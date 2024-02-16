https://ukraina.ru/20240216/1053311875.html

"Хватит валять дурака!" Пользователи украинских соцсетей объясняют экспертам, что такое нацизм на Украине

"Хватит валять дурака!" Пользователи украинских соцсетей объясняют экспертам, что такое нацизм на Украине - 16.02.2024 Украина.ру

"Хватит валять дурака!" Пользователи украинских соцсетей объясняют экспертам, что такое нацизм на Украине

На Украине продолжают обсуждать интервью Владимира Путина, которое он дал журналисту Такеру Карлсону, но выбирают только некоторые моменты. Чаще всего речь идет о денацификации - как говорится, у кого что болит

2024-02-16T09:27

2024-02-16T09:27

2024-02-16T10:42

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Экс-депутат Рады и участник карательной АТО Игорь Мосийчук и журналист Александр Шелест (признан иноагентом в РФ) в беседе на ютуб-канале последнего свели все к татуировкам. Да и вообще, по мнению собеседников, никакого нацизма, никаких нацистских и неонацистских организаций на Украине нет. Поэтому что за денацификация, кого денацифицировать?"Я бы на месте Такера спросил: "А шо это?" - сказал Мосийчук, добавив, что если речь о бандеровцах, то "они нигде в мире не запрещены".В свою очередь, Шелест напомнил, как в свое время в 2014-м на блокпостах "искали какие-то татуировки" и отметил, что "наличие или отсутствие татуировки — это же не показатель, не признак". Мосийчук гордо продемонстрировал свою татуировку на руке — тризуб — и сообщил, что он за нее "даже 10 суток в Советской армии отсидел"."При чем наш национальный флаг и герб к денацификации?" - изумился националист.Но старания собеседников убедить своих зрителей в том, что они не понимают сути дела, не удалась."Отмена праздника 9 Мая и избиение ветеранов, марш с факелами и зиги – это нормально? А лозунг "украина понад усе" – это не копия лозунга нацистской Германии? Во всех странах есть нацисты, но не все страны разрешают факельные шествия в честь нацистов. Хорош уже дурака включать!" - читаем в комментариях к видеозаписи (сохраняем пунктуацию и орфографию авторов. — Ред.).Другой комментатор отметил: "Шелест просто издевается! А зигование, а факельные шествия, а избиения русскоязычных, а эти татуировки с крестами и прочая атрибутика, включая символ "мертвая голова" на шевронах у нацбатов!!!"В комментариях напомнили и известное изречение одного украинского деятеля о том, что "наши дети будут ходить в школу, а их дети будут сидеть в подвалах", - это не нацизм? Что до татуировок, то, например, у Ирины Фарион их может и не быть, но это ничего не меняет.Но спорить об этом сейчас нет смысла, вот когда (и если) денацификация начнется на всей территории, которая сейчас пока еще подконтрольна киевскому режиму, тогда и будет время для подобных дискуссий.Сколько останется такой территории и останется ли – вопрос открытый. Боевые действия продолжаются, потери растут, но западных хозяев Киева это совсем не беспокоит. Причины понятны. Оппозиционный телеграм-канал "ЗеРада" приводит пояснение, которое дала главный редактор The Economist, постоянная участница заседаний Бильдербергского клуба Занни Минтон Беддоус в эфире The Daily Show:"Давать Украине деньги - это самый дешевый возможный способ для США повысить свою безопасность. Боевые действия ведут украинцы, это люди, которых убивают. США и Европа поставляют оружие и тем самым отодвигают Путина"."Хорошо устроились, ничего не скажешь..." - резюмирует "ЗеРада". Авторы канала отмечают, что они "неоднократно писали, что дозированная передача партнёрами оружия для ВСУ призвана продлить подольше тление конфликта".Свое пояснение действиям глобалистов дает популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный": "Для США Украина особо как страна не нужна, а как буферная серая зона между Европой и Россией она и так де-факто уже существует. Даже такая война, когда Украина будет в день терять по деревне, а за месяц-два пгт, а за год крупный город, американцам подходит. Они на этом заработают сотни миллиардов. России достанется выжженная земля, ЕС не сможет найти рынок дешевых энергоресурсов и рынок сбыта, чем ещё более будет зависима от Вашингтона. Плюс ко всему этому можно пугать свой электорат русским монстром и получать профит".По мнению авторов канала, поэтому и по ряду других причин глобалисты не остановятся – они выбрали войну для украинцев.Кстати, растущая популярность неподцензурных политических телеграм-каналов, к которым не перекрыт доступ на территории Украины, начинает беспокоить Совбез Украины и Главное управление разведки (ГУР), там заявляют, что телеграм якобы несет угрозу безопасности страны. Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее потребовал деанонимизировать "телегу".Как считают авторы "Легитимного", наезд на телеграм – "это спланированная операция Банковой по подготовке к запрету данной площадки, чтобы усилить контроль над массами в стратегии ОП по держанию украинцев в "информационном аквариуме".Действительно, теперь заговорили уже о необходимости полного запрета мессенджера на Украине. Представитель ГУР Андрей Юзов заявил, что угрозы, которые несет телеграм для общества, реальны. По словам представителя ГУР, которые приводит "Украинская правда", "речь идет не об отдельных пользователях или отдельных носителях, представленных на этой платформе, а о самой платформе".Но запреты (сколько их уже было!) вряд ли теперь помогут киевскому режиму. Продолжение конфликта означает ежедневные потери как военных, так и мирных граждан, этого не скрыть. Продолжать конфликт бессмысленно и смертельно опасно для существования самой украинской государственности, считает экс-советник Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин.Он в своем блоге в очередной раз обратился к представителям старой украинской элиты в парламенте ("Евросолидарность" Петра Порошенко, "Батькивщина" Юлии Тимошенко, остатки ОПЗЖ) с призывом вылезти "из блиндажей своих", встретиться и договориться об отмене военного положения и о начале мирных переговоров."Не мне же вас учить, что надо делать, вы же все революции делали", - заявил Соскин. Он продолжил: "Никто ж не выступает за сдачу Украины. Речь идет о том, золотые мои, что Украину надо сохранить".По мнению экс-советника Кучмы, Запад Украину (киевский режим. – Ред.) предал, самостоятельно воевать с Россией не получится, нет ресурса."Вы, Порошенко, Тимошенко и все остальные, вы отвечаете за Украину. Вы там уже живете в этом Верховном совете десятилетиями", - подчеркнул эксперт. По его мнению, пока еще есть небольшая возможность остановиться, но если фронт падет, то ситуация будет совсем другая. И далеко не всем удастся скрыться.В другом выпуске своего видеоблога Соскин, обращаясь к тем депутатам Рады, кто не едет "в одном поезде" с Зеленским, подчеркнул, что страна подошла к критической черте, "время пошло уже даже не на недели – на дни".

https://ukraina.ru/20240215/1053294789.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, денацификация, игорь мосийчук, соскин, снбо, политика, эксперты