https://ukraina.ru/20240214/1053290102.html

Это неэтично. В "ЕР" отказались называть тех, у кого отберут имущество за фейки

Это неэтично. В "ЕР" отказались называть тех, у кого отберут имущество за фейки - 14.02.2024 Украина.ру

Это неэтично. В "ЕР" отказались называть тех, у кого отберут имущество за фейки

В условиях информационной войны каждый по ту линию фронта должен понимать, какой ущерб он наносит стране, заявил лидер фракции "Единая Россия" Владимир Васильев. Комментарий Васильева опубликовали 14 февраля авторы телеграм-канала "Вы слушали маяк"

2024-02-14T15:04

2024-02-14T15:04

2024-02-14T15:05

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Он отказался называть тех, кто может первыми попасть под действие закона о фейках и назвал вопрос журналиста "неэтичным".Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о конфискации имущества, нажитого в результате или использованного при распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ и призывах к осуществлению действий против безопасности России. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.В конце января Госдума России приняла закон, а Совет федерации одобрил его 7 февраля.Изменения внесут в Уголовной и Уголовно-процессуальный кодексы.В пресс-службе Госдумы России ранее объяснили, что "реквизировать у преступника можно либо орудие его преступление, например, телефон, с которого распространялись фейки, либо вознаграждение, которое он получил за свое злодеяние. Нажитые честным трудом дом, автомобиль или денежные накопления у виновного конфисковать не могут".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что на протяжении последних лет очень часто у представителей СМИ возникают вопросы о будущей правоприменительной практике в отношении законопроектов и законов. "Чаще всего какие-либо опасения или соображения оказываются абсолютно беспочвенными", добавил он. По мнению Пескова, априори высказывать какую-то обеспокоенность беспочвенно.

https://ukraina.ru/20240214/1053280281.html

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новости, россия, единая россия, владимир васильев, фейк, армия, вс рф, владимир путин, дмитрий песков