции Зеленского в мае заканчивается. Он с точки зрения узурпации власти в квази-государстве обязан был сделать этот шаг по устранению конкурента с большим рейтингом.В украинских спецслужбах есть так называемые суррогаты, которые влияют на силовой блок и могут решать вопросы с теми, кто отважится на путч. У Зеленского есть на это глава ГУР Буданов*, который может купировать эту угрозу. Он автономная фигура в условиях зонтичного построения системы безопасности и замыкается на британскую Ми-6. Зеленский пошел по пути заурядного квнщика и убрал фронтмэна со своего пути.Что касается "генерала 200", "мясника" Сырского, то здесь роль сыграла его личная преданность Зеленскому и ему были прощены все его бездарные операции под Дебальцево и Артемовском. Поскольку он умеет жертвовать огромными массами своих людей он достигал успеха в удержании рубежей обороны. Поэтому ему доверено Авдеевское направление. Он во что бы то ни стало будет удерживать ресторан "Бревно" и автобазу, создавая усилия для развёртывания городской герильи в жилом секторе.- Какая в целом складывается ситуация на разных участках фронта?- В Крынках ВСУ удерживают плацдарм протяженностью в три километра, который ранее составлял 10 километров. Он сократился в результате выдавливания по флангам силами нашей морской пехоты, артиллерии и всеми видами БПЛА. Подразделения БПЛА и окопного РЭБ есть в каждом подразделении, даже у "Шторм-V", а это бывшие зеки.Ротации ВСУ проводятся максимум в количестве пяти-шести лодок в день. Но все это делается ради пиара, чтобы сообщить, что плацдарм еще удерживается. Наши же не рискуют и дом за домом вытесняют всушников и наемников. Среди них есть и наемники из Панамы. На Запорожском направлении идет планомерный охват Работино. У ВСУ там нет времени на создание оборонительных рубежей.В Авдеевке поставлена цель уничтожать врага дистанционно и малыми штурмовыми группами, чтобы не создавать скопление войск, потому что как только войска скапливаются сразу идет удар высокоточным оружием. Это метод ассиметричной войны.- Более полугода в сводках мы слышим названия одних и тех же населённых пунктов. Насколько эффективной себя показала тактика активной обороны?- Здесь не только активная оборона, еще и закрепление по естественным рубежам. Это не сегодня придумано, это тактика конвенциональной войны. Россия должна была перевести на военные рельсы наш ВПК. Владимир Путин сказал, что увеличено количество рабочих мест в Ростехе на 500 тысяч. То есть к тем 518 тысячам, которые работали до СВО, добавилось еще столько же. То есть более миллиона работает в российском оборонпроме.Если сравнивать с самым сильным предприятием военпрома Германии "Рейнметалл", которое возглавляет Армин Паппенгер, то там количество рабочих измеряется десятками тысяч, 26-30 тысяч человек работает там. Один снаряд 155-мм стоит там 3600 евро. В начале СВО снаряд стоил 2 тысячи евро. Бундесверу хватит имеющегося запаса снарядов, 35-40 тысяч, на восемь дней активной артиллерийской стрельбы.- ВСУ покрывают снарядный голод большим количеством FPV-дронов. Насколько эффективна такая практика?- ВСУ предприняли попытку ассиметричных действий и сформировали более 200 предприятий на территории Украины, которые кустарным способом из европейских и азиатских комплектующих собирают FPV-дроны. Это очень простая сборка, ею может заниматься подросток. Такие предприятия могут прятаться в любом эллинге, гараже, частном доме. Человек мало-мальски разбирающийся в электронике может это делать на коленке. Для этого нужна карбоновая рама, пропеллеры, моторчики, подвесной блок, паяльник и площадь два на два метра.В денежном эквиваленте такой дрон может стоить от 40 до 150 тысяч рублей, а поражают такие дроны танки стоимостью 6 млн долларов. Сначала по гуслям, потом в башню или трансмиссионное отделение. Но у России есть три преимущества, которые могут купировать эту угрозу. Это снабжение окопным РЭБом всех подразделений, детекторное обнаружение по звуку и обеспечение собственным FPV-дронами, которые могут таранить дроны противника. Не только глушить, но и таранить и уничтожать, обнаруживая по сигналу операторов БПЛА. Россия сейчас выпускает FPV-дронов в шесть раз больше, чем квази-государство Украина.В начале СВО мы делали ставку на дроны, которые корректировали огонь САУ. Я имею в виду наши "Орланы", великолепные дроны, ударные "Ланцеты" и дальнего радиуса действия "Герани". Но такие дроны-камикадзе могут стоить до 50 тысяч долларов, а FPV-дрон стоит дешевле снаряда, его не жалко.*Внесен в список экстремистов и террористов в РФ
