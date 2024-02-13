https://ukraina.ru/20240213/1053261989.html

Деиндустриализация Германии и украинский кризис

Деиндустриализация Германии и украинский кризис - 13.02.2024 Украина.ру

Деиндустриализация Германии и украинский кризис

Слово "деиндустриализация" применяется в отношении Германии отнюдь не только в российских СМИ. Это же слово употребляют, например, авторы статьи "Дни Германии как промышленной сверхдержавы подходят к концу" в Bloomberg от 10 февраля

2024-02-13T12:49

2024-02-13T12:49

2024-02-13T12:49

эксклюзив

германия

промышленность

экономика

военная помощь

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Причин падения немецкой промышленности несколько.Во-первых, "США отдаляются от Европы и стремятся конкурировать со своими трансатлантическими союзниками за климатические инвестиции".Интересно, что авторы статьи в эту тему не углубляются, а зря – ведь значительная часть производств, которые сворачиваются в Европе, открываются в США – значит климат и состояние рынков тут не причём.Может дело в не очень добросовестной конкуренции США за инвестиции, причём не только климатические? Может, но тут и сама Германия неплохо справляется: "в середине ноября раздробленная коалиция канцлера Олафа Шольца пришла в ещё большее замешательство из-за бюджетного кризиса, спровоцированного решением суда о мерах по заимствованию, оставив правительству мало возможностей для инвестиций".Во-вторых, "Китай становится более крупным конкурентом и больше не является ненасытным покупателем немецких товаров".Особую обеспокоенность вызывают у авторов статьи успехи китайцев в производстве электромобилей и солнечных панелей. Тут вообще интересное противоречие – экономика становится служанкой извращённо понятой экологии (вред от производства аккумуляторов и солнечных панелей из рассуждений об экологии обычно исключается).В-третьих, это энергетические проблемы."Энергетический кризис лета 2022 года стал главным катализатором. Хотя худших сценариев, таких как замораживание домов и нормирование, удалось избежать, цены остаются выше, чем в других странах.(...) Одним из наиболее пострадавших секторов экономики стала химическая промышленность – прямой результат потери Германией дешёвого российского газа".Естественно никакие политические выводы тут не делаются. Читатель как бы сам должен понять, что нынешние проблемы германской экономики связаны не только с ошибками стратегического планирования, но и с проамериканским политическим курсом в украинском конфликте.В-четвёртых, "система образования, которая когда-то была сильной стороной, является символом длительного отсутствия инвестиций в государственные услуги. (…) Снижение математических навыков обойдётся экономике примерно в 14 триллионов евро (15 триллионов долларов) к концу века".Проблемы системы образования характерны не только для Германии – внедрение американско-европейской системы в России, включая столько сомнительные инструменты как Болонская система, ЕГЭ и "гуманизация" системы образования, влекут за собой риски значительно более существенные, чем снижение эффективности образования советского типа.Бундесбанк, однако, полагает, что никаких особенных проблем нет.С одной стороны, "в Германии всё ещё есть завидный список мелких, гибких производителей".С другой стороны, "спад производства, на долю которого приходится чуть менее 20% экономики, что почти в два раза превышает уровень США, не вызывает беспокойства, если он будет постепенным".Это, кстати, традиционное рассуждение либерального макроэкономиста, который не понимает, что ВВП – искусственный показатель, в то время как благополучие страны определяется промышленным и, в меньшей степени, аграрным производством.Ну и, разумеется, авторы Bloomberg не учитывают актуальных экономических проблем Германии, связанных с текущим политическим курсом Германии.А вот Bild публикует статью "Шольц становится танковым канцлером", в которой указывает:"Глава корпорации Rheinmetall сообщает, что Германия в ближайшие годы не сможет обеспечить потребности Украины в снарядах. Запросы украинского фронта втрое превышают возможности немецкого производства. (…) Предприятие после выхода на полную мощность сможет производить до 200 тысяч снарядов в год, в том числе и для самоходных гаубиц, которые есть в арсенале украинской армии. Украине нужно в год более 2 миллионов снарядов. Всего к 2025 году Германия сможет производить до 700 тысяч снарядов. И только на восполнение запасов самой Германии придется работать 10-15 лет. Поэтому Украине будет доставаться лишь малая часть".Простите, но ВВП, основанный на сфере услуг и "мелкие, гибкие производители" не в состоянии наладить массовый выпуск снарядов и серийный – танков.Мелкие производители могли бы помочь в постройке большого количества дронов (их производство должно быть массовым, но не стандартизированным – чтобы избежать однотипных технических решений, облегчающих борьбу с ними), но и там нужно массовое производство комплектующих.В общем, Германия сейчас стоит перед выбором – то ли военные потребности стимулируют развитие промышленности, то ли промышленный кризис похоронит планы Шольца стать "танковым канцлером".

https://ukraina.ru/20230706/1047839600.html

https://ukraina.ru/20231220/1052254415.html

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эксклюзив, германия, промышленность, экономика, военная помощь