Это неэтично. В "ЕР" отказались называть тех, у кого отберут имущество за фейки
15:04 14.02.2024 (обновлено: 15:05 14.02.2024)
В условиях информационной войны каждый по ту линию фронта должен понимать, какой ущерб он наносит стране, заявил лидер фракции "Единая Россия" Владимир Васильев. Комментарий Васильева опубликовали 14 февраля авторы телеграм-канала "Вы слушали маяк"
"Идет информационная война. И каждый, кто занимает свое место на той стороне линии фронта должен понимать, что он наносит ущерб стране, своему народу, защитникам и ответственность будет неотвратимой", - заявил Васильев.
Он отказался называть тех, кто может первыми попасть под действие закона о фейках и назвал вопрос журналиста "неэтичным".
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о конфискации имущества, нажитого в результате или использованного при распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ и призывах к осуществлению действий против безопасности России. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
В конце января Госдума России приняла закон, а Совет федерации одобрил его 7 февраля.
Изменения внесут в Уголовной и Уголовно-процессуальный кодексы.
В пресс-службе Госдумы России ранее объяснили, что "реквизировать у преступника можно либо орудие его преступление, например, телефон, с которого распространялись фейки, либо вознаграждение, которое он получил за свое злодеяние. Нажитые честным трудом дом, автомобиль или денежные накопления у виновного конфисковать не могут".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что на протяжении последних лет очень часто у представителей СМИ возникают вопросы о будущей правоприменительной практике в отношении законопроектов и законов. "Чаще всего какие-либо опасения или соображения оказываются абсолютно беспочвенными", добавил он. По мнению Пескова, априори высказывать какую-то обеспокоенность беспочвенно.
10:51Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии РФПрезидент России Владимир Путин подписал федеральный закон о конфискации имущества, нажитого в результате или использованного при распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ и призывах к осуществлению действий против безопасности России. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов