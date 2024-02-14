https://ukraina.ru/20240214/1053286569.html

Тайны интервью Владимира Путина. Что происходило за кулисами?

Тайны интервью Владимира Путина. Что происходило за кулисами? - 14.02.2024 Украина.ру

Тайны интервью Владимира Путина. Что происходило за кулисами?

Почему Такер Карлсон сказал после интервью с Путиным: "Я буду обдумывать это долго, возможно, понадобится год, чтобы решить, что это было"

2024-02-14T14:56

2024-02-14T14:56

2024-02-14T16:10

эксклюзив

владимир путин

такер карлсон

интервью

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/09/1053190717_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a4079359dc7e278522d6585ab93ffdb6.jpg.webp

Москва - ДубайИнтервью, которое взял журналист Такер Карлсон у президента России, вызвало огромный интерес во всём мире: у обычных зрителей, у политологов, историков, правительств разных стран.Сразу из Москвы Такер полетел в Дубай на Всемирный правительственный саммит, где отвечал на вопросы самой влиятельной аудитории в мире.Теперь уже сам Такер даёт и будет давать многочисленные интервью.Он уже стал "пропагандистом", в хорошем смысле этого слова: ему очень понравилась Москва, и он находится под огромным впечатлением самого интервью и личности Владимира Путина. О чём сразу же и сообщил в небольшом выступлении ещё в Кремле, сразу после беседы, пытаясь осмыслить всё, что узнал за эти несколько часов с президентом России.Как это получилось?Аналитики спецслужб всего мира уже растащили "интервью года" на кусочки и микрокадры, анализируют мимику, жесты, интонации обоих участников.Конечно, самое главное - само интервью, смыслы и вопросы, которые поставил перед коллективным Западом Владимир Путин.Но очень интересно заглянуть и "за кулисы": какая была подготовка, что сказали друг другу собеседники невербально.Мастер-класс - от Владимира ПутинаВообще в некоторые моменты создаётся впечатление, что это не Такер Карлсон брал интервью, это ему, наоборот, президент России задавал вопросы и проверял его реакцию. Может быть, в какой-то степени так и было.Это был "мастер-класс" по тому, как включить человека другого цивилизационного опыта в своё ментальное поле. В наше ментальное поле.И здесь нельзя не сказать вот о чём.Это интервью - без преувеличения, обращение к народам.Потому что к политикам коллективного Запада, как неоднократно объяснил Владимир Путин, сейчас, по крайней мере, нет смысла обращаться. Обманут, подведут, схитрят, словчат.Надо объяснять свою позицию миллионам.Обращаться к народам, а не к политикамСам Такер Карлсон сказал после интервью: "Владимир Путин большую часть времени проводит в мире, где ему не надо ничего объяснять."Это действительно так. Всё, что было сказано в интервью, известно каждому в России.Но как эти знания донести народу США? Где не только учебники, но и само понимание исторических процессов другое.В 1918 году Владимир Ленин написал "Письмо к американским рабочим", которое с многочисленными сложностями было доставлено в США, опубликовано там в небольших газетах.А впоследствии вышло ещё во многих изданиях и было издано потом отдельной брошюрой, настолько был велик интерес к этом письму "американских товарищей". Помогал и организовывал публикации, кстати, американский журналист, социалист Джон Рид.Владимир Путин использует сейчас ту же возможность, то, что Ленин называл: обращаться не к политикам, а к народам, влиять через массы.Но вернёмся к самому интервью.Когда Владимир Путин включил Такера Карлсона в своё поле? Сразу же!И как он это сделал?"Хорошо, что Вас не взяли в ЦРУ"Вежливое "Вы историк, кажется?" - в начале интервью, в обращении Путина к Карлсону - показывает любезность. Хозяин Кремля подчеркивает тем самым, что знаком с биографией гостя.