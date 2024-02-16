https://ukraina.ru/20240216/1053325977.html

Владимир Ераносян: У России есть три варианта ответа на дешевую угрозу ВСУ, которую клепают на коленке

Владимир Ераносян: У России есть три варианта ответа на дешевую угрозу ВСУ, которую клепают на коленке - 16.02.2024 Украина.ру

Владимир Ераносян: У России есть три варианта ответа на дешевую угрозу ВСУ, которую клепают на коленке

Украина предприняла попытку ассиметричных действий и создала более 200 предприятий, на которых кустарным способом из европейских и азиатских комплектующих собирают FPV-дроны. Это очень простая сборка, ею может заниматься подросток, считает эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян

2024-02-16T05:19

2024-02-16T05:19

2024-02-16T05:19

интервью

всу

россия

александр сырский

владимир зеленский

валерий залужный

рэб

дроны

авдеевка

"ланцет"

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Владимир, новым главкомом ВСУ вместо Валерия Залужного стал Александр Сырский. Чем перестановки в высшем командном звене противника могут нам угрожать?- Бывший главком ВСУ Залужный представлял для президента Украины Зеленского экзистенциальную угрозу, так как легитимность каденции Зеленского в мае заканчивается. Он с точки зрения узурпации власти в квази-государстве обязан был сделать этот шаг по устранению конкурента с большим рейтингом.В украинских спецслужбах есть так называемые суррогаты, которые влияют на силовой блок и могут решать вопросы с теми, кто отважится на путч. У Зеленского есть на это глава ГУР Буданов*, который может купировать эту угрозу. Он автономная фигура в условиях зонтичного построения системы безопасности и замыкается на британскую Ми-6. Зеленский пошел по пути заурядного квнщика и убрал фронтмэна со своего пути.Что касается "генерала 200", "мясника" Сырского, то здесь роль сыграла его личная преданность Зеленскому и ему были прощены все его бездарные операции под Дебальцево и Артемовском. Поскольку он умеет жертвовать огромными массами своих людей он достигал успеха в удержании рубежей обороны. Поэтому ему доверено Авдеевское направление. Он во что бы то ни стало будет удерживать ресторан "Бревно" и автобазу, создавая усилия для развёртывания городской герильи в жилом секторе.- Какая в целом складывается ситуация на разных участках фронта?- В Крынках ВСУ удерживают плацдарм протяженностью в три километра, который ранее составлял 10 километров. Он сократился в результате выдавливания по флангам силами нашей морской пехоты, артиллерии и всеми видами БПЛА. Подразделения БПЛА и окопного РЭБ есть в каждом подразделении, даже у "Шторм-V", а это бывшие зеки.Ротации ВСУ проводятся максимум в количестве пяти-шести лодок в день. Но все это делается ради пиара, чтобы сообщить, что плацдарм еще удерживается. Наши же не рискуют и дом за домом вытесняют всушников и наемников. Среди них есть и наемники из Панамы. На Запорожском направлении идет планомерный охват Работино. У ВСУ там нет времени на создание оборонительных рубежей.В Авдеевке поставлена цель уничтожать врага дистанционно и малыми штурмовыми группами, чтобы не создавать скопление войск, потому что как только войска скапливаются сразу идет удар высокоточным оружием. Это метод ассиметричной войны.- Более полугода в сводках мы слышим названия одних и тех же населённых пунктов. Насколько эффективной себя показала тактика активной обороны?- Здесь не только активная оборона, еще и закрепление по естественным рубежам. Это не сегодня придумано, это тактика конвенциональной войны. Россия должна была перевести на военные рельсы наш ВПК. Владимир Путин сказал, что увеличено количество рабочих мест в Ростехе на 500 тысяч. То есть к тем 518 тысячам, которые работали до СВО, добавилось еще столько же. То есть более миллиона работает в российском оборонпроме.Если сравнивать с самым сильным предприятием военпрома Германии "Рейнметалл", которое возглавляет Армин Паппенгер, то там количество рабочих измеряется десятками тысяч, 26-30 тысяч человек работает там. Один снаряд 155-мм стоит там 3600 евро. В начале СВО снаряд стоил 2 тысячи евро. Бундесверу хватит имеющегося запаса снарядов, 35-40 тысяч, на восемь дней активной артиллерийской стрельбы.- ВСУ покрывают снарядный голод большим количеством FPV-дронов. Насколько эффективна такая практика?- ВСУ предприняли попытку ассиметричных действий и сформировали более 200 предприятий на территории Украины, которые кустарным способом из европейских и азиатских комплектующих собирают FPV-дроны. Это очень простая сборка, ею может заниматься подросток. Такие предприятия могут прятаться в любом эллинге, гараже, частном доме. Человек мало-мальски разбирающийся в электронике может это делать на коленке. Для этого нужна карбоновая рама, пропеллеры, моторчики, подвесной блок, паяльник и площадь два на два метра.В денежном эквиваленте такой дрон может стоить от 40 до 150 тысяч рублей, а поражают такие дроны танки стоимостью 6 млн долларов. Сначала по гуслям, потом в башню или трансмиссионное отделение. Но у России есть три преимущества, которые могут купировать эту угрозу. Это снабжение окопным РЭБом всех подразделений, детекторное обнаружение по звуку и обеспечение собственным FPV-дронами, которые могут таранить дроны противника. Не только глушить, но и таранить и уничтожать, обнаруживая по сигналу операторов БПЛА. Россия сейчас выпускает FPV-дронов в шесть раз больше, чем квази-государство Украина.В начале СВО мы делали ставку на дроны, которые корректировали огонь САУ. Я имею в виду наши "Орланы", великолепные дроны, ударные "Ланцеты" и дальнего радиуса действия "Герани". Но такие дроны-камикадзе могут стоить до 50 тысяч долларов, а FPV-дрон стоит дешевле снаряда, его не жалко.*Внесен в список экстремистов и террористов в РФ

https://ukraina.ru/20210413/1031121404.html

https://ukraina.ru/20240215/1053318754.html

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Роман Гнатюк

интервью, всу, россия, александр сырский, владимир зеленский, валерий залужный, рэб, дроны, авдеевка, "ланцет"