https://ukraina.ru/20210413/1031121404.html
https://ukraina.ru/20240215/1053318754.html
https://ukraina.ru/20240215/1053315102.html
россия
авдеевка
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Роман Гнатюк
Роман Гнатюк
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Украина.ру
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4.7
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, всу, россия, александр сырский, владимир зеленский, валерий залужный, рэб, дроны, авдеевка, "ланцет"
Интервью, ВСУ, Россия, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, РЭБ, дроны, Авдеевка, "Ланцет"

Владимир Ераносян: У России есть три варианта ответа на дешевую угрозу ВСУ, которую клепают на коленке

05:19 16.02.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Владимир ЕраносянВладимир Ераносян интервью
Владимир Ераносян интервью - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Владимир Ераносян
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Роман
Гнатюк
корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
Денис
Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украина предприняла попытку ассиметричных действий и создала более 200 предприятий, на которых кустарным способом из европейских и азиатских комплектующих собирают FPV-дроны. Это очень простая сборка, ею может заниматься подросток, считает эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Владимир, новым главкомом ВСУ вместо Валерия Залужного стал Александр Сырский. Чем перестановки в высшем командном звене противника могут нам угрожать?
- Бывший главком ВСУ Залужный представлял для президента Украины Зеленского экзистенциальную угрозу, так как легитимность каденции Зеленского в мае заканчивается. Он с точки зрения узурпации власти в квази-государстве обязан был сделать этот шаг по устранению конкурента с большим рейтингом.
В украинских спецслужбах есть так называемые суррогаты, которые влияют на силовой блок и могут решать вопросы с теми, кто отважится на путч. У Зеленского есть на это глава ГУР Буданов*, который может купировать эту угрозу. Он автономная фигура в условиях зонтичного построения системы безопасности и замыкается на британскую Ми-6. Зеленский пошел по пути заурядного квнщика и убрал фронтмэна со своего пути.
Владимир Ераносян - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля 2021, 15:13
Владимир Ераносян: кто онПолитолог, писатель, эксперт бюро военно-политического анализа
Что касается "генерала 200", "мясника" Сырского, то здесь роль сыграла его личная преданность Зеленскому и ему были прощены все его бездарные операции под Дебальцево и Артемовском. Поскольку он умеет жертвовать огромными массами своих людей он достигал успеха в удержании рубежей обороны. Поэтому ему доверено Авдеевское направление. Он во что бы то ни стало будет удерживать ресторан "Бревно" и автобазу, создавая усилия для развёртывания городской герильи в жилом секторе.
- Какая в целом складывается ситуация на разных участках фронта?
- В Крынках ВСУ удерживают плацдарм протяженностью в три километра, который ранее составлял 10 километров. Он сократился в результате выдавливания по флангам силами нашей морской пехоты, артиллерии и всеми видами БПЛА. Подразделения БПЛА и окопного РЭБ есть в каждом подразделении, даже у "Шторм-V", а это бывшие зеки.
Ротации ВСУ проводятся максимум в количестве пяти-шести лодок в день. Но все это делается ради пиара, чтобы сообщить, что плацдарм еще удерживается. Наши же не рискуют и дом за домом вытесняют всушников и наемников. Среди них есть и наемники из Панамы. На Запорожском направлении идет планомерный охват Работино. У ВСУ там нет времени на создание оборонительных рубежей.
