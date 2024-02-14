Это неэтично. В "ЕР" отказались называть тех, у кого отберут имущество за фейки - 14.02.2024 Украина.ру
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Это неэтично. В "ЕР" отказались называть тех, у кого отберут имущество за фейки
Это неэтично. В "ЕР" отказались называть тех, у кого отберут имущество за фейки - 14.02.2024 Украина.ру
Это неэтично. В "ЕР" отказались называть тех, у кого отберут имущество за фейки
В условиях информационной войны каждый по ту линию фронта должен понимать, какой ущерб он наносит стране, заявил лидер фракции "Единая Россия" Владимир Васильев. Комментарий Васильева опубликовали 14 февраля авторы телеграм-канала "Вы слушали маяк"
2024-02-14T15:04
2024-02-14T15:05
новости
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владимир васильев
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Он отказался называть тех, кто может первыми попасть под действие закона о фейках и назвал вопрос журналиста "неэтичным".Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о конфискации имущества, нажитого в результате или использованного при распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ и призывах к осуществлению действий против безопасности России. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.В конце января Госдума России приняла закон, а Совет федерации одобрил его 7 февраля.Изменения внесут в Уголовной и Уголовно-процессуальный кодексы.В пресс-службе Госдумы России ранее объяснили, что "реквизировать у преступника можно либо орудие его преступление, например, телефон, с которого распространялись фейки, либо вознаграждение, которое он получил за свое злодеяние. Нажитые честным трудом дом, автомобиль или денежные накопления у виновного конфисковать не могут".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что на протяжении последних лет очень часто у представителей СМИ возникают вопросы о будущей правоприменительной практике в отношении законопроектов и законов. "Чаще всего какие-либо опасения или соображения оказываются абсолютно беспочвенными", добавил он. По мнению Пескова, априори высказывать какую-то обеспокоенность беспочвенно.
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новости, россия, единая россия, владимир васильев, фейк, армия, вс рф, владимир путин, дмитрий песков
Новости, Россия, Единая Россия, Владимир Васильев, фейк, Армия, ВС РФ, Владимир Путин, Дмитрий Песков

Это неэтично. В "ЕР" отказались называть тех, у кого отберут имущество за фейки

15:04 14.02.2024 (обновлено: 15:05 14.02.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В условиях информационной войны каждый по ту линию фронта должен понимать, какой ущерб он наносит стране, заявил лидер фракции "Единая Россия" Владимир Васильев. Комментарий Васильева опубликовали 14 февраля авторы телеграм-канала "Вы слушали маяк"
"Идет информационная война. И каждый, кто занимает свое место на той стороне линии фронта должен понимать, что он наносит ущерб стране, своему народу, защитникам и ответственность будет неотвратимой", - заявил Васильев.
Он отказался называть тех, кто может первыми попасть под действие закона о фейках и назвал вопрос журналиста "неэтичным".
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о конфискации имущества, нажитого в результате или использованного при распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ и призывах к осуществлению действий против безопасности России. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
В конце января Госдума России приняла закон, а Совет федерации одобрил его 7 февраля.
Изменения внесут в Уголовной и Уголовно-процессуальный кодексы.
В пресс-службе Госдумы России ранее объяснили, что "реквизировать у преступника можно либо орудие его преступление, например, телефон, с которого распространялись фейки, либо вознаграждение, которое он получил за свое злодеяние. Нажитые честным трудом дом, автомобиль или денежные накопления у виновного конфисковать не могут".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что на протяжении последних лет очень часто у представителей СМИ возникают вопросы о будущей правоприменительной практике в отношении законопроектов и законов. "Чаще всего какие-либо опасения или соображения оказываются абсолютно беспочвенными", добавил он. По мнению Пескова, априори высказывать какую-то обеспокоенность беспочвенно.
Новогоднее обращение президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
10:51
Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии РФПрезидент России Владимир Путин подписал федеральный закон о конфискации имущества, нажитого в результате или использованного при распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ и призывах к осуществлению действий против безопасности России. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов
 
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