Но Такеру сразу дали понять: он интересен как личность, как собеседник.Второй раз Владимир Путин говорит ещё об одном факте. Такер в молодости хотел попасть на работу в ЦРУ, но его не взяли. После чего он и подался в журналистику."Может, и хорошо, что Вас не взяли тогда в ЦРУ", - как бы мимоходом говорит президент России, описывая роль внешней разведки США в событиях на Украине. Ещё один момент вежливости: вы нам интересны, мы знакомы с вашей биографией.Но самый интересный момент был в начале беседы."Это будет ток-шоу или серьёзный разговор?" - как будто немного полушутя, с улыбкой говорит Путин. Такер Карлсон громко смеётся и говорит что-то вроде "это цитата".Такер сразу оживился, расслабился, стал даже подкидывать ручку в руках.Почему? Да просто эта фраза самого Карлсона. Когда-то он сам именно так выразился в одной из телепередач.Президент России начал беседу с того, что процитировал самого журналиста. Редкий случай.Жесты, мимика, "доминирование"Но Такер не размяк! Нет, он сжал губы (это отмечают специалисты по мимике), у него появилась межбровная складка. Он сосредоточен, он приготовился серьёзно работать. Таким будет его лицо почти всё время, кроме тех (многочисленных) случаев, когда Путин заставит его смеяться.Но уже с этого момента Путин забрал Карлсона "под своё управление ходом беседы".Вот так просто? Нет, там было много всего.Например, на своём канале "Кинетический интеллект" подробный разбор сделал специалист по невербальной коммуникации Михаил Дементьев.Вот интересный момент: как Владимир Путин обращается к Такеру с предложением провести исторический обзор.Президент сначала кивает, а потом произносит: вы позволите? Этот приём называется "прайминг" и стимулирует собеседника присоединиться к вашей просьбе.Во время всего интервью президент оживлённо жестикулировал. Использовал мимику, давал визуализационную поддержку своим словам.Наклонялся лично к Такеру: "адресное сближение".Иногда что-то "писал" на руке, дополняя свои слова. Делал резкий бросок рукой, объясняя, как страны Запада "выбросили в помойку" все договоренности.Часто был ироничен, но показывал это только мимикой, уголками губ. Например, когда президент говорил слова "поддержка США во всём мире", лицо его выражало нескрываемую иронию. Но показывал он это только небольшой, еле заметной улыбкой.Путин испытывает гнев, говорит Карлсон. Гнев - к невыполненным обещаниям, к отсутствию самостоятельности лидеров западных стран, к их изворотливости, неумению держать слово.Но это был не просто гнев. Такер Карлсон называет эти эмоции "злость, гнев, обида, он очень зол". Но это было отвращение. Особенно к методам работы США в других странах.Конечно, Путин руководил всей логикой разговора. Но и Такер не был тем "обманутым" простофилей, как его пытаются теперь показать на Западе."Доверчивый Такер"?Западные СМИ наперебой называют Такера "заискивающим, доверчивым, подлизывающимся". Владимира Путина - "доминантным".И конечно, не пожалели красок:"Российский тиран вёл ментальную битву на истощение", так сказал профессор Патрик Стюарт английской газете "THE SUN".Какой напыщенный набор штампов!Такер Карлсон, конечно, не был заискивающим и доверчивым. И истощенным он тоже не выглядел.Психологи утверждают: его вид даже в начале интервью соответствовал человеку, который тщательно подготовился, он хочет быть чётким, структурным, конкретным. Он был очень сфокусирован.Конечно, было и определённое напряжение, естественное для такой ситуации: это большая работа.В целом же Такер Карлсон пытался "синхронизироваться" с президентом. И часто ему это удавалось.А впоследствии, уже в течение интервью, "заискивающий" Такер даже иногда начинал перебивать Владимира Владимировича, просил уточнить, вернуться к предыдущему вопросу.Президент России вежливо отвечал, несмотря на некоторую, с нашей точки зрения, неуместность такого поведения. Всем понятно: это американский менталитет, другая культура, другой стиль журналистики.