В Авдеевке поставлена цель уничтожать врага дистанционно и малыми штурмовыми группами, чтобы не создавать скопление войск, потому что как только войска скапливаются сразу идет удар высокоточным оружием. Это метод ассиметричной войны.
- РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Вчера, 15:37
Зеленский, фактор 20 мая и переговоры о миреПрезидентские выборы, которые, в соответствии с Конституцией, должны были состояться 31 марта, уже не состоятся – Верховная рада не профинансировала выборы, избирательный процесс не начался в последние дни прошлого года. Формально всё сделано по закону – Избирательный кодекс запрещает выборы в условиях военного положения. Но есть нюанс
- Более полугода в сводках мы слышим названия одних и тех же населённых пунктов. Насколько эффективной себя показала тактика активной обороны?
- Здесь не только активная оборона, еще и закрепление по естественным рубежам. Это не сегодня придумано, это тактика конвенциональной войны. Россия должна была перевести на военные рельсы наш ВПК. Владимир Путин сказал, что увеличено количество рабочих мест в Ростехе на 500 тысяч. То есть к тем 518 тысячам, которые работали до СВО, добавилось еще столько же. То есть более миллиона работает в российском оборонпроме.
Если сравнивать с самым сильным предприятием военпрома Германии "Рейнметалл", которое возглавляет Армин Паппенгер, то там количество рабочих измеряется десятками тысяч, 26-30 тысяч человек работает там. Один снаряд 155-мм стоит там 3600 евро. В начале СВО снаряд стоил 2 тысячи евро. Бундесверу хватит имеющегося запаса снарядов, 35-40 тысяч, на восемь дней активной артиллерийской стрельбы.
- ВСУ покрывают снарядный голод большим количеством FPV-дронов. Насколько эффективна такая практика?
- ВСУ предприняли попытку ассиметричных действий и сформировали более 200 предприятий на территории Украины, которые кустарным способом из европейских и азиатских комплектующих собирают FPV-дроны. Это очень простая сборка, ею может заниматься подросток. Такие предприятия могут прятаться в любом эллинге, гараже, частном доме. Человек мало-мальски разбирающийся в электронике может это делать на коленке. Для этого нужна карбоновая рама, пропеллеры, моторчики, подвесной блок, паяльник и площадь два на два метра.
Вчера, 13:26
Сырский может провалить экзамен в Авдеевке: западные СМИ о переходе ВСУ к тактике "активной обороны"Пытаясь "обновить" управление ослабленной, недоукомплектованной и плохо снабжаемой армии президент Украины Владимир Зеленский на днях отправил в отставку большинство своих высших генералов, пишет 15 февраля сайт канала Al Jazeera
В денежном эквиваленте такой дрон может стоить от 40 до 150 тысяч рублей, а поражают такие дроны танки стоимостью 6 млн долларов. Сначала по гуслям, потом в башню или трансмиссионное отделение. Но у России есть три преимущества, которые могут купировать эту угрозу. Это снабжение окопным РЭБом всех подразделений, детекторное обнаружение по звуку и обеспечение собственным FPV-дронами, которые могут таранить дроны противника. Не только глушить, но и таранить и уничтожать, обнаруживая по сигналу операторов БПЛА. Россия сейчас выпускает FPV-дронов в шесть раз больше, чем квази-государство Украина.
В начале СВО мы делали ставку на дроны, которые корректировали огонь САУ. Я имею в виду наши "Орланы", великолепные дроны, ударные "Ланцеты" и дальнего радиуса действия "Герани". Но такие дроны-камикадзе могут стоить до 50 тысяч долларов, а FPV-дрон стоит дешевле снаряда, его не жалко.
*Внесен в список экстремистов и террористов в РФ
 
ИнтервьюВСУРоссияАлександр СырскийВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйРЭБдроныАвдеевка"Ланцет"
 
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05:39Тарик Незалежко: В ВСУ завелся "крот", Днепропетровск бунтует, а Россия устраивает ад зажравшимся котам
05:19Владимир Ераносян: У России есть три варианта ответа на дешевую угрозу ВСУ, которую клепают на коленке
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