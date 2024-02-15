https://ukraina.ru/20240215/1053294789.html

В преддверие гражданской войны. Украинские эксперты с тревогой о происходящем в стране

В преддверие гражданской войны. Украинские эксперты с тревогой о происходящем в стране - 15.02.2024 Украина.ру

В преддверие гражданской войны. Украинские эксперты с тревогой о происходящем в стране

Методы проведения мобилизации на Украине таковы, что стране нужно готовиться к социальному бунту, считают украинские эксперты.

2024-02-15T06:14

2024-02-15T06:14

2024-02-15T06:14

эксклюзив

эксперты

украина

гражданская война

мобилизация

руслан бортник

александр сырский

валерий залужный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0e/1053296440_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_cae8832c833ac7ea44958889a1b33db0.jpg

Как отметил покинувший страну бывший советник ОП Алексей Арестович*, "фон, который создан в стране в отношении мобилизации такой, что это бочка с бензином – достаточно кинуть потухшую спичку и взорвется костер"."Когда будет закон о мобилизации и когда начнут реально забирать эти 500 тысяч человек, с ограничениями, со всем остальным, когда мужчины вообще прекратят передвигаться в этой стране, тогда начнется реальная охота на ведьм", - сказал экс-советник в эфире ютуб-канала "Альфа и Омега".Он добавил, что не верит в проведение успешной мобилизации 500 тысяч человек. По мнению эксперта, возможно, в каком-то из сценариев даже и соберут эти 500 тысяч человек, оденут их в форму, но он не верит, что этот сбор будет успешным, поскольку "социосистема не в состоянии выполнить эту задачу просто".А что на фронте? Покинувший страну украинский политолог Михаил Чаплыга в эфире одного из ютуб-каналов заявил, что при отсутствии достаточной помощи от западных партнеров и в условиях неизбежного нарастания политической турбулентности, связанной со скорым истечением пятилетнего мандата как президента, так и парламента, не удастся оживить фронт "путем массовой мобилизации немотивированных людей"."Это будет опрокидывание фронта, однозначно. Это будут Круты и опрокидывание фронта, история прокрутится", - считает эксперт. По его мнению, именно поэтому бывший главком ВСУ Залужный и "умыл руки". Он также отметил, что выборов на Украине не будет, но добавил, что "выборы – это лишь один из способов транзита власти, просто наименее кровавый". Теперь, по его словам, "вариантов наименее кровавых нет, а транзит власти неизбежен".Чаплыга уверен, что экс-главком Залужный, хочет он сам того или нет, но его будут делать альтернативой Зеленскому, он будет вынужден идти в президенты – "выборами или нет".Бывший советник Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин считает, что Украина (киевский режим — Ред.) победить Россию не может, поскольку нет для этого необходимых ресурсов. Эксперт отметил в своем видеоблоге, что мужчины, отловленные военкомами на улицах городов и сел, воевать все равно не будут, они не понимают, за что им умирать — за олигархов, за хорошую жизнь Запада, за интересы транснационального капитала?Вообще в этносе готовых убивать и умирать не более десяти процентов, а все остальные мирные, они не могут убивать и не хотят быть убитыми, отметил Соскин."Поэтому ваш закон так называемый про мобилизацию, он обречен вместе с вами всеми. Не идите этим путем, не идите — там пропасть. Все сдохнете", - заявил эксперт.Он также призвал "тех, кто понимает", создать в стране комитет национального спасения. Этот комитет должен поставить Зеленского в такие условия, в которых тот пойдет на отмену военного положения и на "временные мирные переговоры" с Россией.Стоит обратить внимание на слово "временные". По мнению экс-советника Кучмы, Украине сейчас нужна перезагрузка, а там видно будет.Но пока паузы в боевых действиях не предвидится. Как считает украинский политолог Руслан Бортник, новый главком ВСУ Сырский "не будет говорить плохих слов, которые противоречат политический воле и оценкам президента". Речь, понятно, о "тупике", о котором говорил Залужный.Эксперт отметил в эфире интернет-канала PolitБюро, что это слово, по его мнению, "некорректно" - тупика нет, а есть "просто фаза войны на истощение, из-за которой фронт мало меняется, а ресурсы человеческие и материальные тратятся огромные". Бортник добавил, что если эта война на истощение будет продолжаться длительный период, то "потом случится быстрое обрушение одной из сторон". Какой именно из сторон, уточнять не стал, хотя это из его слов и так понятно - Украины.По словам эксперта, Киев начинает проигрывать России в вооружениях, но сохраняет паритет и даже имеет преимущество в численности вооруженных сил, что позволяет расширять линию активного противостояния. О неизбежных потерях в живой силе он, по-видимому, не особенно задумывается.Но за что гибнут солдаты и мирные люди, за что идет борьба? Отвечая на вопрос о биографии нового главкома ВСУ Сырского, родившегося и учившегося в России, в связи с чем в украинских пабликах очень много шума – мол, как же так, русский будет воевать против русских, Бортник сказал, что тут ничего удивительного нет: "воюют дети Советского Союза".По его словам, если смотреть на происходящее "с точки зрения распада империи", то "мы имеем фактор гражданской войны внутри Российской империи"."Поэтому все очень смешано. На нашей стороне воюет очень много этнических русских, белорусов: людей – выходцев с Кавказа. Воюют фактически две модели обустройства постсоветского и российско-имперского пространства", - сказал Бортник.Что это за модели? По мнению политолога, одна модель российская – "это новая империя, по большому счету, с относительно мягким внутренним укладом в отношении религии, этноса и всего остального, но с очень централизированной политической властью, с очень серьезными и сильными, доминирующими силовыми структурами"."И другая - украинская модель переобустройства постсоветского пространства. Это - много национальных государств, не суверенизированных, а глобализированных государств, вестернизированных государств, каждое из которых, используя внутренние ресурсы, пытается выстроить какие-то демократические, полу-демократические, недодемлократические, полу-авторитарные модели управления – и интегрироваться в глобальную вестернизированную экономику, интегрироваться на Запад", - сказал Бортник.По его словам, в такой войне "брат с братом на фронте могут встретиться украинском, оказавшись гражданами разных государств"."Продолжается дележ постсоветского пространства и продолжается борьба за право определять идеологию развития этого пространства – будет на этом пространстве 50 независимых государств или будет новая империя, будут ли интегрированы на Запад все эти государства, или это будет новая железная стена, новый железный занавес", - пояснил политолог.Оказывается, вот за что погибли и продолжают гибнуть десятки, если не сотни тысяч украинцев, для которых "вестернизированный" киевский режим уже успел соорудить железную стену – за то, чтобы кто-то мог продолжить дележ нашей общей Родины. *Внесен Росфинмониторингом в список спонсоров экстремизма и терроризма

https://ukraina.ru/20240214/1053288154.html

https://ukraina.ru/20240214/1053277388.html

https://ukraina.ru/20240215/1053299851.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, эксперты, украина, гражданская война, мобилизация, руслан бортник, александр сырский, валерий залужный