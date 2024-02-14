https://ukraina.ru/20240214/1053283632.html

Обстановка под Авдеевкой, турне попрошайки, мясорубка на полигоне. Главное на Украине на 13:00 14 февраля

Обстановка под Авдеевкой, турне попрошайки, мясорубка на полигоне. Главное на Украине на 13:00 14 февраля - 14.02.2024 Украина.ру

Обстановка под Авдеевкой, турне попрошайки, мясорубка на полигоне. Главное на Украине на 13:00 14 февраля

Украина.ру, 14.02.2024

2024-02-14T13:00

2024-02-14T13:00

2024-02-14T13:04

хроники

эксклюзив

спецоперация

александр сырский

авдеевка

украина

"искандер"

всу

вс рф

полигон

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Новый главком ВСУ признал обстановку под Авдеевкой и Купянском чрезвычайно сложной. Зеленский может посетить Берлин, Париж и Лондон, чтобы попросить о помощи. Военкор рассказал о мясорубке на полигоне в Селидово после удара "Искандеров" ВС РФГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в своем телеграм-канале признал "чрезвычайно сложной" обстановку под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Купянском в Харьковской области."Вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым совершили рабочую поездку в воинские части и подразделения, которые держат оборону на Авдеевском и Купянском направлениях. Оперативная обстановка чрезвычайно сложная и напряженная", - написал Сырский.Он отметил, что российская сторона "имеет численное преимущество в личном составе".Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук напомнил о недавнем решении Сырского о переброске новых сил к Авдеевке.Сообщалось, что в Авдеевку направили членов бригады "Азов"*. Предполагается, что Киев надеется удержать Авдеевку, чтобы сохранить внимание НАТО.Эксперт объяснил решение чрезвычайной значимостью этого района. По его словам, падение Авдеевки приведет к падению обороны до Краматорска.Он подчеркнул, что, в случае потери контроля над Авдеевкой, падет и большой рубеж обороны. ВСУ будут вынуждены маневрировать, собирать новые силы и возводить промежуточные рубежи в направлении Краматорска."Это прямой путь на него. А в Краматорске находится центр оперативного командования "Юг" Украины. Промышленное падение этого агломерата полностью разрушает весь фронт. Это последний оборонительный рубеж, который возводился с 2014 года", — заключил военный.Военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в свою очередь отметил, что Сырский подтвердил провал контрнаступления и стратегическую инициативу российских войск.Он напомнил об интервью Сырского немецкому телеканалу ZDF, которое было записано за несколько дней до его назначения на пост главкома ВСУ. В нем он заявил, что украинские войска перешли от наступательных действий к оборонительным."Это констатация фактов в условиях новой реальности, когда украинское контрнаступление полностью провалилось и привело к огромному количеству потерь среди украинских военнослужащих. Новый главком анонсировал, что Украина больше не будет наступать, по крайней мере, в данный момент, поскольку главная цель – это удержать позиции", - сказал Коротченко.По его словам, заявление Сырского отражает ситуацию на линии боевого соприкосновения и подтверждает, что стратегическая инициатива перешла к российским войскам.Турне за деньгамиГазета New York Times со ссылкой на украинского чиновника информировала, что глава украинского государства Владимир Зеленский может посетить Берлин, Париж и Лондон в рамках турне, которое должно совпасть с Мюнхенской конференцией по безопасности.Издание Tagesspiegel подтверждало, что Зеленский собирается приехать в Германию со своим вторым визитом за время конфликта на Украине. Глава Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген заявлял, что Зеленский и мэр Киева Виталий Кличко были приглашены принять участие в мероприятии.Как отмечает газета, в Офисе Зеленского предупредили, что окончательное решение о поездках принято не было.Агентство Bloomberg со ссылкой на источники также указало, что Зеленский планирует отправиться в турне по столицам Западной Европы, где будет просить об усилении военной поддержки.По словам собеседников агентства, Зеленский, вероятно, посетит Париж и Берлин, однако такие планы еще не подтверждены.Политолог Дмитрий Журавлев считает, что план Зеленского посетить Лондон связан с военной помощью."