Только раз Путин сказал журналисту: "just a moment".Вот в этом был момент "нестыковки".Мы слишком разные. Разная даже культура общения.Это было заметно с самого начала. И то, что сейчас больше всего обсуждают (именно когда говорят о стиле беседы): резкий быстрый первый вопрос Карлсона - именно в стиле, что называется, "быка за рога" -- Почему случилось 24 февраля 2022?И обстоятельный, долгий ответ президента России, экскурс в историю "от Рюрика". Это только подчеркивает особенности и различия нашего менталитета.Это было очень неожиданно.Но несмотря на "стоны" западных СМИ о "длинной исторической справке", именно этот экскурс в историю вызвал восторг в "зрительном зале" Америки и западных стран.Люди пишут тысячи комментариев, благодарят за новый взгляд, новые для них знания.Тем более, что тема Гражданской войны понятна американцам. Гражданская война в 19 веке в самой Америке - это исторически образующее американскую нацию явление. Поэтому они прекрасно поняли "нарратив" Владимира Путина про одну разделенную нацию, в России и на Украине, которая является одним целым.Роль бездушных папки и часовПо мнению специалиста по невербальным коммуникациям Михаила Дементьева, папка и часы стали "активными участниками" встречи журналиста и президента.Часы, которые в самом начале беседы снял с руки Владимир Путин - это символический жест. Он означает приглашение расслабиться и не следить за временем.Папка, в которой Такеру передали исторические материалы, заняла половину территории стола между ними и даже территорию Карлсона. Президент ради этого "пожертвовал" своим стаканом.Папка "доминирует". Это важный момент.У президента "гибкие пальцы и жёсткое запястье". Опять доминирует!Конечно, Владимир Путин переиграл Такера Карлсона. Грамотно, но уважительно. С явной любезностью. Но никаких уступок не будет! "Жесткое запястье".Это восхищение и удовольствие, наблюдать за нашим президентом, говорит Михаил Дементьев. Признавая во Владимире Путине непревзойдённого мастера и вербальных коммуникаций, и невербальных:"У него подготовка 88 уровня".Византия начинает и выигрываетЗнаете, что это было?Раз уж идёт такое погружение в историю.В Византию, в Восточную империю приехал гонец.Из "Генуи"? Из "Венеции"?Из той точки мира, которая считает себя сегодня наследником Западной Римской империи.Крестовый поход "западных" опять не удался.Кстати, многие западные лидеры, не стесняясь, так и говорили в 2022 - 2023: "Это наш, Западной Европы, Крестовый поход". Канцлер Шольц, например, так говорил.Но поход не удался. Псы-рыцари сломали свои копья, в бухте Золотого Рога по приказу императора Византии подняли подводную цепь. Всё это не требует объяснений. Все же знают у нас со школы, кто такие псы-рыцари, и почему была цепь в бухте Золотого Рога.А они не знают!Это был гонец из другой части мира, из той мирной части, которая хочет хотя бы наладить контакт. Поэтому его приняли со всей возможной византийской или русской - как хотите - любезностью и широтой.И вручили для начала папку с материалами по истории. Читайте!Кстати, а что именно было в той папке?Довольно увесистая, по внешнему виду.Представляете, как хотели бы это знать спецслужбы всех стран?Если вы не знаете или забыли, Путин - кадровый разведчик и мастер спорта по дзюдо. Больше всего знаменит своими абсолютно неожиданными решениями.Это было бы вполне в духе Кремля, Византии и Владимира Владимировича: передать важные грамоты просто у всех на виду, в прямом эфире.Самое главное часто действительно происходит у всех на виду, а совсем не за кулисами.

https://ukraina.ru/20240210/1053218694.html

https://ukraina.ru/20240213/1053266313.html

https://ukraina.ru/20240213/1053260964.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, владимир путин, такер карлсон, интервью