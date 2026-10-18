"Герани" обесточили Киев: эксперт оценил эффект ударов по энергетике Украины - 18.10.2026 Украина.ру
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"Герани" обесточили Киев: эксперт оценил эффект ударов по энергетике Украины
"Герани" обесточили Киев: эксперт оценил эффект ударов по энергетике Украины - 18.10.2026 Украина.ру
"Герани" обесточили Киев: эксперт оценил эффект ударов по энергетике Украины
В Киеве уже идут веерные отключения электроэнергии. "Герани" поразили ЛЭП через Днепр — поражены линии в районе Трипольской ГЭС, в Днепропетровске и на острове Каменоватом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2026-10-18T04:30
2026-10-18T04:30
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Отвечая на вопрос о том, каков эффект от ударов по энергетике Украины, эксперт перечислил поражённые объекты — от Трипольской ГЭС до Приднепровской ГРЭС.Анпилогов рассказал про последствия: в Киеве уже вводят веерные отключения — по несколько часов, каких не было с прошлой зимы. "И это связано с тем, что наши "Герани" продолжают поражать ЛЭП, которые идут через реку Днепр", — пояснил эксперт.Он рассказал, что на минувших выходных удары пришлись по линиям электропередач в районе Трипольской ГЭС — у Триполья и Украинки. В этом месте проходит мощный переток между двумя берегами, а сама районная электростанция после вывода из строя служила распределительным узлом — теперь и он выведен из строя.Эксперт подчеркнул: второй мощный удар российские военные нанесли по Днепропетровску, где перерезаны три линии электропередач. Там расположена Приднепровская ГРЭС, а на острове Каменоватом снесены три опоры ЛЭП."Наши "Герани" продолжают поражать ЛЭП, которые идут через реку Днепр", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: ВСУ продолжают безнадежную оборону на Осколе, а Россия берет под контроль Доброполье" на сайте Украина.ру.Актуальный материал на тему СВО: "Михаил Поликарпов: Паралич экономики Украины убедит ее элиту и народ, что война не имеет перспектив" на сайте Украина.ру.
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"Герани" обесточили Киев: эксперт оценил эффект ударов по энергетике Украины

04:30 18.10.2026
 
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- РИА Новости, 1920, 18.10.2026
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В Киеве уже идут веерные отключения электроэнергии. "Герани" поразили ЛЭП через Днепр — поражены линии в районе Трипольской ГЭС, в Днепропетровске и на острове Каменоватом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Отвечая на вопрос о том, каков эффект от ударов по энергетике Украины, эксперт перечислил поражённые объекты — от Трипольской ГЭС до Приднепровской ГРЭС.
Анпилогов рассказал про последствия: в Киеве уже вводят веерные отключения — по несколько часов, каких не было с прошлой зимы. "И это связано с тем, что наши "Герани" продолжают поражать ЛЭП, которые идут через реку Днепр", — пояснил эксперт.
Он рассказал, что на минувших выходных удары пришлись по линиям электропередач в районе Трипольской ГЭС — у Триполья и Украинки. В этом месте проходит мощный переток между двумя берегами, а сама районная электростанция после вывода из строя служила распределительным узлом — теперь и он выведен из строя.
Эксперт подчеркнул: второй мощный удар российские военные нанесли по Днепропетровску, где перерезаны три линии электропередач. Там расположена Приднепровская ГРЭС, а на острове Каменоватом снесены три опоры ЛЭП.
"Наши "Герани" продолжают поражать ЛЭП, которые идут через реку Днепр", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Анпилогов: ВСУ продолжают безнадежную оборону на Осколе, а Россия берет под контроль Доброполье" на сайте Украина.ру.
Актуальный материал на тему СВО: "Михаил Поликарпов: Паралич экономики Украины убедит ее элиту и народ, что война не имеет перспектив" на сайте Украина.ру.
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