У Зеленского две задачи. Первая — это продлить военную и финансовую помощь, создать иллюзию, что это Украина хочет мира, а не Россия. Вторая — прояснение позиции Лондона относительно замены самого Зеленского на другого президента. Ему необходимо заручиться поддержкой европейских столиц", — отметил политолог.Смена действующего главы государства, по его мнению, сегодня кажется вполне реальной. Но у действующего президента, как считает Журавлев, все еще есть шанс сохранить свой пост."Он пытается найти поддержку для себя лично и перессорить тех, кто хочет его снять, потому что окончательное решение о том, кем заменить Зеленского, еще не принято. Конечно, остаться навсегда ему это не поможет, но, по крайней мере, позволит отсрочить уход", — допустил политолог.Также ожидается, что украинский лидер примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 15 по 18 февраля.На Мюнхенской конференции Германия и Украина могут заключить договор о двусторонних гарантиях в сфере безопасности, писала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники. В середине января такое соглашение с Киевом подписала Великобритания.Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 16 по 18 февраля. Ожидается, что в ней примут участие около 50 глав государств и правительств, а также порядка 100 министров.Российские власти отказались от участия в Мюнхенской конференции по безопасности в 2022 году. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объясняла тогда это решение тем, что в предыдущие годы Мюнхенская конференция все больше трансформировалась в "трансатлантический форум", утрачивая инклюзивность и объективность. В 2023 году и 2024 году официальные российские представители не были приглашены на мероприятие.Мясорубка на полигоне в СелидовоВоенный корреспондент Александр Коц рассказал подробности удара российских войск по полигону в Селидово на подконтрольной ВСУ территории ДНР, который был нанесен накануне.По его словам, по лагерю, где могли находиться до 1,5 тысячи украинских солдат, ударили баллистическими ракетами с кассетной боевой частью комплекса "Искандер-М".Для всех, кто не находился в укрытии, это стало смертным приговором, констатировал Коц.Военкор уточнил, что каждая боеголовка такого "Искандера" оснащена 54 осколочными боевыми элементами неконтактного подрыва, которые срабатывают на высоте около 10 метров над землей. Осколки летят вертикально вниз и могут поразить людей даже в глубоких траншеях. "Одна ракета в кассетном исполнении накрывает площадь около 15 тысяч квадратных метров. <...> Полигон в Селидово превратился в мясорубку. Страшно представить, какой ад творился там после удара", - указал Коц в телеграм-канале.Об ударе по полигону в Селидово на подконтрольной ВСУ территории ДНР стало известно днем 13 февраля. Предполагается, что в момент попадания ракет на месте могли находиться до 1,5 тысячи украинских военнослужащих, собранных там для учений. Вероятно, они проходили в Селидово боевое слаживание, чтобы попытаться деблокировать Авдеевку через несколько дней.Вооруженные силы России выпустили несколько ракет из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер" с кассетными боеголовками. Через час после первого удара был нанесен второй, а спустя некоторое время и третий.Российский политолог Сергей Марков предположил, что удар по полигону мог привести к огромным потерям в украинских войсках.По словам Маркова, на это указывает тот факт, что украинские СМИ стараются не освещать последствия удара.Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на местные источники писало про обстрел Покровского района, куда входит и Селидово. Селидовская военная администрация сообщала, что идет обстрел соседнего с Селидово села Цукурино.Бывший народный депутат Игорь Мосийчук (включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) подтвердил ракетный удар в Селидово. Каких-либо подробностей он не привел.Между тем главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян со ссылкой на неназванные источники заявила, что главком ВСУ Сырский запретил разглашать данные о потерях в Селидово.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ukraina.ru/20240214/1053278258.html

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, александр сырский, авдеевка, украина, "искандер", всу, вс рф, полигон